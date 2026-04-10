Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Angleško prvenstvo, 32. krog

Šeško proti Bijolu, a bo treba počakati še nekaj dni

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Leeds United : Manchester United, Benjamin Šeško | Manchester in Leeds sta četrtega januarja igrala neodločeno 1:1. | Foto Gulliverimage

Po treh tednih – zaradi reprezentančnega premora in igranja tekem pokala FA – se nadaljuje angleška premier liga. Do konca sezone je samo še sedem krogov. V bitki za prvaka Arsenal in Manchester CIty loči kar devet točk, bolj izenačeno pa je v bitki za Evropo, saj je devet točk razlike med tretjim in osmim mestom. Na zadnji tekmi 32. kroga se bosta v ponedeljek srečali ekipi Benjamina Šeška in Jake Bijola.

Igor Tudor
Sportal Nov boleč udarec za Tottenham, angleški velikan v zelo nevarnih vodah

Vodilni Arsenal v 32. krogu premier lige za peto zaporedno zmago in skupno že 22. v soboto gosti Bournemouth, ki je na 13. mestu. Težja naloga v nedeljo čaka drugouvrščeni Manchester City, saj bo gostoval v Londonu pri Chelseaju. Ta je na šestem mestu in se še bori za prvo peterico, ki prinaša ligo prvakov. Ne eni ne drugi pa niso v najboljši formi. City je remiziral na prejšnjih dveh tekmah, Chelsea pa izgubil. 

Tretji Manchester United za vodilno ekipo zaostaja velikih 15 točk. Ekipa Benjamina Šeška igra hladno-toplo. Ima 15 zmag, deset remijev in šest porazov. Na prejšnjih treh tekmah je remizirala, zmagala in izgubila. Igrala bo na zadnji tekmi kroga, šele v ponedeljek zvečer, ko na Old Trafford prihaja Leeds United z Jako Bijolom. Šlo bo torej za slovenski dvoboj. Ko so se pomerili na začetku januarja, je bilo 1:1.

Angleško prvenstvo, 32. krog:

Petek, 10. april:

Sobota, 11. april:

Nedelja, 12. april:

Ponedeljek, 13. april:

Lestvica

Najboljši strelci:

22 – Haaland (Manchester City)
19 – Igor Thiago (Brentford)
15 – Semenyo (Manchester City)
14 – Joao Pedro (Chelsea)
12 – Welbeck (Brighton)
11 – Ekitike (Liverpool), Gyökeres (Arsenal)
10 – Calvert-Lewin (Leeds United), Wilson (Fulham) 
9 – Bruno Guimaraes (Newcastle), Gibbs-White (Nottingham), Jimenez (Fulham), Kroupi (Bournemouth), Mbeumo (Manchester United), Palmer (Chelsea), Richarlison (Tottenham), Benjamin Šeško (Manchester United), Watkins (Aston Villa)
1Jaka Bijol (Leeds United)

Andy Robertson
Sportal Po Salahu slovo od Liverpoola napovedal še Robertson
Leeds United
Sportal Jaka Bijol z Leedsom po nori tekmi v Londonu pisal zgodovino!
Igor Tudor
Sportal Igor Tudor ekspresno ostal brez mesta glavnega trenerja Tottenhama
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
