Carapaz do veličastne zmage, slab dan za Pogačarjev UAE

Dirka po Franciji, 18. etapa: Voiron–Orcières-Merlette, 185,2 km

Cilj! Carapaz slavi svojo prvo letošnjo zmago! Še drugi dan zapored se je na drugo mesto prebil Mauro Schmid, tretji je Matteo Jorgenson, četrti Paret-Peintre. V glavnini ni prišlo do nobenih napadov, razmerja med najboljšimi v skupni razvrstitvi ostajajo nespremenjena.

2 km do cilja - Carapaz deluje zelo suvereno, najbližje mu sledita Jorgenson in Schmid, Paret-Peintre bo na četrtem mestu očitno ostal brez prvega mesta v razvrstitvi hribolazcev, pikčasta majica ostaja na ramenih Pogačarja.

3,5 km do cilja - Francoz je popustil, Carapaz ima v svojih nogah največ moči in se vzpenja proti etapni zmagi. Zaostanek glavnine je padel na štiri minute.

4 km do cilja - Carapaz je napadel! Zaenkrat mu sledi le Paret-Peintre.

🇪🇨 Richard Carapaz attacks and opens up a gap at the front of the race! No one seems able to keep up with the Ecuadorian! 😬



🇪🇨 Richard Carapaz attaque et fait le trou en tête de course ! Personne ne semble pouvoir suivre l'équatorien ! 😬#TDF2026 pic.twitter.com/neEyiGl7Fx — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2026

7 km do cilja - Na zadnjem vzponu s povprečnim naklonom 6,7 % bo za etapno zmago med seboj obračunala šesterica ubežnikov. Napadov zaenkrat še ni, a bo cesta proti cilju vse bolj strma.

10 km do cilja - Ubežniki se približujejo zaključnemu vzponu, glavnina je medtem uspela še nekoliko znižati zaostanek, ki zdaj znaša šest minut. Dobro pomoč v pelotonu imata Remco Evenepoel in Paul Seixas, ki bi lahko v zadnjih kilometrih poskušala izkoristiti slab dan UAE-ja. Se obeta napad na belo majico Isaaca Del Tora?

19 km do cilja - Na četrtem gorskem cilju dneva je bil še četrtič najmočnejši Paret-Peintre, za njim še četrtič Carapaz. Pogačar ima še pet točk prednosti v razvrstitvi hribolazcev. Če bo Paret-Peintre vsaj tretji, bo v seštevku prevzel vodstvo.

22 km do cilja - Tadej Pogačar bo na zahtevnih gorskih etapah v naslednjih dveh dneh prednost branil brez pomoči pomembnega aduta Brandona McNultyja. Američan je po hudem trpljenju na današnji etapi odstopil. Skupina šestih ubežnikov ima dve minuti prednosti pred zasledovalci, zaostanek glavnine se je znižal na sedem minut.

Brandon McNulty, who had looked to be struggling since the start of the stage, has withdrawn from the #TDF2026!

Hope it's nothing serious🤕



Brandon McNulty, qui semblait mal en point depuis le début de l'étape, abandonne sur le #TDF2026 !

On espère rien de grave 🤕 pic.twitter.com/GqzbZrkXzd — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2026

36 km do cilja - Od vodilne skupine se je odcepilo šest kolesarjev, ki bežijo z več kot minuto prednosti. Med njimi sta tudi Carapaz in Paret-Peintre, Francozi še vedno upajo na prvo zmago domačina na letošnjem Touru. Brandon McNulty je medtem v vse večjih težavah, kolesari sam, če so meritve točne, pa za vodilnimi zaostaja že za 22 minut. Čaka ga hud boj, da bo prehitel časovno omejitev. Ta naj bi znašala okrog 45 minut. Glavnino je medtem ob hitrejšem tempu zapustil tudi borbeni Yates, ki se bo pridružil ekipnima kolegoma v gruppettu.

56 km do cilja - Pedersen pričakovano ni imel nobenih težav, da si je zagotovil novih 25 točk v boju za zeleno majico. Zaslužena nagrada za Danca, ki je prednost pred Philipsenom znova povečal na 32 točk. V glavnini so narekovanje tempa prevzeli kolesarji Pinarello - Q36.5, saj Carapaz v skupni razvrstitvi že ogroža osmo mesto Toma Pidcocka. Kmalu so se jim iz enakega razloga pridružili tudi pri ekipah Tudor in TotalEnergies, kar je razbremenilo razredčene vrste UAE-ja.

Kolesarji so pred etapo odgovarjali na vprašanje o tem, kdo bo zmagovalec današnjega dne:

❓ We asked the riders who they thought would win today’s stage of the #TDF2026... 👀



❓ On a demandé aux coureurs qui allait remporter l'étape du #TDF2026 aujourd'hui... 👀 pic.twitter.com/w3O8veLhQg — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2026

60 km do cilja - Beg bo danes uspešen. Zaostanek glavnine znaša že skoraj 8 minut, ubežniki pa ostajajo ločeni na dve skupini. Bliža se edini vmesni sprint v Corpsu. Pedersen se pripravlja na svoj najpomembnejši trenutek dneva. V skupini ima tudi Mathiasa Vaceka, ki mu pomaga nadzorovati morebitne napade.

72 km do cilja - Še tretjič se je na vrhu vzpona prvi skozi cilj zapeljal dvojec Paret-Peintre - Carapaz. Prednost Pogačarja v seštevku pikčaste majice se je stopila na sedem točk.

⚪️🔴 Classement provisoire ⚪️🔴



🥇 🇸🇮 Tadej Pogacar, 70 pts

🥈 🇫🇷 Valentin Paret-Peintre, 63 pts

🥉 🇪🇨 Richard Carapaz, 52 pts



⚪️🔴 Il reste deux ascensions et un maximum de 12 points à empocher aujourd'hui. 🧮#TDF2026 https://t.co/TRI28Vxftr — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 23, 2026

74 km do cilja - Tretji vzpon dneva, Côte des Terrasses, je kratek (3,4 km), povprečni naklon znaša 6,6 odstotka. Nalet zasledovalcev je začasno zaustavljen, zaostanek ostaja 55 sekund.

76 km do cilja - Skupina 28 zasledovalcev zmanjšuje zaostanek za vodilnimi, ta zdaj znaša manj kot minuto. Med ubežniki je v skupni razvrstitvi Pogačarju najbližje Richard Carapaz, ki je za rumeno majico pred današnjo etapo zaostajal za 25 minut in 45 sekund. Glavnina trenutno zaostaja za pet minut in pol.

94 km do cilja - Prva skupina zasledovalcev je v zadnjem kilometru vzpona ujela ubežnike, znova sta si največ točk na vrhu razdelila Paret-Peintre in Carapaz. Pogačar ima še devet točk prednosti, do konca etape pa so še trije gorski cilji, na katerih lahko zmagovalec skupno zbere 14 točk. Glavnina zaostaja za več kot štiri minute.

🏁 93 km

⛰️ Côte de Monteynard (cat. 2) ⛰️



1️⃣ 🇫🇷 Valentin Paret-Peintre, 5pts

2️⃣ 🇪🇨 Richard Carapaz, 3pts

3️⃣ 🇨🇭 Mauro Schmid, 2pts

4️⃣ 🇩🇰 Mads Pedersen, 1pt#TDF2026 pic.twitter.com/g6ZgGbqfDN — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 23, 2026

96 km do cilja - Zasledovalci, ki lovijo vodilno osmerico, so ločeni na dve skupini. Le še 20 sekund zaostaja skupina s Carapazom, Bernalom in Paret-Peintrejem, kar 28 kolesarjev pa je v skupini, ki zaostaja za minuto in pol. V njej je še vedno tudi Tratnik. Prvi na vrhu bo v seštevek hribolazcev dodal 5 točk.

102 km do cilja - Ubežna skupina začenja z drugim kategoriziranim vzponom dneva. Klanec na Côte de Monteynard je dolg 9,7 km, povprečni naklon znaša 5 odstotkov. Prva skupina zasledovalcev zaostaja za dobro minuto, glavnina že skoraj za tri minute.

108 km do cilja - Ubežniki so še povečali prednost pred glavnino, zdaj ta znaša že skoraj minuto in pol. Novo skupino je medtem izoblikoval nov napad Healyja, ob njem se poskušata ubežnikom pridružiti tudi Jan Tratnik in Carapaz. Čaka jih še precej dela, zaostanek znaša dobro minuto. Trojica Pogačarjevih ekipnih kolegov je medtem še vedno daleč za glavnino. Zaostanek Wellensa, Vermeerscha in McNultyja za glavnino znaša približno 4 minute. Slovenec ima ob sebi Del Tora, Großschartnerja, Politta in Yatesa, ki se kljub težavam drži presenetljivo dobro.

Kaj se dogaja v ekipi Tadeja Pogačarja:

138 km do cilja - Napadi se vrstijo še naprej. Glavnini je pobegnila sedmerica kolesarjev, ki ima trenutno 40 sekund prednosti. Med ubežniki je tudi Mads Pedersen (Lidl - Trek), njegova želja je jasna. Edini vmesni sprint bo na vrsti 56 km pred ciljem, Pedersen ima v boju za zeleno majico sedem točk prednosti pred Jasperjem Philipsenom.

There are now seven riders in the lead!

Ils sont désormais 7 en tête !



Composition:

🇺🇸 Matteo Jorgenson

🇩🇰 Mads Pedersen

🇳🇱 Thymen Arensman

🇩🇪 Felix Engelhardt

🇳🇴 Tobias Halland Johannessen

🇪🇸 Pablo Castrillo

🇫🇷 Nicolas Breuillard#TDF2026 pic.twitter.com/dPjspJaBgx — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2026

148 km do cilja - Ob Healyju sta se prvemu gorskemu cilju bližala še Sean Quinn (oba EF Education - EasyPost) in Mauro Schmid (Jayco - AlUla), a jih je glavnina znova ujela. Deset točk si je v boju za pikčasto majico priboril Valentin Paret-Peintre (Soudal - Quick-Step), tik za njim je osem točk vzel Richard Carapaz (EF Education - EasyPost). V razvrstitvi hribolazcev še vedno vodi Pogačar, ki ima še 14 točk prednosti pred Paret-Peintrejem.

🏁 148 km

⛰️ Côte d'Engins (cat. 1) ⛰️



1️⃣ 🇫🇷 Valentin Paret-Peintre, 10 pts

2️⃣ 🇪🇨 Richard Carapaz, 8 pts

3️⃣ 🇮🇪 Ben Healy, 6 pts

4️⃣ 🇨🇭 Mauro Schmid, 4 pts

5️⃣ 🇩🇰 Mads Pedersen, 2 pts

6️⃣ 🇺🇸 Sean Quinn, 1 pt#TDF2026 pic.twitter.com/Xx7pKJ3QSP — Maillot à Pois E.Leclerc (@maillotapois) July 23, 2026

154 km do cilja - Glavnina je ujela prvo ubežno skupino, a je kmalu zatem nov napad 6 kilometrov pod vrhom sprožil Ben Healy. Ob tem se je pojavilo nekaj dodatnih skrbi za Pogačarjevo ekipo; ob McNultyju v ozadju zdaj kolesarita tudi Tim Wellens in Florian Vermeersch. Yates se medtem dobro drži v glavnini.

159 km do cilja - Tadej Pogačar je v izjavi pred tekmo zatrdil, da zdravstvene težave Adama Yatesa niso nalezljive, a se pojavljajo nove skrbi za ekipo UAE Team Emirates-XRG. Za glavnino je kmalu po začetku vzpona zaostal Brandon McNulty, ki ima očitno prav tako težave z zdravjem. Pogačar je v trenutni formi dovolj močan, da to ne bi smelo povzročati pretiranih težav pri branjenju prednosti v skupni razvrstitvi, a obstaja strah, da se bolezen v ekipi širi naprej.

160 km do cilja - Ubežniki začenjajo s prvim vzponom dneva. Klanec na Côte d'Engines je dolg 11,4 kilometra, povprečni naklon znaša 5,4 %. Na čelu glavnine pri narekovanju tempa sodelujejo kolesarji ekipe Visma-Lease a Bike. Po odstopu Jonasa Vingegaarda imajo danes morda zadnjo priložnost za etapno zmago.

172 km do cilja - Hitro so se začeli prvi poskusi napadov. Pet kolesarjev, Aaron Gate, Nicolas Vinokurov (oba XDS - Astana), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Lewis Askey (NSN) in Mathis Le Berre (TotalEnergies), glavnini beži za 40 sekund.

Five riders have opened up a lead of around thirty on the peloton at the front of the race!



Cinq hommes ont pris une trentaine d'avance sur le peloton en tête de course !#TDF2026 pic.twitter.com/Wrj3LgVVwT — Tour de France™ (@LeTour) July 23, 2026

182 km do cilja - Uradni začetek 18. etape Dirke po Franciji! Na pot proti cilju, kjer je pred šestimi leti slavil Primož Roglič, se je podalo 163 kolesarjev. Dirko je končal Felix Parra (Caja Rural - Seguros RGA), ki je ob včerajšnjem padcu utrpel zlom zapestja.

12.54 - Pogačar namiguje, da ga danes etapna zmaga ne mika preveč. "Spomini na ta vzpon so lepi, a bomo poskušali danes predvsem uživati in prihraniti nekaj moči za naslednje dni. Če se bo ponudila priložnost, zakaj ne, a bolj pomembna bosta jutrišnja in sobotna etapa," pravi mož v rumeni majici.

12.35 - Pozdravljeni, ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva! Le še štiri etape nas ločijo do konca letošnje Dirke po Franciji, na poti do Elizejskih poljan pa kolesarje čaka še kar nekaj izjemno zahtevnih vzponov. S prvimi bo postregla že današnja etapa. Kolesarji so z zaprto vožnjo pravkar krenili iz mesta, v katerem je včeraj prvo zmago na letošnjem Touru slavil Jasper Philipsen. Trasa je pisana na kožo agresivnim hribolazcem, ki niso nevarni v skupni razvrstitvi, a ima svoje neporavnane račune z vzponom na Orcières-Merlette tudi Tadej Pogačar. Francozi optimistično napovedujejo prvo zmago domačina Paula Seixasa ...