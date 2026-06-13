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Avtorji:
Ž. L., STA

Sobota,
13. 6. 2026,
10.27

Osveženo pred

32 minut

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Natisni članek
SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu Iran

Sobota, 13. 6. 2026, 10.27

32 minut

Obračun tolp?

V bližini tabora iranske reprezentance odkrili razpadajoče truplo

Avtorji:
Ž. L., STA

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Iran, SP 2026 | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

V prtljažniku avtomobila, parkiranega v bližini stadiona v Tijuani, kjer iranska nogometna reprezentanca trenira v Mehiki v pripravah za nastop na svetovnem prvenstvu v nogometu, so našli razpadajoče truplo.

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Novinarji so videli, kako je policija v Tijuani odprla prtljažnik sivega vozila s kalifornijskimi registrskimi tablicami na parkirišču supermarketa neposredno nasproti stadiona Caliente, kjer trenira iranska ekipa, ki se pripravlja na tri tekme v ZDA.

Okoli vozila so delali specialisti v belih zaščitnih oblekah, da bi pregledali truplo, preden so ga odstranili. Tožilstvo v Tijuani je sporočilo, da je truplo odkrila patruljna enota.

"Po pregledu vozila so v prtljažniku našli osebo, zavito v črno vrečko, prisotni so bili znaki nasilja," je dejal tiskovni predstavnik in dodal, da naj bi bil avtomobil zapuščen v sredo.

Mehiko pestijo močne mamilarske tolpe in ima eno najvišjih stopenj umorov na svetu. Tijuana, ki leži na meji z ZDA, je nevarno mesto, saj je bilo tam leta 2025 po uradnih podatkih zabeleženih več kot 1200 umorov.

Iranska reprezentanca, katere sodelovanje na SP je bilo zasenčeno zaradi vojne z ZDA, je načrtovala, da bo imela svoj trening tabor v Arizoni, a so ga potem preselili v Mehiko. Od prihoda je ekipa pod strogim nadzorom varnostnikov in jo med hotelom in stadionom spremljajo oboroženi vojaki.

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