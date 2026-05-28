Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Ž. L., STA

Četrtek,
28. 5. 2026,
15.39

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
futsal slovenska futsal reprezentanca

Četrtek, 28. 5. 2026, 15.39

7 minut

Umrl je Darko Križman

Poslovil se je nekdanji selektor Slovenije, futsalska družina žaluje

Avtorji:
Ž. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Sveča | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

V 68. letu starosti je umrl Darko Križman, trener ter nekdanji selektor slovenske reprezentance v futsalu. V slovenskem futsalskem in malonogometnem okolju je bil povezan z ekipami Maribor Branik, Branik Talci, Luvin, Meteorplast in Vitomarci, pozneje pa je deloval tudi kot trener Benedikta, so zapisali na NZS-jevem portalu futsal.si.

futsal Dobovec SIliko Vrhnika
Sportal Dobovec izsilil odločilno peto tekmo finala

Darko Križman je bil leta 2001 imenovan za selektorja slovenske reprezentance v futsalu, ki se je pod njegovim vodstvom premierno uvrstila na evropsko prvenstvo v Italiji leta 2003.

Na selektorskem položaju je bil od 13. februarja 2001 do 31. januarja 2005. Slovenijo je v tem obdobju vodil na 38 tekmah, na njih je dosegla 19 zmag, šest remijev in doživela 13 porazov. Pred imenovanjem na mesto selektorja je v reprezentanci deloval kot trener od leta 1995.

Futsal Euro Slovenija - Belgija Luka Čop
Sportal Slovenska futsalska reprezentanca zmagala na drugi tekmi s Srbijo
futsal slovenska futsal reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.