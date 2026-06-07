Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
7. 6. 2026,
21.08

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
plezanje Luka Potočar

Nedelja, 7. 6. 2026, 21.08

48 minut

Športno plezanje, svetovni pokal, težavnost, Praga

Luka Potočar v prvem letošnjem finalu šesti, prvenec Indonezijca

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Luka Potočar | Luka Potočar je zasedel šesto mesto. | Foto Grega Valančič

Luka Potočar je zasedel šesto mesto.

Foto: Grega Valančič

Slovenski športni plezalec Luka Potočar je v Pragi v svojem prvem letošnjem finalu na tekmah svetovne serije zasedel šesto mesto v težavnosti. Slavil je Indonezijec Putra Tri Ramadani pred Japoncem Neom Suzukijem in Avstrijcem Jakobom Schubertom.

Štiriindvajsetletni Potočar, ki je bil 21. v kvalifikacijah, se je odkupil v polfinalu praške preizkušnje in s šestim mestom napredoval v finale. Tudi v njem je Jeseničan končal kot šesti, potem ko je prišel do višine 30+, prav tako kot domači ljubljenec Adam Ondra, a je slednji končal pred Slovencem zavoljo boljšega rezultata v polfinalu.

Za Potočarja je bilo šesto mesto najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu po Wujiangu lani, ko je bil prav tako šesti. Boljše uvrstitve je pred tem zabeležil v svoji najuspešnejši sezoni 2022, ko je končal na vrhu skupnega seštevka v težavnosti.

"Nekaj je bilo tekmovalcev, ki so v finalu res naredili razliko. Sam se se osredotočil nase in svoje plezanje. Sem vesel, ne pa najbolj, saj bi lahko prišel višje, glede na to, da sem dobro začel smer. V primerjavi s polfinalom je bila smer nekaj lažja, lahko si popravljal napake. zadovoljen sem s finalom, šesto mesto pa je dobra popotnic za naslednjo tekmo v Innsbrucku in upam, da bo tam še boljše," je po tekmi povedal Potočar.

Najvišje proti vrhu je danes prišel 20-letni Tri Ramadani, ki je z višino 43 zabeležil svojo prvo zmago na najvišji ravni športnega plezanja. Pred tem je bil najboljši lani v Kopru, ko je bil prav tako v težavnosti šesti.

Z višino 39 je bil drugi Suzuki, tretji pa Schubert s 37. Prvi favorit in najboljši iz kvalifikacij, Japonec Sorato Anraku, je z višino 34+ končal na četrtem mestu.

Lučka Rakovec je na 13. mestu ostala brez finala. | Foto: Grega Valančič Lučka Rakovec je na 13. mestu ostala brez finala. Foto: Grega Valančič Slovenska vrsta, ki je v Pragi doživela razočaranje v tekmovanju balvanov, je imela v težavnosti večja pričakovanja. Sploh Lučka Rakovec je merila na finale, potem ko je v kvalifikacijah težavnosti med Slovenci izstopala s tretjim dosežkom.

Ljubljančanka v polfinalu ni ponovila nastopa iz kvalifikacij, v smeri je osvojila višino 38+, le dva giba sta jo ločila od finala. S 13. mestom je sicer dosegla izid sezone, v Wujiangu je bila 17., a prvi cilj je bil najboljša osmerica.

Sara Čopar s skromno višino 29+ ni bila konkurenčna najboljšim, tekmo je končala kot 21., tudi dvakratna olimpijka in nekdanja svetovna podprvakinja Mia Krampl je merila višje. Višina 24 je pomenila daleč najslabši dosežek polfinala za končno 24. mesto, zadnje med polfinalistkami.

Med ženskami sta si najboljše izhodišče za finale zagotovili Američanka Annie Sanders in Chaehyun Seo iz Južne Koreje, obe sta padli na višini 46+. Sanders je v Pragi dobila že preizkušnjo na balvanih in se ji nasmiha dvojček zmag, v težavnosti pa je slavila na uvodni tekmi sezone v Wujiangu.

Slovenska šampionka Janja Garnbret je že pred začetkom sezone napovedala, da v Pragi ne bo nastopila, na tekmovalne umetne stene se bo vrnila čez deset dni v Innsbrucku.

Začetek moškega finala s Slovencem na startu bo predvidoma ob 19.00.

Lučka Rakovec Innsbruck
Sportal Pet slovenskih plezalcev v polfinalu, Lučka Rakovec iz tretjega izhodišča
plezanje Luka Potočar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.