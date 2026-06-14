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Avtor:
STA

Nedelja,
14. 6. 2026,
9.00

Osveženo pred

57 minut

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Nejc Žnidarčič kajak spust na divjih vodah

Nedelja, 14. 6. 2026, 9.00

57 minut

Svetovni pokal v spustu na divjih vodah, Bratislava

Nejc Žnidarčič z novimi stopničkami na vrh svetovnega pokala

Avtor:
STA

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Nejc Žnidarčič | Nejc Žnidarčič | Foto Nina Jelenc

Nejc Žnidarčič

Foto: Nina Jelenc

Slovenski kajakaš Nejc Žnidarčič je na sobotni tekmi svetovnega pokala v spustu na divjih vodah v Bratislavi priveslal do novih stopničk v sprintu, bil je drugi.

Tik pod stopničkami sta tekmo končala Jon Šenk in Hana Bedernjak, ki sta bila četrta. V finalu je veslal še Anže Urankar in bil 13., v kvalifikacijah pa so obstali Lenart Stanovnik, Tjaš Til Kupsch in Matija Preskar.

Nejc Žnidarčič, ki je bil najhitrejši v kvalifikacijah, je moral v finalu priznati premoč francoskemu kajakašu Luci Baroneju, ki je bil hitrejši za 0,29 sekunde. Bronasto kolajno si je priveslal Italijan Leonardo Pontarollo. Žnidarčič se je z novimi stopničkami povzpel na prvo mesto v trenutni razvrstitvi svetovnega pokala.

V kvalifikacijah je bil na drugem mestu aktualni svetovni prvak Anže Urankar, ki pa se mu je med kvalifikacijsko vožnjo odlomil sedež. Za finalno vožnjo mu je čoln posodil Lenart Stanovnik, a je Urankar po napaki v sredini proge finale končal na 13. mestu.

Med najboljšo petnajsterico je veslal tudi Jon Šenk, ki je tekmo končal tik za najboljšimi na četrtem mestu. Matija Preskar je v drugi kvalifikacijski vožnji osvojil 14. mesto, Tjaš Til Kupsch je bil 19., Lenart Stanovnik pa 20.

Na četrtem mestu je tekmo končala tudi Hana Bedernjak, ki je bila po prvem nastopu tretja. Med kajakašicami je bila najhitrejša Čehinja Anna Retkova, na drugo mesto se je uvrstila Lisa Lebouc iz Francije, tretja pa je bila Italijanka Cecilia Panato.

Nejc Žnidarčič kajak spust na divjih vodah
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