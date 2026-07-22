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Avtor:
STA

Sreda,
22. 7. 2026,
17.04

Osveženo pred

12 minut

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Natisni članek
Belgijska nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Mark van Bommel Rudi Garcia

Sreda, 22. 7. 2026, 17.04

12 minut

Belgija dobila naslednika Rudija Garcie

Mark Van Bommel na vroči belgijski stolček

Avtor:
STA

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Mark Van Bommel | Mark van Bommel je trenerske izkušnje nabiral na Nizozemskem, v Nemčiji in Belgiji. Vodil je PSV Eindhoven, Wolfsburg in Antwerpen. | Foto Reuters

Mark van Bommel je trenerske izkušnje nabiral na Nizozemskem, v Nemčiji in Belgiji. Vodil je PSV Eindhoven, Wolfsburg in Antwerpen.

Foto: Reuters

Nekdanji nizozemski reprezentančni vezist Mark van Bommel bo po poročanju belgijskih medijev prevzel vodenje tamkajšnje nogometne reprezentance. Z belgijsko zvezo naj bi 49-letnik že dosegel dogovor, v prihodnjih dneh pa podpisal pogodbo in vodil "rdeče vrage" vsaj do evropskega prvenstva leta 2028, poroča flamski dnevnik Het Laatste Nieuws.

Rudi Garcia, Dani Olmo
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Po koncu igralske kariere leta 2013 je Mark van Bommel kot trener vodil PSV Eindhoven, Wolfsburg in Antwerpen, kjer je končal delo pred dvema letoma, od takrat pa čaka na novo ponudbo. Leto dni pred tem je Antwerpen popeljal do prvega naslova belgijskega prvaka po 66 letih.

Royal Antwerp je popeljal do belgijskega naslova. | Foto: AP / Guliverimage Royal Antwerp je popeljal do belgijskega naslova. Foto: AP / Guliverimage

Belgijo, ki je v četrtfinalu SP izpadla proti kasnejšim prvakom Špancem, je doslej vodil Rudi Garcia, razlog za njegov odhod pa so v prvi vrsti nesoglasja z več reprezentanti ter s tehničnim direktorjem Vincentom Mannaertom.

Belgijska nogometna reprezentanca SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Mark van Bommel Rudi Garcia
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