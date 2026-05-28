Poslovil se je nekdanji selektor Slovenije, futsalska družina žaluje

V 68. letu starosti je umrl Darko Križman, trener ter nekdanji selektor slovenske reprezentance v futsalu. V slovenskem futsalskem in malonogometnem okolju je bil povezan z ekipami Maribor Branik, Branik Talci, Luvin, Meteorplast in Vitomarci, pozneje pa je deloval tudi kot trener Benedikta, so zapisali na NZS-jevem portalu futsal.si.

Darko Križman je bil leta 2001 imenovan za selektorja slovenske reprezentance v futsalu, ki se je pod njegovim vodstvom premierno uvrstila na evropsko prvenstvo v Italiji leta 2003.

Na selektorskem položaju je bil od 13. februarja 2001 do 31. januarja 2005. Slovenijo je v tem obdobju vodil na 38 tekmah, na njih je dosegla 19 zmag, šest remijev in doživela 13 porazov. Pred imenovanjem na mesto selektorja je v reprezentanci deloval kot trener od leta 1995.