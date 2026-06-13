Poveljnik ukrajinskih sil za brezpilotne letalnike Robert Brovdi, znan pod vzdevkom Madžar, je za Reuters povedal, da namerava Ukrajina še povečati pritiske na Krimski polotok in ustvariti razmere, ki bodo ruskim silam onemogočile učinkovito delovanje na tem okupiranem območju.

Poveljnik Robert Brovdi je za Reuters pojasnil, da cilj nedavno okrepljenih ukrajinskih napadov ni doseganje novih ozemeljskih pridobitev, temveč ustvarjanje razmer, ki bodo ruskim silam onemogočile učinkovito delovanje na Krimskem polotoku.

"Ustvarili bomo razmere, ki bodo vojaškemu osebju in vsem, ki delajo za obrambno industrijo, izjemno otežile bivanje na Krimu, na začasno zasedenih ozemljih ali uporabo dostopnih poti do njih," je dejal Brovdi. "V bližnji prihodnosti bomo Krim izolirali," je dodal.

Na dan njegovega intervjuja je Kijev izvedel nove napade na dva mostova, ki vodita čez Severnokrimski prekop, cestni most na progi Perekop–Armjansk in še en most v bližini naselja Stavki. Napadi so sledili seriji napadov, ki so jih ukrajinske sile izvedle v zadnjih tednih in so privedli do zaprtja več mejnih prehodov na okupiranem polotoku, vključno z mostom Čonhar, ki povezuje Krim z deli celinske Ukrajine, ki jih zaseda Rusija. Proruski uradniki na Krimu so poročali o pomanjkanju goriva in blaga zaradi motenj v oskrbovalnih poteh.

Britanski Guardian je poročal, da je Kijev ciljal tudi na avtocesto R-280, ki velja za eno ključnih ruskih vojaških oskrbovalnih poti in poteka od Rostova na Donu prek okupiranega Mariupola in Melitopola do Krima vzdolž obale Azovskega morja. Brovdi je dejal, da so ukrajinski napadi maja zmanjšali promet na tej poti za več kot dve tretjini. "V enem mesecu bomo prevzeli popoln nadzor nad to potjo," je povedal Brovdi in dodal, da je bilo zadeti cilje na poti "tako enostavno kot loviti jerebice na odprtem polju".

Ukrajina tako namerava še povečati pritisk na ruske sile na okupiranem Krimu, napadi na logistične poti in prometno infrastrukturo pa igrajo ključno vlogo v tej strategiji.

Ukrajinci so presenetili ruske sile

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prejšnji mesec dejal, da so se ukrajinski napadi na ruske tarče od februarja znatno povečali, tri tedne pozneje pa je obrambni minister Mihail Fedorov sporočil, da je bil cilj kampanje "popolnoma blokirati logistiko". Čeprav ukrajinske enote za brezpilotne letalnike niso objavile podrobnosti o operacijah, poročila kažejo, da se kampanja vse bolj zanaša na usklajene napade rojev brezpilotnih letalnikov na ceste, železnice in mostove, kar je domnevno presenetilo ruske sile.

Dodaten pritisk na rusko vojsko je po trditvah ukrajinsko-partizanskega odporniškega gibanja Ateš privedel do umika ruskih sil z rta Kinburn na jugu Ukrajine. Analitiki so konec leta 2022 ocenili, da bi ta ozek pas zemlje lahko odprl pot do osvoboditve Krima.