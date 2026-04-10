Neizprosne istrske ceste: že prvo dopoldne odstopila favorita #video

Reli Hrvaška, ki šteje za točke svetovnega prvenstva, se je začel brutalno. Že prvo dopoldne sta odstopila prvi in drugi v skupnem seštevku WRC Elfyn Evans in Oliver Solberg. Po osmih hitrostnih preizkušnjah je v vodstvu še en voznik s Toyoto yaris, Sami Pajari. Dirkanje na istrskih cestah spremljajo množice ljubiteljev avtomotošporta.

Elfyn Evans. Dirko na istrskih cestah spremljajo množice ljubitelje avtomotošporta. Foto: Guliverimage Eden največjih svetovnih športnih dogodkov tega konca tedna se dogaja v naši neposredni soseščini. Hrvaška v Istri in okolici Reke gosti četrto dirko letošnjega svetovnega prvenstva v reliju (WRC). Ta pa bi se težko začela bolj dramatično. Že na petkovi prvi hitrostni preizkušnji je namreč s ceste zletel zmagovalec letošnjega relija Monte Carlo in drugouvrščeni v prvenstvu po uvodnih treh dirkah, Šved Oliver Solberg (Toyota). Na četrti pa se je nato nekaj podobnega zgodilo še vodilnemu na prvenstvu in zmagovalcu dirke na Švedskem, Valižanu Elfynu Evansu (Toyota). Ta je dobil prvi dve hitrostni preizkušnji in bil v vodstvu tudi po tretji. Oba sta brez zmagovalnega odra ostala že na prejšnji dirki v Keniji.

"Zavoj me je presenetil. Bil je precej ostrejši, kot sem pričakoval. Bila sva prehitra in sva zletela med drevesa. Žal. Zelo sva razočarana. Dobro sva začela dirko in nama je šlo vse po načrtih. A se ni tako končalo," je bil po odstopu razočaran Evans.

Thierry Neuville je s Pajarijem v borbi za zmago. Foto: Guliverimage Po štirih od skupno 20 hitrostnih preizkušenj je tako vodil Finec Sami Pajari (Toyota). Imel je osem sekund prednosti pred Japoncem Takamotom Katsuto (Toyota), ki je v Keniji prišel do svoje prve zmage v svetovnem prvenstvu. Še nekaj desetink več je na tretjem mestu zaostajal Belgijec Thierry Neuville (Hyundai). V petek popoldne so odpeljali še štiri brzince. Po odstopu Evansa sta bila najhitrejša Pajari in Neuville, ki sta do konca dneva dobila vsak po tri hitrostne preizkušnje. Dan je tako Pajari končal na prvem mestu, 13,7 sekunde pred Neuvillom, ki je za vsega devet desetink prehitel Katsuto. Novozelandec Hayden Paddon (Hyundai) je na četrtem mestu zaostajal že dodatno minuto.