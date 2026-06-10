Haitijska nogometna reprezentanca morala spremeniti dres za SP

Reprezentanca Haitija je tik pred začetkom nogometnega svetovnega prvenstva, to se bo v ZDA, Mehiki in Kanadi začelo v četrtek in končalo 19. julija, morala spremeniti dres, saj je Mednarodna nogometna zveza Fifa prepovedala vojni prizor na haitijskih majicah.

Kot je poročala francoska tiskovna agencija AFP, je bila na haitijskih dresih ilustracija bitke iz leta 1803, ko si je Haiti zagotovil neodvisnost. Igralci Haitija so te drese nosili na dveh pripravljalnih tekmah na Floridi.

Kolumbijski opremljevalec haitijske izbrane vrste Saeta je pojasnil, da so drese že spremenili v skladu s Fifinimi pravili. Dodali so, da z dresom niso želeli izpostavljati ničesar političnega, a da so se na koncu v pogovorih s Fifo odločili za spremembo.

Foto: Guliverimage

Haiti bo svojo prvo tekmo na SP po 52 letih začel v soboto v Bostonu proti Škotski. Reprezentanco, ki je 83. na svetovni lestvici, nato v skupini C čakata še tekmi z Brazilijo in Marokom.