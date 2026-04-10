Real Madrid in Barcelona celita boleče evropske rane

Španska velikana Barcelona in Real Madrid bosta v ligi prvakov sredi prihodnjega tedna poskušala nadoknaditi zaostanek, pred tem pa bosta celila rane v državnem prvenstvu. Galaktiki so tudi na domačih tleh pod velikim pritiskom, zaostanek za Katalonci znaša sedem točk, vsaj začasno pa ga lahko znižajo v petkovem večeru, ko na Santiago Bernabeu prihaja Girona. Barcelono v soboto čaka mestni derbi z Espanyolom, Atletico Madrid pa bo gostoval v Sevilli.