Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
M. T., STA

Petek,
10. 4. 2026,
14.19

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Upokojenec v Franciji s puško sestrelil občinski dron

Droni, brezpilotni letalniki | Na srečo v incidentu ni bil nihče poškodovan, medtem ko dron ni več uporaben. Policija je moškega pridržala in uvedla preiskavo. | Foto Shutterstock

Z juga Francije poročajo o nenavadnem incidentu, v katerega je bil vpleten upokojenec. Misleč, da poskušajo vlomilci s pomočjo drona poizvedovati nad njegovim posestvom, je 76-letnik segel po puški in brezpilotnik sestrelil. Izkazalo se je, da so dron za pregled stanja streh občinskih stavb uporabile lokalne oblasti.

Nezaupljivi upokojenec je pred dnevi v kraju Nohic v južni Franciji brez pomisleka sestrelil dron, ki je letel nad njegovim posestvom, ker se je zbal, da ima opravka z vlomilci.

V resnici je dron uporabila občinska služba za pregled streh javnih stavb, je poročala francoska televizijska postaja BFMTV. "Vse je potekalo normalno, dokler nismo leteli nad stavbo mestne hiše," je dejal župan Nohica Julien Castagne.

"Je prijazen človek, a ga je zgrabila panika"

Takrat je 76-letni sosed z enim samim strelom iz puške sestrelil dron. "Je prijazen človek, a ga je zgrabila panika," je še povedal župan.

Na srečo v incidentu ni bil nihče poškodovan, medtem ko dron ni več uporaben. Policija je moškega pridržala in uvedla preiskavo.

