Na Pavlekovem seznamu za plačila tudi ugledni zdravniki

Medtem ko je nekdanji direktor alpskih reprezentanc pri Hrvaški smučarski zvezi (HSS) Vedran Pavlek domnevno na begu, se v hrvaški javnosti odstirajo nova poglavja velike afere. Index danes razkriva, da so bili na Pavlekovem seznamu za plačila tudi trije ugledni zdravniki.

Potem ko je marca na Hrvaškem izbruhnil velik škandal ter je hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) sprožil preiskavo proti zdaj že nekdanjem direktorju alpskih reprezentanc pri Hrvaški smučarski zvezi (HSS) Vedranu Pavleku, ki je zvezi odtujil 30 milijonov evrov, prihajajo na dan nove podrobnosti.

Hrvaški medij Index tako danes razkriva še tri imena s Pavlekovega zloglasnega seznama prejemnikov nelegalnih izplačil, ki so ga policisti našli pri nekdanjem predstavniku za stike z javnostjo Nenadu Erorju. Med številnimi imeni, ki po poročanju Indexa niso imeli "nobene povezave s krovno hrvaško smučarsko organizacijo", so se znašla tudi imena treh uglednih zdravnikov, ortopedov.

"Tako se je na plačilnem seznamu znašel Miroslav Hašpl, specialist ortopedije in travmatologije ter redni profesor na Medicinski fakulteti Univerze v Zagrebu z dolgoletnimi kliničnimi in znanstvenimi izkušnjami. Poleg njega sta na seznamu še dva zdravnika iz Specialne bolnišnice sv. Katarine, Igor Borić in Damir Hudetz. Ta bolnišnica ima že več let pogodbo s Hrvaško smučarsko zvezo in domneva se, da so njihove storitve plačane na podlagi izdanih računov, denar za to pa se nakaže na račun," piše Index.

Index se je z vprašanji, zakaj so se sploh znašli na Pavlekovem seznamu, če bi moralo poslovanje med omenjenimi zdravstvenimi ustanovami in HSS potekati transparentno prek računov, obrnili na bolnišnice, a odgovorov še niso prejeli. Kot "zanimivo" (beri sumljivo) izpostavljajo še dejstvo, da je na seznamu tudi Nataša Desnica Pokupec, ki je uradno sicer navedena kot zdravnica smučarske ekipe na podlagi prostovoljne pogodbe.

Domneva se, da so imena na zloglasnem Pavlekovem seznamu prejemala gotovino. Erorja so namreč cariniki med februarskimi olimpijskimi igrami v Italiji dobili s torbo, v kateri je bilo poleg seznama 120 tisoč evrov.

Sodišče v Zagrebu je konec marca na predlog hrvaškega urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) odredilo enomesečni pripor za Vedrana Pavleka in še štiri od skupno šestih osumljencev zaradi suma, da so iz HSS izčrpali več deset milijonov evrov. Pavleka odtlej ni mogoče najti, nazadnje so ga opazili v Istanbulu.

