Šeško proti Bijolu, a bo treba počakati še nekaj dni

Po treh tednih – zaradi reprezentančnega premora in igranja tekem pokala FA – se nadaljuje angleška premier liga. Do konca sezone je samo še sedem krogov. V bitki za prvaka Arsenal in Manchester CIty loči kar devet točk, bolj izenačeno pa je v bitki za Evropo, saj je devet točk razlike med tretjim in osmim mestom. Na zadnji tekmi 32. kroga se bosta v ponedeljek srečali ekipi Benjamina Šeška in Jake Bijola.

Vodilni Arsenal v 32. krogu premier lige za peto zaporedno zmago in skupno že 22. v soboto gosti Bournemouth, ki je na 13. mestu. Težja naloga v nedeljo čaka drugouvrščeni Manchester City, saj bo gostoval v Londonu pri Chelseaju. Ta je na šestem mestu in se še bori za prvo peterico, ki prinaša ligo prvakov. Ne eni ne drugi pa niso v najboljši formi. City je remiziral na prejšnjih dveh tekmah, Chelsea pa izgubil.

Tretji Manchester United za vodilno ekipo zaostaja velikih 15 točk. Ekipa Benjamina Šeška igra hladno-toplo. Ima 15 zmag, deset remijev in šest porazov. Na prejšnjih treh tekmah je remizirala, zmagala in izgubila. Igrala bo na zadnji tekmi kroga, šele v ponedeljek zvečer, ko na Old Trafford prihaja Leeds United z Jako Bijolom. Šlo bo torej za slovenski dvoboj. Ko so se pomerili na začetku januarja, je bilo 1:1.

