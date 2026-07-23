Rok Snežič je prevzel podjetje Progros, ki je bilo doslej v lasti poslanca Resni.ce Borisa Mijiča, ga preimenoval v Klukec, reja živali, registriral rejo kamel in napovedal, da bo njegov lastnik predvidoma le nekaj dni. Kot trdi, je podjetje namenoma prevzel zato, da ga bo na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi lahko pridobil minister za delo Luka Mesec. "Zdaj pa sem mu to njegovo željo omogočil," je dejal Snežič.

Po pogodbi o brezplačnem prenosu poslovnega deleža, ki jo objavljamo, je Mijič na Snežiča brezplačno prenesel celotni poslovni delež družbe Progros v nominalnem znesku 7.500 evrov. Pogodbo sta stranki pri notarju overili 20. julija letos.

Iz pogodbe izhaja, da je Boris Mijič brezplačno odsvojil celotni poslovni delež družbe Progros, Rok Snežič pa je postal njen edini družbenik. V njej je zapisano tudi, da Snežič posebej izjavlja, da je seznanjen s poslovanjem družbe, predvsem z dejstvom, da družba posluje z izgubo in negativnim kapitalom.

Sprememba imena: nič več Progros, zdaj Klukec

Le dva dni po overitvi pogodbe je Snežič izvedel tudi spremembe v sodnem registru. Podjetje Progros je preimenoval v Klukec, reja živali, obenem pa razširil njegove registrirane dejavnosti. Med drugim je registriral tudi rejo kamel.

"Razlog, da sem to podjetje od znanca Mijiča prevzel, je ta, da sem ga vprašal, ali mi njegovo podjetje podari, ker vsa Slovenija ve, da je zadolženo, in s tem se je strinjal. To sem naredil zato, ker se Luka Mesec že vsaj tri mesece po družbenih omrežjih, predvsem na Facebooku, hvali, kako bo Roku Snežiču odvzel podjetje," je pojasnil Snežič.

Ob tem je poudaril, da od leta 2008 v Sloveniji ni bil lastnik nobenega podjetja, temveč zgolj direktor družbe Snežič davčni inženiring. Po njegovih besedah je Luka Mesec zoper njega pridobil pravnomočni sklep o izvršbi, zaradi katerega naj bi v nekaj dneh postal lastnik prevzetega podjetja.

"Podjetje sem brezplačno dobil od znanca Mijiča, zdaj pa bo Luka Mesec na podlagi te pravnomočne izvršbe, ki jo je vložil, jaz mu nisem ugovarjal, to podjetje v roku treh ali štirih dni tudi prevzel," je dejal Snežič.

Zakaj tako ime? "Ker se rima na Lukec."

Pojasnil je tudi, zakaj se je odločil za novo ime družbe in dodatno dejavnost. "Podjetje sem poimenoval Klukec, ker se rima z njegovim imenom, Lukec – Klukec. Dejavnost reje kamel pa sem izbral zato, ker sem gledal, katera dejavnost v Sloveniji nima konkurence, tako da sem mu odprl podjetniško pot," je dejal.

Snežič ob tem meni, da bi moral Mesec, če namerava kandidirati za župana Ljubljane, dokazati svoje sposobnosti tudi v gospodarstvu. "Če mu uspe podjetje sanirati, ga spraviti iz izgube in poplačati vse dolgove, potem lahko kandidira za župana. Ljubljanska mestna občina je namreč veliko podjetje in če ne bo znal sanirati enega malega Progrosa, mislim, da bi težko vodil MOL," je dejal.

Na vprašanje, kaj prevzem pomeni za zaposlene v podjetju, je odgovoril, da bo njegov lastnik predvidoma le dan ali dva. "To morate vprašati Luko Mesca, ker bom lastnik podjetja mogoče dan ali dva. Podjetje sem prevzel izključno s tem namenom, da se bo on ukvarjal s temi zadevami. Jaz sem tukaj samo vmesni člen za kakšen dan ali dva," je sklenil.

Za komentar smo zaprosili tudi Luko Mesca.

V zadnjih tednih se je v podjetju Progros zvrstilo več kadrovskih sprememb. Potem ko je Boris Mijič odstopil z mesta direktorja, je njegovo funkcijo najprej prevzel njegov oče Miladin Mijić, 17. julija pa je bil v sodni register kot direktor vpisan Admir Kamerić iz Bosne in Hercegovine. Mijič je do prenosa poslovnega deleža na Roka Snežiča ostal edini družbenik družbe. Podjetje se je sicer znašlo tudi pod drobnogledom zaradi neporavnanih obveznosti do nekdanjih zaposlenih.

Dokumente si lahko ogledate spodaj:

Foto: Siol.net

Foto: Siol.net

Foto: Siol.net