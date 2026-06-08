Oven

Vaši prijatelji in bližnji ter partner bodo imeli danes še posebej pomembno mesto v vašem življenju. Spoznali boste, koliko cenite in potrebujete njihovo ljubezen ter podporo. Zaradi tega boste še posebej zadovoljni. Vstopili boste v razmerje, v katerem boste poskrbeli za podporo.

Bik

Zdi se prelahko, da bi preprosto ubrali pot skozi vse. Ugotovili boste, da v vsakem vašem razmerju počasi izgubljate moč. Več kot boste zahtevali, na več upora boste naleteli. Umaknite se za nekaj časa, to bo še najboljša strategija in težava bo najverjetneje sama zbledela.

Dvojčka

Vztrajajte pri taktičnosti in diplomaciji, svojega mnenja pa nikakor ne vsiljujte drugim ljudem. Če boste morali izbirati med zasebnim in družabnim življenjem, ne reagirajte nepremišljeno. Uspešni boste predvsem tisti, ki boste pripravljeni malce popustiti. Za določene težave boste potrebovali pomoč.

Rak

Povečalo se bo nerazumevanje, netoleranca bo narasla in sprejeli boste določene napačne odločitve. Nekateri izmed vas se boste počutili nepravično obsojene. Naglašena bodo čustva in podzavest, zato v trenutkih odločanja poslušajte svoj notranji glas, ki vas bo vedno odpeljal v pravo smer.

Lev

Izkoristite ugodno priložnost in se malo umaknite iz mesta ali vsaj od ljudi, ki vas utrujajo in razburjajo. Najbolje se boste počutili, če boste preživeli nekaj časa v naravi. Sprostila vas bo tudi lažja telesna aktivnost, kot je na primer delo v vrtu ali krajši sprehod. Poskrbite za sprostitev.

Devica

Družabni odnosi bodo zahtevni, saj se bo krepila želja po dokazovanju. Svoje pripombe in kritike izrecite zelo previdno, še posebej, če bodo te namenjene občutljivim osebam. Prijateljem ponudite podporo in pomoč, ne izpustite pa niti priložnosti sodelovati pri humanitarnih akcijah.

Tehtnica

Potrebno bo igrati na karto razuma in intelektualne komunikacije. Učenje in izobraževanje se vam bo izplačalo, prav tako pa tudi povečana komunikacija na vseh ravneh. Posebno aktivni boste tisti, ki delate v skupinah. Sodelovanje in izmenjavo zamisli boste doživljali kot užitek, ne kot prilagajanje.

Škorpijon

Pred vami je nov dan. Čutili boste izčrpanost in pomanjkanje energije, saj vas bo misel na delo obremenjevala. Kljub nezadovoljstvu bo vaš dan minil hitro, saj se boste zmotili z opravki. Danes lahko pričakujete pomemben klic. Veselite se novih informacij. Počutje morda ne bo najboljše.

Strelec

Bodite zelo previdni, vzpostavili boste neki odnos, ki bi lahko škodil vašemu ugledu. Delovne okoliščine bodo rahlo napete, zato previdno. Ne bodite kritični le na račun drugih, tudi sami pri sebi premislite, ali obstaja kaj, kar bi lahko izboljšali. Priliv, ki ga pričakujete, ne bo prišel pravočasno.

Kozorog

Niti sami sebi ne morete razložiti, kako in zakaj vajina zveza obstaja, a ste ne glede na vse srečni. Partner vas večkrat pripelje na rob potrpljenja, a vas čustva vedno znova vrnejo v njegov objem. Za vsak primer pa ga ne sprašujte o njegovih čustvih, saj vam odgovor ne bi bil všeč.

Vodnar

Dobro premislite, preden boste sprejeli odločitve in nove poteze v karieri ali privatnem življenju. Hitre in nepremišljene reakcije bi dolgoročno imele zelo slabe posledice. Posvetite se financam, vlaganju ali varčevanju, nakupu ali trgovini, lahko pa načrtujete tudi dopust. Velik pomen boste dajali prijateljstvu.

Ribi

Izogibajte se stresu, drugače se boste znašli v razpravah in sporih. Lahko pričakujete spremembe v zasebnem življenju, saj vam bo družinsko področje na splošno najbolj pomembno. Vaše ambicije bodo v ozadju, v ospredju pa disciplina in odgovornost, velika bo tudi želja po učenju in pomoči.