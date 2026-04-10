M. P.

10. 4. 2026,
19.30

Hrvaška Oliver Solberg Elfyn Evans Takamoto Katsuta Sami Pajari Hyundai Toyota WRC reli

WRC, reli Hrvaška, petek

Neizprosne istrske ceste: že prvo dopoldne odstopila favorita #video

reli Hrvaška Oliver Solberg Toyota | Oliver Solberg je odstopil že na prvi hitrostni preizkušnji. | Foto Guliverimage

Reli Hrvaška, ki šteje za točke svetovnega prvenstva, se je začel brutalno. Že prvo dopoldne sta odstopila prvi in drugi v skupnem seštevku WRC Elfyn Evans in Oliver Solberg. Po osmih hitrostnih preizkušnjah je v vodstvu še en voznik s Toyoto yaris, Sami Pajari. Dirkanje na istrskih cestah spremljajo množice ljubiteljev avtomotošporta.

Avtomoto Včeraj zvečer spet nori prizori na Hrvaškem #foto

Elfyn Evans. Dirko na istrskih cestah spremljajo množice ljubitelje avtomotošporta. | Foto: Guliverimage Elfyn Evans. Dirko na istrskih cestah spremljajo množice ljubitelje avtomotošporta. Foto: Guliverimage Eden največjih svetovnih športnih dogodkov tega konca tedna se dogaja v naši neposredni soseščini. Hrvaška v Istri in okolici Reke gosti četrto dirko letošnjega svetovnega prvenstva v reliju (WRC). Ta pa bi se težko začela bolj dramatično. Že na petkovi prvi hitrostni preizkušnji je namreč s ceste zletel zmagovalec letošnjega relija Monte Carlo in drugouvrščeni v prvenstvu po uvodnih treh dirkah, Šved Oliver Solberg (Toyota). Na četrti pa se je nato nekaj podobnega zgodilo še vodilnemu na prvenstvu in zmagovalcu dirke na Švedskem, Valižanu Elfynu Evansu (Toyota). Ta je dobil prvi dve hitrostni preizkušnji in bil v vodstvu tudi po tretji. Oba sta brez zmagovalnega odra ostala že na prejšnji dirki v Keniji. 

"Zavoj me je presenetil. Bil je precej ostrejši, kot sem pričakoval. Bila sva prehitra in sva zletela med drevesa. Žal. Zelo sva razočarana. Dobro sva začela dirko in nama je šlo vse po načrtih. A se ni tako končalo," je bil po odstopu razočaran Evans.

Thierry Neuville je s Pajarijem v borbi za zmago. | Foto: Guliverimage Thierry Neuville je s Pajarijem v borbi za zmago. Foto: Guliverimage Po štirih od skupno 20 hitrostnih preizkušenj je tako vodil Finec Sami Pajari (Toyota). Imel je osem sekund prednosti pred Japoncem Takamotom Katsuto (Toyota), ki je v Keniji prišel do svoje prve zmage v svetovnem prvenstvu. Še nekaj desetink več je na tretjem mestu zaostajal Belgijec Thierry Neuville (Hyundai). V petek popoldne so odpeljali še štiri brzince. Po odstopu Evansa sta bila najhitrejša Pajari in Neuville, ki sta do konca dneva dobila vsak po tri hitrostne preizkušnje. Dan je tako Pajari končal na prvem mestu, 13,7 sekunde pred Neuvillom, ki je za vsega devet desetink prehitel Katsuto. Novozelandec Hayden Paddon (Hyundai) je na četrtem mestu zaostajal že dodatno minuto.

reli Kenija Oliver Solberg
Sportal Saj ni res, pa je: v blatnem kaosu odstopili prvi trije #video
reli Safari Kenija Takamoto Katsuta Toyota
Sportal Po odstopu prvih treh prva zmaga za Takamota Katsuto #video
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.