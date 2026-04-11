Avtor:
STA

Sobota,
11. 4. 2026,
19.50

Osveženo pred

35 minut

slovenska futsal reprezentanca futsal

Prijateljska tekma

Slovenska futsalska vrsta izgubila proti Srbom

Slovenija Belorusija Futsal | Foto Luka Kotnik/alesfevzer.com

Foto: Luka Kotnik/alesfevzer.com

Slovenska futsalska reprezentanca je v Laškem odigrala prvo od dveh prijateljskih tekem s Srbijo, ki sodita v sklop priprav na jesenski cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2028. Izbranci selektorja Tomislava Horvata so izgubili z 1:4. S Srbi se bodo še enkrat na istem prizorišču merili v ponedeljek ob 16.00.

Slovenska vrsta, za katero je bila to 325. uradna tekma in 130. poraz, je tokrat morala priznati premoč reprezentanci, ki je nekoliko slabše uvrščena na evropski in svetovni lestvici.

Čeprav so Slovenci imeli svoje, tudi zelo lepe, priložnosti, so Srbi hitro prišli do vodstva z 2:0 po zadetkih Lazarja Marinkovića v peti in Đorđeja Rosića v osmi minuti, v 16. pa zadeli še vratnico. V 17. minuti pa so se prvega gola le veselili tudi Slovenci, ko je mrežo tekmecev z volejem z roba šestmetrskega prostora zatresel Denis Kneževič. Novo lepo priložnost so imeli gostitelji 15 sekund pred koncem polčasa, ko je okvir vrat zadel Teo Turk.

V drugem polčasu gledalci dolgo niso videli spremembe izida, slabih šest minut pred koncem pa so Srbi izigrali slovenski obrambo, za 3:1 pa je nato iz bližine zadel Lazar Živanović. Luka Čop bi lahko tri minute in pol pred koncem lahko zmanjšal zaostanek, a je v dvoboju s tekmečevim vratarjem žogo poslal malo mimo vrat.

Toda tudi Srbi so še naprej ogrožali slovenska vrata in prek Marinkovića po kotu potrdili zmago z golom za 4:1. Pol minute pred koncem je na drugi strani Žiga Čeh zapravil še desetmetrovko za Slovenijo.

Na tokratnem seznamu selektorja so sicer Tilen Gajser (Gradec), Marko Peček (Dobovec), Adrijan Trstenjak (Dobovec), Teo Turk (Rijeka), Jeremy Bukovec (Kelme Osijek), Benjamin Tušar (Constract Lubawa), Igor Osredkar (Bubamara Cazin), Žiga Čeh (Bubamara Cazin), Luka Čop (Dinamo), Mihael Čop (Dinamo), Uroš Đurič (Omiš), Denis Kneževič (Uspinjača Gimka Zagreb), Alen Zgonc (Extrem), Jakob Rems (Siliko), Jure Suban (Siliko) in Lovro Trdin (Siliko).

Sportal Slovenija dvakrat proti Srbiji
