Vrhničani po kazenskih strelih na peti tekmi prvaki 1. SFL

Nogometaši Silika Vrhnike so zmagovalci 1. slovenske futsal lige Arhides. Vrhničani so na odločilni, peti tekmi finalne serije pred domačimi navijači po izvajanju kazenskih strelov premagali Dobovec s 6:5 (2:0, 2:2) in v ponovitvi lanskega finala ubranili naslov.

Siliko Vrhnika je dominantni sezoni dodal piko na i in osvojil svoj drugi naslov državnih prvakov, Dobovčani ostajajo pri sedmih naslovih. Najuspešnejša ekipa je z desetimi lovorikami Litija.

Obe ekipi sta v finalni seriji dobili svoji tekmi pred domačimi gledalci. Vrhnika je slavila s 7:5 in 4:1, Dobovec pa s 7:4 in 2:1, tako da je o prvaku odločala peta tekma na Vrhniki. Na vseh dosedanjih tekmah so gledalci videli dober nogomet, na tretjem medsebojnem obračunu je na Vrhniki celo prišlo do pretepa navijaških skupin.

Tudi tokrat je bil v Vrhniki izjemno izenačen in trden obračun, v katerem je ob koncu zavrela kri, odločale pa so malenkosti. Ekipi sta bili po rednem delu izenačeni, o končnem zmagovalcu 31. sezone 1. SFL so odločali šele kazenski udarci.

Domači so hitro povedli, že po dobri minuti igre je gostujočo obrambo preigral Jakob Rems in Siliko popeljal v vodstvo. Obe ekipi sta si v prvem delu pripravljali priložnosti, nekaj dela sta imela oba vratarja.

Nekoliko bližje golu so bili varovanci Mileta Simeunoviča, ki so ob koncu polčasa tudi povišali prednost. Po šestih akumuliranih prekrških Dobovca je 10-metrovko uspešno za 2:0 izvedel Gašper Trdin.

V drugem polčasu so več napadalnejše želje pokazali gostje, ki so po slabih dveh minutah nadaljevanja tudi znižali. Strelec je bil Adrijan Trstenjak, ki je s tem dosegel še šesti gol v tej finalni seriji.

Varovanci trenerja Roka Mordeja niso popuščali in le dobre tri minute kasneje izenačili. Po strelu in obrambi domačega vratarja Nejca Berzelaka se je pred domačim golom najbolje znašel Trstenjak in s svojim drugim današnjim golom zadel za 2:2.

V 29. minuti je bilo znova vroče pred vrati Silika, ko so domači v zadnjem hipu posredovali po poskusu Tilna Rajterja. Sledil je hladen tuš za Vrhničane, saj je bil po drugem rumenem kartonu izključen Jure Suban. Dobovec je imel dve minuti igralca več na igrišču in domače stisnil pred svoj gol, a so slednji to preživeli.

Zatem se je tekma razživela, obe ekipi sta zapravili nekaj nevarnejših priložnosti. Vrhničane je rešila tudi vratnica, ki jo je dobrih šest minut pred koncev stresel Domen Kokol. Zvrstilo se je nekaj lepih priložnosti Silika, a ostale neizkoriščene, nekajkrat je bil junak tudi gostujoči vratar Marko Peček.

V zadnji minuti je bil pri Dobovcu izključen tudi Rajter, tako da so zadnjih dobrih 40 sekund Vrhničani odigrali z igralcem več. V tem času je zavrelo tudi nekaj vroče krvi med ekipama, sledila sta še dva rdeča kartona, a se do konca rednega dela izid ni več spreminjal.

Odločale so šestmetrovke, v katerih so Dobovčani zgrešili dvakrat, Vrhničani pa enkrat. Odločilni strel za domače je unovčil Alan Muratagić.