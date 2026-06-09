Skazin dobrodelni tek Otrok otroku združil rekordno število tekačev

"Največje zmage nastanejo takrat, ko stopimo skupaj, letos z več kot 400 dobrodelnimi tekači," je ob 11. Skazinem dobrodelnem teku Otrok otroku povedala Tanja Skaza. "Iskrena hvala staršem, ki vsako leto pripeljejo svoje otroke – nekateri so z nami že vsa ta leta." V 11 izvedbah je Skazin tek zbral 186.250 evrov, ki so jih namenili številnim organizacijam in posameznikom, ki otroke postavljajo v središče svojih programov. Letos je Skaza podarila 35.200 evrov, ki so jih namenili projektoma Od Alje do Žana in ViaTea, mladim glasbenim talentom ter mlademu športniku. Otroci so s srčnostjo znova potrdili glavno sporočilo dogodka: Zmagamo, ko si pomagamo. Zato je vsak, ki je pretekel 200 ali 800 metrov, domov odnesel zasluženo medaljo – ker je bil tega dne čisto vsak zmagovalec.

Dogodek je tudi letos gostila pobudnica projekta Tanja Skaza, ki je poudarila, da je Otrok otroku prerasel okvir športne prireditve in postal gibanje, ki spodbuja empatijo, pogum in medsebojno pomoč. Skupaj s predsednikom Fundacije Alma dr. Alešem Musarjem in podžupanjo Mestne občine Velenje Aleksandro Vasiljević so nagovorili približno 650 udeležencev.

Tanja Skaza je vsakega malega tekača nagradila z medaljo, ker so bili prav vsi zmagovalci letošnjega teka. Foto: Plastika Skaza Da gre za enega najlepših primerov povezovanja gospodarstva, lokalne skupnosti in mladih v Sloveniji, je poudaril tudi dr. Aleš Musar, predsednik Fundacije Alma: "Zelo je lepo, da se najde podjetje, ki ima med svojimi prioritetami to, da izpostavi tiste stvari pri otrocih, ki so zares pomembne: zdrav duh v zdravem telesu in pomoč drugim otrokom. To je čudovit dobrodelni dogodek, ki združuje otroke, ki s pomočjo športa pomagajo drugim otrokom. Tukaj vidimo na stotine otrok in njihovih staršev, kar kaže na povezanost podjetja s svojo skupnostjo in na čudovit zgled, ki ga daje celotni Sloveniji."

V času, ko svet pogosto poudarja tekmovalnost, individualizem in dosežke, je pobudnica dogodka Tanja Skaza poudarila: "Otroke moramo spodbujati, da verjamejo vase, sledijo svojim sanjam ter krepijo medsebojno pomoč, empatijo in pogum. Prav te vrednote krepijo duševno zdravje in gradijo boljšo družbo."

Skaza je letos stopila v partnerstvo s projektom Od Alje do Žana in v ospredje postavila eno najpomembnejših tem našega časa – duševno in čustveno zdravje otrok, mladostnikov in družin: "V imenu celotne ekipe projekta Od Alje do Žana in vseh sodelujočih šol se iskreno zahvaljujem za donacijo, ki nam močno olajša vključitev novih desetih šol v projekt. Hkrati sem zelo vesela, da smo se povezali kot partnerji. Verjamemo, da smo skupaj močnejši in glasnejši v skrbi za duševno zdravje naših mladih," je povedala Ema Randl, vodja projekta Od Alje do Žana.

Letos se je Skazinega teka Otrok otroku udeležilo rekordno število otrok, saj je za dober namen teklo več kot 400 malih tekačev, ker zmagamo, ko si pomagamo. Foto: Plastika Skaza Pomemben del letošnjih sredstev je prejel tudi projekt ViaTea, ki spodbuja gibanje, povezovanje ljudi in skrb za duševno zdravje: "ViaTea temelji na prepričanju, da lahko z gibanjem, pogovorom in prijaznostjo ustvarjamo boljše generacije. Verjamem v moč malih dejanj, saj prav ta gradijo skupnosti, v katerih se ljudje med seboj podpiramo in povezujemo," je povedala ustanoviteljica projekta Teja Jugovic.

Del letošnjih sredstev je bil namenjen tudi mlademu nogometašu Mitji Mežnarju, ki bo donacijo porabil za zdravstvene terapije in nadaljnjo rehabilitacijo.

Rodila se je nova zgodba: Skazine zvezde

Čustven vrhunec letošnjega dogodka je bila tudi premierna izvedba projekta Skazine zvezde, s katerim Skaza mladim talentom odpira vrata do razvoja talenta. Na razpis se je prijavilo kar 29 mladih pevk in pevcev, komisija podjetja Skaza pa je v finale uvrstila osem deklet.

Naziv Skazina zvezda leta 2026 je prejela Tija Pesjak, ki ji je Skaza namenila štipendijo v višini tri tisoč evrov. Ob prejemu nagrade ni skrivala navdušenja: "Nagrada mi predstavlja novo priložnost, da bom lahko v prihodnosti razvijala svoj talent in ga nadgradila."

Preostale finalistke so prejele finančno nagrado v višini 200 evrov, medtem ko je najmlajša Iza Luna Žibert prejela 500 evrov za individualne ure petja. Projekt Skazine zvezde tako že v svoji prvi izvedbi pokaže, da lahko skupnost mladim talentom pomaga tudi s konkretnimi priložnostmi za razvoj.

Zmagamo, ko si pomagamo. Letošnji tek je privabil rekordno število otrok in njihovih staršev. Foto: Plastika Skaza

Največja zmaga ni na cilju

Skazin dobrodelni tek Otrok otroku je v enajstih letih prerasel okvir športne prireditve. Postal je prostor, kjer otroci spoznavajo pomen dobrodelnosti. Kjer skupnost stopi skupaj. Kjer podjetje svojo družbeno odgovornost spreminja v konkretna dejanja. In kjer se vrednote ne zapisujejo na plakate, temveč živijo med ljudmi. "Ko pomagaš, začneš zmagovati. Otrok otroku je zrcalo vrednot naše skupnosti," poudarja Tanja Skaza.

In prav zato največji zmagovalci letošnjega teka niso bili tisti, ki so prvi prečkali ciljno črto. Največji zmagovalci so bili vsi, ki so se odločili teči za nekoga drugega.

Skaza – podjetje z vrednotami



Skaza že od leta 1977 soustvarja razvoj Šaleške doline. Danes zaposluje 250 ljudi, sodeluje z globalnimi partnerji, kot so Ikea, Jabil, Häfele, BS Systems, ABB in drugimi, in se uveljavlja kot razvojni dobavitelj trajnostnih rešitev v svetovni industriji. Njena lastna blagovna znamka je prepoznana po nagrajenih izdelkih z nagradami Red Dot in BIG SEE.

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