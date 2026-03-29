Nedelja, 29. 3. 2026, 17.00

Igor Tudor ekspresno ostal brez mesta glavnega trenerja Tottenhama

Igor Tudor | Igor Tudor ni več trener Tottenhama. | Foto Reuters

Igor Tudor ni več trener Tottenhama.

Hrvaški nogometni strokovnjak Igor Tudor se je že po slabih dveh mesecih moral posloviti od mesta glavnega trenerja angleškega Tottenhama.

Tudor je, potem ko je Tottenham februarja odpustil Thomasa Franka, podpisal pogodbo do konca sezone, a se je njegova pot na čelu angleškega prvoligaša že zaključila. Klub je vodil le na sedmih tekmah oziroma 44 dni. Tottenham je trenutno šele na 17. mestu premier lige in le eno točko nad mesti, ki vodijo v izpad iz lige, Tudor pa je z angleškim klubom izgubil na petih od odigranih sedem tekem.

Iz Tottenhama so ob tem poročili: "Odločitev o novem glavnem trenerju bo posredovana pravočasno." Potrdili so, da sta odšla tudi trener vratarjev Tomislav Rogić in kondicijski trener Riccardo Ragnacci. "Igorju, Tomislavu in Riccardu se zahvaljujemo za njihov trud v preteklih šestih tednih, v katerih so neutrudno delali. Prav tako se zavedamo težke izgube, ki jo je Igor nedavno utrpel, in njemu in njegovi družini izrekamo podporo v tem težkem času," so zapisali pri klubu iz Londona, pri katerem so se spomnili tudi na nedavno preminulega očeta Tudorja.

47-letni Hrvat pred tem izkušenj iz angleške lige ni imel, deloval pa je pri Laziu in Juventusu, vodil je tudi Marseille in Verono. 

