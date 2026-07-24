Policijski nadzor okoli avtobusa Tadeja Pogačarja ima razlago #video

Na štartih etap Dirke po Franciji prizor pred avtobusom ekipe UAE Team Emirates - XRG bolj spominja na policijsko preiskavo kot na običajno pripravo kolesarjev. Policisti povsem obkolijo prostor, v katerem se na etapo pripravlja Tadej Pogačar. Razlog? Skrb, da se množica ne približa preveč in ne otežuje nemotene priprave pred štartom etape. Ko slovenski šampion stopi iz avtobusa, pa izbruhne prava navijaška evforija. Vse to je dodaten dokaz, kakšna zvezda je slovenski kolesar tudi pri ljubiteljih športa v drugih državah. "Če policije ne bi bilo, bi naši fantje verjetno zamudili na podpis pred etapo," se je v pogovoru za Sportal nasmehnil športni direktor Andrej Hauptman.

Policijski obroč pred avtobusom, nato evforija ob Pogačarju

Največ zanimanja med navijači na letošnji Dirki po Franciji razumljivo vlada za Tadeja Pogačarja in francoskega vzhajajočega zvezdnika Paula Seixasa.

Ljudje se pred ekipnimi avtobusi zbirajo že več ur pred začetkom etape, da bi ujeli prihod svojih junakov in njihov odhod na štart. Med njimi je mogoče opaziti številne mlade, pa tudi starejše navijače, ki želijo od blizu videti največje zvezdnike svetovnega kolesarstva.

Policija na Tour de France skrbi tudi za zvezdnike kolesarstva, da imajo nemoteno pripravo na etapo. Foto: Profimedia Še posebej pestro je pred avtobusom ekipe UAE Team Emirates - XRG, pa čeprav je Seixas domači matador. Pogačar ima namreč ogromno privržencev tudi med francoskimi navijači. Okoli avtobusa njegove ekipe policisti zato ustvarijo pravi obroč. Na prvi pogled bi lahko kdo pomislil, da nekaj preiskujejo ali da se je zgodilo kaj nenavadnega, v resnici pa zgolj skrbijo, da lahko osebje ekipe nemoteno opravlja svoje delo, kolesarji pa imajo dovolj prostora in miru za pripravo na etapo.

Brez policije bi se množica pomaknila do avtobusa

V prostor, kjer imajo ekipe nastanjene svoje avtobuse in preostali vozni park, običajni obiskovalci sicer nimajo dostopa. Ti morajo ostati za ograjami, medtem ko se lahko ekipnim avtobusom približajo akreditirani gostje, predstavniki medijev, organizatorji in drugi ljudje z ustreznimi akreditacijami.

Pogačar ima navijače tudi pri francoskih navijačih. Foto: Daniel Novakovič/STA

Toda tudi teh je pred avtobusom Pogačarjeve ekipe toliko, da bi se brez policijskega nadzora hitro pomaknili povsem do traku, ki označuje območje, namenjeno moštvu. Osebje bi imelo dodatne nevšečnosti z njimi, saj bi jim dobesedno dihali za ovratnik, težave pa bi lahko imeli tudi kolesarji na poti do podpisa štartne liste.

"Vsako leto je večja gneča pred avtobusom, prav tako je ob cestah vse več navijačev. Zdi se mi, da se je sploh v Italiji kolesarsko navijaštvo znova prebudilo. To je lepo videti," je o vse večjem zanimanju za Sportal povedal športni direktor ekipe UAE Team Emirates - XRG Andrej Hauptman.

Foto: Daniel Novakovič/STA

Velika priljubljenost, kakršna je v tudi Pogačarjevem primeru, ima tudi drugo plat. Več ljudi pomeni več varnostnikov in policistov, ki morajo preprečiti, da bi množica povsem zaprla pot kolesarjem in članom moštva.

"To pač spada zraven. Če policije ne bi bilo, bi naši fantje verjetno zamudili na podpis pred etapo," se je nasmehnil Hauptman.

Ko se vrata odprejo, izbruhne evforija

Največji trenutek za zbrane nastopi po dolgem čakanju, ko po stopnicah avtobusa UAE Emirates izstopijo kolesarji. Zlasti, ko se pojavi Pogačar in tudi Isaac Del Toro, ki ima prav tako veliko število mehiških privržencev v padoku.

Andrej Hauptman o policijski varnosti

Pogačar bi se ob vsem tem lahko počutil kot pravi rockovski zvezdnik. Ko navijači zagledajo slovenskega šampiona, začnejo skandirati njegovo ime, slišati pa je tudi glasno cviljenje, kot bi se najstnice znašle na koncertu svojega najljubšega pevca. Takrat morajo policisti še pozorneje skrbeti, da pot kolesarjev do štarta ostane prosta.

Pogačar je v zadnjih letih z zmagami in atraktivnim načinom dirkanja presegel okvirje običajnega kolesarskega zvezdnika. Postal je osrednji obraz kolesarstva, kar je na Dirki po Franciji mogoče občutiti na vsakem koraku. Ne le ob cestah in na ciljnih vzponih, temveč tudi že dopoldne pred etapo, ko se ekipe in kolesarji pripravljajo na nov tekmovalni dan. In če mu uspe preživeti naslednji gorski etapi, se bo vpisal med elitne kolesarje, ki so po petkrat osvojili Tour de France.