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Avtorji:
R. P., M. P.

Četrtek,
23. 7. 2026,
22.50

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Liga Europa Liga Europa Dario Melnjak Hajduk Split Pafos Benfica Lizbona St. Gallen

Četrtek, 23. 7. 2026, 22.50

1 ura, 18 minut

Liga Europa, kvalifikacije (2. krog – prve tekme)

Hajduk razveselil domače navijače, Benfica izgubila v osrčju Alp

Avtorji:
R. P., M. P.

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Hajduk Split Dario Melnjak | Dario Melnjak je zadel za zmago splitskega Hajduka z 2:0. | Foto Guliverimage

Dario Melnjak je zadel za zmago splitskega Hajduka z 2:0.

Foto: Guliverimage

Odigrali so prve tekme drugega kroga kvalifikacij za ligo Europa. Nastopa 18 klubov, med njimi pa ni niti enega, v katerem bi si služil kruh slovenski legionar. Slovenski pokalni zmagovalec Aluminij je izpadel iz tekmovanja v prvem krogu in sezono nadaljuje v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Splitski Hajduk je na domačem Poljudu z 2:0 premagal ciprski Pafos. Gol za končni izid je zabil Dario Melnjak.

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Igrajo tudi štirje klubi, ki se lahko pohvalijo z osvajanjem evropskih lovorik. Najbolj sloviti izmed njih je Benfica. Portugalski velikan se je mudil pri švicarskem St. Gallnu in izgubil z 1:2. Belgijski Anderlecht je na Švedskem pri Hammarbyju remiziral z 1:1. Madžarski Ferencvaroš, ki je leta 1965 osvojil pokal velesejemskih mest, je Twente premagal z 2:1. Dinamo Kijev pa je na Poljskem gostil iz izgubil proti grški ekipi PAOK Solun (2:3).

Nekdanji kapetan Celja Dušan Stojinović bo z Jagiellonio vstopil v kvalifikacije za ligo Europa v tretjem krogu, kjer se bo pomeril proti škotskemu velikanu Glasgow Rangers. | Foto: Guliverimage Nekdanji kapetan Celja Dušan Stojinović bo z Jagiellonio vstopil v kvalifikacije za ligo Europa v tretjem krogu, kjer se bo pomeril proti škotskemu velikanu Glasgow Rangers. Foto: Guliverimage

V tretjem krogu kvalifikacij se bodo pridružili Jagiellonia Bialystok, Glasgow Rangers in Red Bull Salzburg. Tako obstaja možnost, da bi vendarle v glavnem tekmovanju zaigrala tudi Slovenca. Za Jagiellonio namreč nastopata branilec Dušan Stojinović in napadalec Nik Prelec. Odprta je tudi možnost, da bi se lahko v evropsko ligo, če mu spodrsne v kvalifikacijah za ligo prvakov, uvrstil slovenski prvak Celje.

V play-offu kvalifikacij za evropsko ligo se bodo pridružili še Viktoria Plzen, Sint-Truiden, Trabzonspor, OFI Kreta in Lillestrom.

Nastop v ligaškem delu lige Europa ima zagotovljenih 13 klubov (13 od 36):

Bayer Leverkusen in Hoffenheim (oba Nem), Juventus in Milan (oba Ita), Crystal Palace, Bournemouth in Sunderland (vsi Ang), Rennes in Marseille (oba Fra), Real Sociedad in Celta Vigo (oba Špa), AZ Alkmaar (Niz), Torreense (Por)

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Liga Europa, kvalifikacije (2. krog – prve tekme):

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