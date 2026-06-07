Luka Potočar v prvem letošnjem finalu šesti, prvenec Indonezijca

Slovenski športni plezalec Luka Potočar je v Pragi v svojem prvem letošnjem finalu na tekmah svetovne serije zasedel šesto mesto v težavnosti. Slavil je Indonezijec Putra Tri Ramadani pred Japoncem Neom Suzukijem in Avstrijcem Jakobom Schubertom.

Štiriindvajsetletni Potočar, ki je bil 21. v kvalifikacijah, se je odkupil v polfinalu praške preizkušnje in s šestim mestom napredoval v finale. Tudi v njem je Jeseničan končal kot šesti, potem ko je prišel do višine 30+, prav tako kot domači ljubljenec Adam Ondra, a je slednji končal pred Slovencem zavoljo boljšega rezultata v polfinalu.

Za Potočarja je bilo šesto mesto najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu po Wujiangu lani, ko je bil prav tako šesti. Boljše uvrstitve je pred tem zabeležil v svoji najuspešnejši sezoni 2022, ko je končal na vrhu skupnega seštevka v težavnosti.

"Nekaj je bilo tekmovalcev, ki so v finalu res naredili razliko. Sam se se osredotočil nase in svoje plezanje. Sem vesel, ne pa najbolj, saj bi lahko prišel višje, glede na to, da sem dobro začel smer. V primerjavi s polfinalom je bila smer nekaj lažja, lahko si popravljal napake. zadovoljen sem s finalom, šesto mesto pa je dobra popotnic za naslednjo tekmo v Innsbrucku in upam, da bo tam še boljše," je po tekmi povedal Potočar.

Najvišje proti vrhu je danes prišel 20-letni Tri Ramadani, ki je z višino 43 zabeležil svojo prvo zmago na najvišji ravni športnega plezanja. Pred tem je bil najboljši lani v Kopru, ko je bil prav tako v težavnosti šesti.

Z višino 39 je bil drugi Suzuki, tretji pa Schubert s 37. Prvi favorit in najboljši iz kvalifikacij, Japonec Sorato Anraku, je z višino 34+ končal na četrtem mestu.

Lučka Rakovec je na 13. mestu ostala brez finala. Foto: Grega Valančič Slovenska vrsta, ki je v Pragi doživela razočaranje v tekmovanju balvanov, je imela v težavnosti večja pričakovanja. Sploh Lučka Rakovec je merila na finale, potem ko je v kvalifikacijah težavnosti med Slovenci izstopala s tretjim dosežkom.

Ljubljančanka v polfinalu ni ponovila nastopa iz kvalifikacij, v smeri je osvojila višino 38+, le dva giba sta jo ločila od finala. S 13. mestom je sicer dosegla izid sezone, v Wujiangu je bila 17., a prvi cilj je bil najboljša osmerica.

Sara Čopar s skromno višino 29+ ni bila konkurenčna najboljšim, tekmo je končala kot 21., tudi dvakratna olimpijka in nekdanja svetovna podprvakinja Mia Krampl je merila višje. Višina 24 je pomenila daleč najslabši dosežek polfinala za končno 24. mesto, zadnje med polfinalistkami.

Med ženskami sta si najboljše izhodišče za finale zagotovili Američanka Annie Sanders in Chaehyun Seo iz Južne Koreje, obe sta padli na višini 46+. Sanders je v Pragi dobila že preizkušnjo na balvanih in se ji nasmiha dvojček zmag, v težavnosti pa je slavila na uvodni tekmi sezone v Wujiangu.

Slovenska šampionka Janja Garnbret je že pred začetkom sezone napovedala, da v Pragi ne bo nastopila, na tekmovalne umetne stene se bo vrnila čez deset dni v Innsbrucku.

Začetek moškega finala s Slovencem na startu bo predvidoma ob 19.00.