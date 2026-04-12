Oven

Vso svojo pozornost v teh dneh usmerite na finančno področje. Pazljivo ravnajte z denarjem, da se ne boste ušteli. Preglejte, koliko lahko zapravite in se tega držite. V ljubezni pa bodite odločni in ne odstopite od svojega zahtevka, ki je popolnoma realen. Ob vsem tem pa ne pozabite na najboljšega prijatelja.

Bik

Pomembno je, da se danes držite tistega, kar ste obljubili. Videti je, da ste vstopili v obdobje, ko se bo terjalo od vas, da pokažete rezultate in med drugim tudi, da dokažete, da vaša beseda zares nekaj velja. Ne jemljite tega preveč osebno. Ne gre za zaroto, pač pa za priložnost, da požanjete sadove svojega dela.

Dvojčka

Samske bo danes neka oseba prijetno presenetila, vi pa se boste spraševali zakaj. Niste navajeni, da vam nekdo namenja toliko pozornosti, a naj vam to ne uniči veselja. Vezani boste poskušali še izboljšati odnos s partnerjem. Popoldne boste imeli več časa in energije za vse, posvetite se bližnjim.

Rak

Občutili boste neprijeten vpliv neke osebe, ki vam bo skušala na vsak način vsiliti svoje mnenje, vi pa se ne boste mogli temu dovolj odločno upreti. Pazite, da zaradi svoje neodločnosti ne boste nato koga prizadeli, ko vam bo hotel dati dobronameren nasvet. Dobro premislite, preden boste izrekli kakšne besede.

Lev

Danes vas čaka prijetno vzdušje, primerno za zabave in razna druženja. Dali boste vse od sebe, da se boste le imeli dobro. Skrajni čas je že, da prenehate trpinčiti sami sebe. Pogumno naredite korak naprej k lepši prihodnosti. Verjemite, da bo ljubezen prišla takrat, ko jo boste najmanj pričakovali.

Devica

Negativni boste, ker boste obkroženi z ljudmi, ki bodo samo kritizirali druge in iskali napake tudi tam, kjer jih sploh ne bo. Ostati pozitiven je včasih težko, še posebej ko so okoli negativni ljudje. Ne sodelujte, ker bo drugače to vplivalo tudi na druga področja vašega življenja, na družino, prijatelje in zunanje interese.

Tehtnica

Iskreno in dobronamerno boste sprejeli prav vse priložnosti, ki bodo prišle v vaše življenje. Zavedate se, da bi bili rezultati lahko še veliko boljši, a na žalost niste bili dovolj prepričljivi. Sicer boste bolj varčni in skopi, a tako bo tudi najbolje. Izrazite svoje želje in pokažite svoje znanje.

Škorpijon

Morda boste prehitro pristali na nekaj, le nekaj trenutkov pozneje pa boste celotno situacijo že močno obžalovali. V celoti sprejmite dejstva in se ne obremenjujte, saj se bo konec koncev morda izteklo čisto drugače. Če boste ohranili pozitiven pristop, se nimate česa bati. Na nove ljudi boste napravili močan vtis.

Strelec

Svoj ugled boste lahko danes še izboljšali, vendar pa boste morali biti sočutni in prepričljivi. V prostem času sklepajte nova prijateljstva, ki vam bodo v prihodnje zelo koristila. Poskrbite, da vaše razpoloženje ne bo izrazito negativno. Pazite se stresa in se umirite na vseh področjih.

Kozorog

Poskrbite, da ljubezenske obljube ne bodo ostale samo pri besedah in načrtovanih dejanjih. Kaj od povedanega se potrudite spraviti v resničnost, kajti tako boste zelo veliko pripomogli k izboljšanju vajinega odnosa. Partner ima že dosti vaših praznih obljub in sladkih besed. Ne verjame vam več. Prepričajte ga v nasprotno.

Vodnar

Niste ravno v soglasju z ljudmi iz vaše okolice, ki so za vas še kako pomembni. Mogoče ste nekoliko preveč udarni in napadalni do drugih ali pa se do njih vedete nekoliko neprimerno. Imate močno potrebo po doseganju svojih ciljev. Vsekakor bi bilo pametno dobro premisliti, preden boste karkoli storili.

Ribi

Previdnost ne bo odveč, saj vas čaka nekaj nepredvidljivih preobratov. Danes tudi v komunikaciji ne boste najbolj spretni, zato bo najbolje, da se zahtevnih pogovorov lotite kakšen drug dan. Veliko se vam bo dogajalo predvsem v zvezi s čustvi. Pričakujte srečanje z osebo, na katero ste bili v preteklosti zelo navezani.