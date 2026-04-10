Petek, 10. 4. 2026, 17.42
Špansko prvenstvo, 31. krog
Real Madrid in Barcelona celita boleče evropske rane
Španska velikana Barcelona in Real Madrid bosta v ligi prvakov sredi prihodnjega tedna poskušala nadoknaditi zaostanek, pred tem pa bosta celila rane v državnem prvenstvu. Galaktiki so tudi na domačih tleh pod velikim pritiskom, zaostanek za Katalonci znaša sedem točk, vsaj začasno pa ga lahko znižajo v petkovem večeru, ko na Santiago Bernabeu prihaja Girona. Barcelono v soboto čaka mestni derbi z Espanyolom, Atletico Madrid pa bo gostoval v Sevilli.
Špansko prvenstvo, 31. krog:
Petek, 10. april:
Sobota, 11. april:
Nedelja, 12. april:
Ponedeljek, 13. april:
Lestvica
Najboljši strelci:
23 – Mbappe (Real Madrid)
19 – Muriqi (Mallorca)
15 – Budimir (Osasuna)
14 – Lamine Yamal (Barcelona)
12 – Ferran Torres (Barcelona)
10 – Lewandowski (Barcelona), Oyarzabal (Real Sociedad)
9 – Moleiro (Villarreal)
8 – Vinicius Jr. (Real Madrid), Cucho Hernandez (Betis), Raphinha (Barcelona)
7 – Alvarez (Atletico), Sorloth (Atletico), De Frutos (Rayo Vallecano), Duro (Valencia), Mikautadze (Villarreal), Moreno (Villarreal), Vanat (Girona)
6 – Adams (Sevilla), Antony (Betis), Fornals (Betis), Griezmann (Atletico), Guedes (Real Sociedad), Milla (Espanyol), Mir (Elche), Olmo (Barcelona)