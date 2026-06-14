Britanci zasegli tanker iz ruske senčne flote

Britanske sile so danes v Rokavskem prelivu zasegle naftni tanker iz ruske senčne flote, je sporočilo britansko obrambno ministrstvo. To je prva tovrstna operacija pod vodstvom Združenega kraljestva.

"Na plovilo Smyrtos so vdrli komandosi kraljeve mornarice in posebej usposobljeni policisti Nacionalne agencije za boj proti kriminalu, kljub prizadevanjem Rusije, da bi se izognila sankcijam in še naprej podžigala svojo barbarsko vojno proti Ukrajini," so zapisali v izjavi ministrstva.

Plovilo bodo zdaj premestili na sidrišče ob južni obali Anglije in ga nadzorovali. Operacijo so podpirala letala Pomorske letalske skupine, letalo Raf P-8 ter ladji HMS Sutherland in HMS Ledbury, so dodali.

Starmer: Opozorilo tistim, ki spodbujajo Putinovo vojno v Ukrajini

Britanski premier Keir Starmer je dejal, da je operacija opozorilo tistim, ki podpirajo vojno ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini, "da se ne morejo skriti".

"Želim se pokloniti vsem vpletenim, vključno z našimi oboroženimi silami in policisti, ki 24 ur na dan, 365 dni v letu skrbijo za varnost te države," je dodal Starmer.

Britanski obrambni minister Dan Jarvis je opozoril, da se Rusija za financiranje konflikta v Ukrajini zanaša na svojo senčno floto, njihova akcija pa je zadala udarec Putinovi nezakoniti vojni.

Preberite še: