Upokojenec v Franciji s puško sestrelil občinski dron

Z juga Francije poročajo o nenavadnem incidentu, v katerega je bil vpleten upokojenec. Misleč, da poskušajo vlomilci s pomočjo drona poizvedovati nad njegovim posestvom, je 76-letnik segel po puški in brezpilotnik sestrelil. Izkazalo se je, da so dron za pregled stanja streh občinskih stavb uporabile lokalne oblasti.

Nezaupljivi upokojenec je pred dnevi v kraju Nohic v južni Franciji brez pomisleka sestrelil dron, ki je letel nad njegovim posestvom, ker se je zbal, da ima opravka z vlomilci.

V resnici je dron uporabila občinska služba za pregled streh javnih stavb, je poročala francoska televizijska postaja BFMTV. "Vse je potekalo normalno, dokler nismo leteli nad stavbo mestne hiše," je dejal župan Nohica Julien Castagne.

"Je prijazen človek, a ga je zgrabila panika"

Takrat je 76-letni sosed z enim samim strelom iz puške sestrelil dron. "Je prijazen človek, a ga je zgrabila panika," je še povedal župan.

Na srečo v incidentu ni bil nihče poškodovan, medtem ko dron ni več uporaben. Policija je moškega pridržala in uvedla preiskavo.