Ob nedavni promociji novega albuma, ki jo je pripravil v SiTi Teatru, je Samuel Lucas znova dokazal, da ostaja eden najbolj izrazitih vokalistov na slovenski glasbeni sceni. Koncert je bil poklon novi plošči, hkrati pa tudi pregled njegove bogate glasbene poti – od rocka in popa do soula in funka, ki danes najbolj zaznamujeta njegov zvok. V odkritem pogovoru z Evo Cimbola je glasbenik spregovoril tudi o svojem zasebnem življenju, otrocih, težavah z zdravjem in starših, ki prebivata v domu za starejše.

V pogovoru z Evo Cimbola je Samuel Lucas razkril, da je nov album nastajal skoraj eno leto. Prvotno je bil sicer zaključen že v pol leta, a se je nato odločil za popoln preobrat. "Na neki točki sem vedel, da to ni to. Moral sem začeti znova – in poslušati sebe," pove. Namesto bolj pop usmerjenega zvoka, ki so mu ga predlagali drugi, je vse pesmi preoblikoval v bolj soul-funk zgodbo – takšno, ki ga resnično predstavlja.

Čeprav si sam težko prizna, ga okolica pogosto opisuje kot perfekcionista. In prav ta lastnost je bila ključna pri nastajanju albuma, s katerim je danes končno zadovoljen. Posebno mesto pri projektu imajo tudi glasbeniki, s katerimi je sodeloval: "To so vrhunski ljudje in glasbeniki, kar mi pomeni res ogromno."

Samuel Lucas predstavlja nov album z naslovom Še vedno. Foto: Luka Petrič

Ljubezen kot rdeča nit

Pri pisanju pesmi se je pogosto vračal k svoji partnerki Petri in ljubezni, a poudarja, da je ta v njegovih skladbah veliko širši pojem. "Ljubezen ni samo partnerska – je tudi odnos do družine, do mame, do življenja."

Sprva se je spraševal, ali takšna tematika sploh sodi v soul-funk izraz, a ko so pesmi zaživele v studiu, je dobil odgovor: "Vse je dobilo smisel."

Od poklona Tošetu do lastne poti

V pogovoru se je spomnil tudi posebnega obdobja, ko je s svojo skupino ob deseti obletnici smrti Tošeta Proeskega pripravil koncert v njegov spomin. Projekt je nastal iz spoštovanja, brez želje po zaslužku, a je močno odmeval med ljudmi. Prav ta izkušnja mu je odprla nova vrata, čeprav je sam vedno vedel, da želi ustvarjati tudi lastno, avtorsko glasbo.

"Kitara je moja terapija od 6. leta naprej," pravi priljubljeni glasbenik. Foto: Luka Petrič

Samouk z odra

Samuel Lucas je samouk. Glasbene šole nikoli ni obiskoval, saj njegovo otroštvo ni bilo najlažje. Glasbo mu je približal oče, tudi sam glasbenik, večino pa se je naučil sam – z opazovanjem, poslušanjem in igranjem. "Hodil sem na koncerte in gledal kitariste v roke – kaj delajo, kako igrajo."

Del svoje poti je preživel tudi na Švedskem, kjer je sodeloval z uveljavljenimi glasbeniki in bil del zelo aktivne skupine z rednimi nastopi skozi vse leto. "Tam sem se lahko posvetil samo glasbi – vse ostalo je bilo organizirano." Po vrnitvi v Slovenijo pa je moral začeti znova – z nastopi po lokalih, korak za korakom, bližje publiki. Širša prepoznavnost je prišla tudi z nastopom na Emi, kjer je sodeloval z Alešem Klinarjem.

Cena poti in pomen družine

Glasba in življenje na poti sta terjala svoj davek. Odločitev za delo na ladji v času, ko je že imel družino, je vplivala tudi na njegov zakon. Danes o tem govori odkrito – brez olepševanja. "Takrat mi je bilo zelo težko," prizna, a dodaja, da ima danes z otroki dober odnos in da je to najpomembnejše.

Foto: Luka Petrič

Iskreno spregovori tudi o posebni življenjski zgodbi – o tem, kako je izvedel, da ima v tujini hčerko, in kako sta skozi čas zgradila odnos. Danes uživa tako v vlogi očeta kot tudi dedka. Vnuk Filip je v njegovo življenje prinesel novo veselje, čeprav si želi, da bi imel za svoje najbližje še več časa. "Včasih sem si tudi sam kriv, da ga ni dovolj."

Iskreno o partnerki: Brez nje bi bil kdaj čisto izgubljen

S partnerko Petro kljub vsemu najdeta trenutke zase – za sprehod ali kavo. O njej govori z velikim spoštovanjem. "Je res posebna, ljubeča in sposobna. Brez nje bi bil kdaj čisto izgubljen," doda v šali.

Samuel Lucas danes ustvarja glasbo, ki jo čuti kot svojo – mešanico soula, funka, popa in rocka. Glasbo, ki ni prilagojena trendom, ampak njemu samemu. In prav to je tudi bistvo njegove zgodbe: ostati zvest sebi – ne glede na čas, trg ali pričakovanja.

