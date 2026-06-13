Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. P.

Sobota,
13. 6. 2026,
11.34

Osveženo pred

39 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,21

Natisni članek

Natisni članek
Gianni Infantino FIFA SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026 Andrea Abodi

Sobota, 13. 6. 2026, 11.34

39 minut

Gianni Infantino v težavah

Infantinova šala užalila Italijane, minister zahteva pojasnilo

Avtor:
R. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,21
Gianni Infantino | Gianni Infantino je s šaljivo opazko razburil in užalil Italijane. | Foto Reuters

Gianni Infantino je s šaljivo opazko razburil in užalil Italijane.

Foto: Reuters

Na SP 2026 med reprezentancami, ki se lahko že pohvalijo z naslovom svetovnega prvaka, manjka le ena. To je Italija, štirikratni svetovni prvak, ki ji je še tretjič zapored spodletelo v kvalifikacijah. V zahtevnem obdobju za navijače Azzurrov, ki s težkim srcem spremljajo dogajanje na letošnjem mundialu, jih je še dodatno dotolkla šaljiva opazka predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina.

Bosna in Hercegovina : Kanada SP 2026
Sportal Bosna in Hercegovina do točke, Američani poslali sporočilo tekmecem

Prvi mož svetovnega nogometa Gianni Infantino se na SP 2026 zaradi številnih kontroverznih tem sooča s kopico kritičnih vprašanj. Ko pa je želel švicarski funkcionar zadihati v malce bolj sproščenem ozračju in se v pogovoru za brazilsko televizijo CazeTV malce pošalil, je to storil tako nespretno, da si je pridobil nov krog jeznih nasprotnikov. To je v bistvu postala celotna Italija.

Ko je bilo namreč govora o tem, da na SP 2026 izmed velikanov manjkajo Azzurri, je Infantino, sicer sin italijanskih imigrantov, ki so se v prejšnjem stoletju v želji po boljšem življenju iz Kalabrije in Lombardije preselili v Švico, izrekel šaljivo opazko. "Mogoče se bo Italija uvrstila na SP s 64 ekipami, ali pa lahko gremo celo do 228 reprezentanc," je dejal predsednik Fife, ki ima sicer 211 članic.

Spomladi je Italija izgubila odločilno tekmo za uvrstitev na SP 2026 proti BiH. | Foto: Reuters Spomladi je Italija izgubila odločilno tekmo za uvrstitev na SP 2026 proti BiH. Foto: Reuters

Že nekaj časa se namreč omenja možnost, da bi lahko svetovna krovna nogometna zveza sprožila uradni postopek za ponovno spremembo tekmovalnega formata, ki bi lahko v prihodnje štel kar 64 udeležencev svetovnega prvenstva.

Minister Abodi bo poklical Infantina

Opazka predsednika Fife o nemoči Azzurrov v kvalifikacijah je močno prizadela italijanska srca. Ta so že tako načeta, saj mora država, ki je izjemno navezana na nogomet, že tretji zaporedni mundial spremljati le kot zunanja opazovalka. Infantinova šala je na Apeninskem polotoku naletela na ostre kritike. Nezadovoljstva ne skriva tudi italijanski minister za šport Andrea Abodi, ki je že napovedal, da se želeli o tem pogovoriti z Infantinom.

"Glede na veliko oddaljenost med Italijo in Mehiko bi bila najboljša možnost telefonski pogovor za pojasnitev situacije. Zanima me, kako razmišlja," je dejal Abodi.

Italija je na SP 1994, ki je potekal v ZDA, zaigrala v velikem finalu. | Foto: Guliverimage/Getty Images Italija je na SP 1994, ki je potekal v ZDA, zaigrala v velikem finalu. Foto: Guliverimage/Getty Images

Italijanom je lahko letos žal, da ne nastopajo na mundialu na drugi strani velike luže. Ko je bilo svetovno prvenstvo nazadnje v ZDA (1994), so šli slovenski zahodni sosedi skoraj do konca in v finalu po izvajanju kazenskih strelov izgubili proti Braziliji.

V domovini sambe so leta 2014 tudi nastopili zadnjič na svetovnem prvenstvu. Takrat so izpadli že po skupinskem delu, nato pa se je začelo obdobje trpljenja, ki ga je letošnji neuspeh, ko so v odločilni tekmi za preboj na SP 2026 izgubili v Zenici proti Bosni in Hercegovini, le še poglobil.

Iran, SP 2026
Sportal V bližini tabora iranske reprezentance odkrili razpadajoče truplo
Češka : Južna Koreja, SP 2026, navijači
Sportal Sramota na stadionih SP? Fifa pojasnila, kaj se je dogajalo.
Jovo Lukić BiH
Sportal Neverjeten podvig junaka BiH, to ni uspelo še nobenemu na svetu!
Thomas Partey
Sportal Šok za nekdanjega člana Arsenala: zaradi obtožb o posilstvu so mu zavrnili vstop v Kanado
Nemčija
Sportal Nemčijo zajela nogometna mrzlica
Cristiano Ronaldo, Portugalska
Sportal Cristiano Ronaldo: Zelo sem pozitiven
Gianni Infantino FIFA SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu SP 2026 SP 2026 Andrea Abodi
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon junija

Modri Fon junija

Izberite Redmi Note 15 Pro 5G z zmogljivo baterijo ali Xiaomi 17T z napredno kamero za čudovite posnetke.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.