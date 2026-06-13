Na SP 2026 med reprezentancami, ki se lahko že pohvalijo z naslovom svetovnega prvaka, manjka le ena. To je Italija, štirikratni svetovni prvak, ki ji je še tretjič zapored spodletelo v kvalifikacijah. V zahtevnem obdobju za navijače Azzurrov, ki s težkim srcem spremljajo dogajanje na letošnjem mundialu, jih je še dodatno dotolkla šaljiva opazka predsednika Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Giannija Infantina.

Prvi mož svetovnega nogometa Gianni Infantino se na SP 2026 zaradi številnih kontroverznih tem sooča s kopico kritičnih vprašanj. Ko pa je želel švicarski funkcionar zadihati v malce bolj sproščenem ozračju in se v pogovoru za brazilsko televizijo CazeTV malce pošalil, je to storil tako nespretno, da si je pridobil nov krog jeznih nasprotnikov. To je v bistvu postala celotna Italija.

Ko je bilo namreč govora o tem, da na SP 2026 izmed velikanov manjkajo Azzurri, je Infantino, sicer sin italijanskih imigrantov, ki so se v prejšnjem stoletju v želji po boljšem življenju iz Kalabrije in Lombardije preselili v Švico, izrekel šaljivo opazko. "Mogoče se bo Italija uvrstila na SP s 64 ekipami, ali pa lahko gremo celo do 228 reprezentanc," je dejal predsednik Fife, ki ima sicer 211 članic.

Spomladi je Italija izgubila odločilno tekmo za uvrstitev na SP 2026 proti BiH. Foto: Reuters

Že nekaj časa se namreč omenja možnost, da bi lahko svetovna krovna nogometna zveza sprožila uradni postopek za ponovno spremembo tekmovalnega formata, ki bi lahko v prihodnje štel kar 64 udeležencev svetovnega prvenstva.

Minister Abodi bo poklical Infantina

Opazka predsednika Fife o nemoči Azzurrov v kvalifikacijah je močno prizadela italijanska srca. Ta so že tako načeta, saj mora država, ki je izjemno navezana na nogomet, že tretji zaporedni mundial spremljati le kot zunanja opazovalka. Infantinova šala je na Apeninskem polotoku naletela na ostre kritike. Nezadovoljstva ne skriva tudi italijanski minister za šport Andrea Abodi, ki je že napovedal, da se želeli o tem pogovoriti z Infantinom.

"Glede na veliko oddaljenost med Italijo in Mehiko bi bila najboljša možnost telefonski pogovor za pojasnitev situacije. Zanima me, kako razmišlja," je dejal Abodi.

Italija je na SP 1994, ki je potekal v ZDA, zaigrala v velikem finalu. Foto: Guliverimage/Getty Images

Italijanom je lahko letos žal, da ne nastopajo na mundialu na drugi strani velike luže. Ko je bilo svetovno prvenstvo nazadnje v ZDA (1994), so šli slovenski zahodni sosedi skoraj do konca in v finalu po izvajanju kazenskih strelov izgubili proti Braziliji.

V domovini sambe so leta 2014 tudi nastopili zadnjič na svetovnem prvenstvu. Takrat so izpadli že po skupinskem delu, nato pa se je začelo obdobje trpljenja, ki ga je letošnji neuspeh, ko so v odločilni tekmi za preboj na SP 2026 izgubili v Zenici proti Bosni in Hercegovini, le še poglobil.