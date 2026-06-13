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Avtor:
R. P.

Sobota,
13. 6. 2026,
18.38

Osveženo pred

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Egipt SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu FIFA

Sobota, 13. 6. 2026, 18.38

3 minute

Egipt mora spremeniti dres za SP 2026

Fifa šokirala Egipt, sedem zvezd mora proč!

Avtor:
R. P.

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Mohamed Salah | Mohamed Salah bo moral nastopiti na SP 2026 v dresu, na katerem nad grbom ne bo sedem zvezdic. Na dresu bodo morale biti tudi črke in številke upodobnljene z belo, ne pa zlato barvo. | Foto Reuters

Mohamed Salah bo moral nastopiti na SP 2026 v dresu, na katerem nad grbom ne bo sedem zvezdic. Na dresu bodo morale biti tudi črke in številke upodobnljene z belo, ne pa zlato barvo.

Foto: Reuters

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je po Haitiju zaradi neprimernosti dresa za SP 2026 spravila v zagato še Egipt. Faraoni se bodo morali poslovili od sedmih zvezdic, hkrati pa spremeniti barvo črk in številk. Največjega izziva bo deležen njihov opremljevalec.

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Pred dnevi je odmevala odločitev Fife, ki je Haitiju prepovedala uporabo dresa, na katerem so bili upodobljeni motivi bitke pri Vertieresu (1803). Haiti si je po tem dogodku zagotovil neodvisnost, njegovi nogometaši pa so dres s tem motivom nosili na dveh pripravljalnih tekmah pred SP 2026 v ZDA. Na mundialu ga ne bodo mogli, saj ga je Fifa zaradi izpostavljanja političnih motivov in vsebine prepovedal.

Zvezde pridejo v poštev le, če ...

Lionel Messi bo na SP 2026 lahko nastopal v dresu s tremi zvezdami, ki simbolizirajo tri naslove svetovnega prvaka gavčev. | Foto: Reuters Lionel Messi bo na SP 2026 lahko nastopal v dresu s tremi zvezdami, ki simbolizirajo tri naslove svetovnega prvaka gavčev. Foto: Reuters Haiti pa ni edini udeleženec SP 2026, ki je moral popravljati drese. Merilom Fife ne ustrezajo tudi dresi Egipta. Kaj je zmotilo svetovno krovno zvezo? Jabolko spora je postalo sedem zvezd ter barva črk priimkov nogometašev in njihovih igralnih številk. Slednje ne smejo biti upodobljene z zlato, ampak zaradi boljše razpoznavnosti z belo barvo. Egipt pa bo moral z dresa odstraniti tudi sedem zvezd, na katere je zelo ponosen. Upodobljene so nad grbom, predstavljajo pa sedem naslovov afriškega prvaka.

Egipčanska zveza je prejela dopis Fife, da takšna simbolika ne sme biti prisotna na dresu, saj se nanaša na uspehe na celinskih tekmovanjih. Tovrstne zvezde so lahko upodobljene na dresih le v čast naslovom na svetovnih prvenstvih. S temi pa se lahko izmed udeležencev tega mundiala pohvalijo le Brazilija, Nemčija, Argentina, Francija, Urugvaj, Španija in Anglija ter seveda še trikratna svetovna prvakinja Italija, ki pa je ni na tem prvenstvu.

Faraoni bodo prvič na delu na SP 2026 15. junija proti Belgiji. | Foto: Reuters Faraoni bodo prvič na delu na SP 2026 15. junija proti Belgiji. Foto: Reuters

Krovna zveza je dala vedeti Egiptu, kako morajo poskrbeti za nove drese z ustreznimi popravki do začetka njihovih nastopov na SP 2026. da morajo to spremeniti do začetka. Pred opremljevalcem faraonov je zdaj velikanski izziv, saj mora v kratkem času popraviti drese in jih pravočasno poslati v ZDA.

Egipčanom se mudi, saj bodo prvo tekmo na SP 2026 odigrali 15. junija v Seattlu proti Belgiji. Pozneje se bodo Mohamed Salah in druščina v skupinskem delu pomerili še z Novo Zelandijo in Irakom.

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