Land rover defender: poln nostalgije, zanj meja izven urejenih cest še vedno skoraj ni

Land rover je z modelom defender dokazal, da lahko legendarni terenec tudi v digitalni dobi ostane zvest svojemu izvoru. Po prvi prenovi od prihoda aktualne generacije ostaja eden najbolj zmogljivih serijskih terencev, ki na asfaltu razvaja z udobjem premijskega športnega terenca, zunaj urejenih cest pa še vedno vzbuja občutek, da meja skoraj ni. Rumeno-črna različica trophy ob tem obuja tudi spomine na nepozabni Camel Trophy.

Foto: Gregor Pavšič Kombinacija land rover defenderja in rumeno-črne barve je za generacijo vsaj malo avanturistično navdahnjenih voznikov iz generacije 80. let še vedno sopomenka za pristno, čarobno in domišljijsko bogato zapuščino takrat odmevnega vsakoletnega dogodka Camel Trophy. Marsikdo med nami si za volanom takega avtomobila začne požvižgavati zimzeleno melodijo, ki so jo organizatorji uporabili za vožnjo leta 1989 skozi pragozdove in brezpotja Brazilije.

Foto: Gregor Pavšič Skoraj 30 let pozneje pri land roverju trkajo prav na te spomine, čustva in strast, ko mnoge pred nas novodobni naslednik takratnega defenderja popelje nazaj v mladost. Oglaševanja tobačnih izdelkov že dolgo ni več, pa tudi s terenskimi vozili se po brezpotjih vozimo manj brezskrbno kot nekoč. Defender se je izpopolnil in se dobro prilagodil modernim digitalnim časom ter še vedno ostaja – ob boku mercedes-benza razreda G in toyote land cruiserja – najzmogljivejše in še vedno vsestransko uporabno terensko vozilo.

Poudarki:

Eden najbolj vsestranskih avtomobilov na trgu – udoben potovalnik na asfaltu in izjemno zmogljiv terenec.

Posebna različica trophy uspešno obuja dediščino legendarnega camel trophyja.

Terenske zmogljivosti ostajajo med najboljšimi v razredu – 900 milimetrov brodenja, zračno vzmetenje, reduktor in zapore diferencialov.

Šestvaljni dizelski motor D350 (257 kilovatov, 700 newtonmetrov) ponuja veliko moči, uglajeno vožnjo in zmerno porabo okrog deset litrov na sto kilometrov.

Prenova za modelno leto 2026 prinaša večji 13-palčni zaslon, nekaj oblikovnih popravkov in nov prilagodljivi terenski tempomat.

Odlično razmerje med klasično robustnostjo in sodobno digitalizacijo, brez pretirane odvisnosti od zaslonov.

Primeren tudi za overlanding – visoka nosilnost strehe, 89-litrski rezervoar in možnost bogate terenske opreme.

Slabosti: visoka cena z doplačili, velika masa, okornost v mestu in dejstvo, da zasnova vendarle ni več najnovejša.



Palec gor: zimzelena oblika, robustnost, terenske zmogljivosti, udobje vožnje po asfaltu, solidna poraba goriva

zimzelena oblika, robustnost, terenske zmogljivosti, udobje vožnje po asfaltu, solidna poraba goriva Palec dol: doplačljivi sistemi in končna cena, nekaj višja masa, zaradi dimenzij bolj okoren v mestu, ni več najmlajši

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Land Rover

Za vse te je bil Camel Trophy konec 80. let, še desetletje od začetka razvoja interneta in enostavne medijske dostopnosti do informacij, nekaj razburljivega, drugačnega. Sanje o vožnji s prepoznavnimi rumenimi terenci skozi brazilsko džunglo so v takratni Jugoslaviji premamili vse družbene sloje in vse narodnosti.

Camel Trophy pa ni bil le dirka, to je bil zares skrajen preizkus človeških zmogljivosti, iznajdljivosti, psihološke trdnosti in medsebojne pomoči. V deseti izvedbi so dogodek leta 1989 izpeljali po amazonskih pragozdovih v Braziliji, izbor udeležencev pa je trajal več tednov in naposled so se v land roverjeve terence zares usedli najprimernejši kandidati. Jugoslavija se je takrat tekmovanju Camel Trophy pridružila kot prva socialistična država.

Foto: Land Rover

Foto: osebni arhiv/Lana Kokl

Vsem 28 tisoč prijavljenim so poslali še dodatni vprašalnik in vrnilo jim ga je 16.524 ljudi. Med njimi je bilo največ Srbov (5.304), Slovencev (4.284) in Hrvatov (4.080), samo iz Ljubljane so dobili več kot tisoč resnih kandidatov.

Pogoj je bila starost vsaj 20 let (idealna leta so bila od 25 do 37 let), prijavljeni ni smel biti profesionalni avtomobilski dirkač (z licenco), vse stroške izbora in tekmovanja pa je nosil organizator.

Ko so organizatorji med 16 tisoč anketami izbrali 50 kandidatov za prvi izločilni krog izbora, so bili med njimi profesorji, pek, trgovski potnik, posameznik iz državnega protokola, delavec v pristanišču, mornar, obrtnik, dva odvetnika, šest profesionalnih pilotov, dva policista in novinarja, oficir JLA, dva odpravnika vlakov, več študentov, avtomehanik, carinski referent, pet inženirjev, zdravnik in drugi.

Najmlajša kandidatka je bila 21-letna Simona Kobl iz Radencev, najstarejši kandidat pa 39-letni Andrej Strmecki iz Ljubljane.

Prvi izločilni izbor so pripravili na progi za motokros blizu Jastrebarskega pri Zagrebu. Tam so se preizkušali v testih vzdržljivosti, iznajdljivosti, teku, delanju vozlov, gradnji mostov, delu z vitlom. Sledil je psihološki razgovor, prav tako tudi ocena zdravstvenega stanja.

V drugi krog je šlo pet kandidatov – poleg Roberta Kašce in Božića so bili v njej še Zoran Drljača iz Beograda, Rade Minić iz Nikšiča in Andrej Škafar iz Ljubljane. Kašca, Božić, Minić in Drljača so januarja leta 1989 odpotovali na drugi del priprav v Francijo, Škafar je kot rezerva ostal doma. V krutih zimskih pogojih so iz štirih debel delali most, vlekli avtomobil z vitlom in se pomerili v nočni orientaciji. Odločilen je bil nato še dodatni preizkus na Kanarskih otokih, kjer so kot dva najprimernejša kandidata izbrali Slovenca Kašco in Hrvata Božića.

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Foto: Gregor Pavšič

Defender je do zdaj uspešno kljuboval zobu avtomobilskega časa in tehnološkega razvoja, tudi zdaj uspeva držati svojem bistvo. Premijsko usmerjen terenec je eden najbolj vsestranskih in raznovrstnih vozil, ki jih je danes mogoče kupiti in voziti. Mogoče ga je zvečer parkirati pred opero v središču mesta in se z njim že naslednje jutro peljati daleč stran od asfaltiranih cest do brezpotij, kjer prevoznost prej kot kakovost terena in strmina naklona definira širina "poti". Oblikovalsko je še vedno pravi land rover za 22. stoletje in četudi ne bi bil odet v kombinacijo rumene in črne barve, bi ga takoj prepoznali in povezali z avanturističnimi vožnjami v 80. letih prejšnjega stoletja.

Defender ni avtomobil, ki bi ga imeli zgolj zaradi terenskih zmogljivosti. Kupujejo ga tudi zaradi občutka, da jih lahko zapelje skoraj kamorkoli – četudi bo večino časa stal pred hišo ali pisarno. Prav ta občutek neomejenosti ostaja njegova največja vrednost.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Land rover je za modelno leto 2026 pripravil prvo manjšo oblikovno prenovo aktualnega defenderja, ki je na trg sicer prišel že leta 2020. Novosti vključujejo rahlo spremenjene sprednje in zadnje žaromete, prenovljena odbijača ter nove oblike platišč in barvne kombinacije.

V notranjosti izstopa novi 13-palčni osrednji zaslon, ki je večji od dosedanjega, med novostmi pa je tudi prilagodljivi terenski tempomat, namenjen lažji vožnji po zahtevnem terenu. Največ pozornosti vzbuja posebna različica Defender Trophy, ki sicer za precej zasoljeno ceno prinaša paket dodatkov za boljši izkoristek terenskega potenciala.

Foto: Gregor Pavšič Defender ostaja eden najbolj zmogljivih serijskih terencev. Z zračnim vzmetenjem ponuja vstopni kot do 37,5 stopinje, izstopni kot približno 40 stopinj in do 900 milimetrov globine brodenja, kar je skoraj dvakrat več kot pri prejšnji generaciji defenderja. Za zahtevnejše terenske razmere skrbijo sistem Terrain Response, dvostopenjski razdelilni menjalnik, elektronsko nadzorovana sredinska zapora diferenciala in aktivna zapora zadnjega diferenciala, zmogljive vseterenske pnevmatike pa pomagajo izkoristiti oprijem tudi na zelo zahtevni podlagi.

Defender je skupaj z rezervnim kolesom dolg več kot pet metrov (5.018 milimetrov), sicer pa 4,75 metra.

Širok je več kot dva metra, medosna razdalja je dobre tri metre (3.022 milimetrov), višina pa v primeru zračnega vzmetenja tudi skoraj dva metra (1.967 milimetrov).

Sprednji in zadnji kolotek merita 1,70 metra.

Masa praznega vozila znaša v petsedežni izvedbi 2,43 tone.

Defender lahko vleče prikolico z maso do 3,5 tone.

Največja obremenitev strehe je 168 kilogramov (vključno s prečkami).

Najvišja hitrost je 191 kilometrov na uro, pospešek do 100 kilometrov na uro pa 6,4 sekunde – to je zasluga šestvaljnega dizelskega motorja (257 kilovatov, do 700 newtonmetrov navora).

Prostornina prtljažnika je 743 litrov, kar se lahko s podiranjem naslonjal druge vrste poveča do 1.875 litrov.

Pri terenskem paketu vozila in zračnemu vzmetenju je oddaljenost od tal 29,3 centimetra, pristopni kot je 37,6 stopinje, odhodni kot 41,9 stopinje, nagib klančine pa do 27,9 stopinje.

Največja globina brodenja v terenskem načinu znaša 90 centimetrov.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Še preden sem iz Ljubljane prišel do makadamskih cest na Gorenjskem, sem v defenderju dobil zelo jasen prvi vtis. To je terenec, ki tudi v letu 2026 ostaja zvest svojemu poreklu in ga prav nič ne skriva, obenem pa se je ravno prav moderniziral.

To razmerje med robustnjostjo in digitalizacijo se zdi ravno pravšnje – sredinska konzola ima nov, a še vedno en prevelik zaslon, ob katerem je nekaj pomembnih fizičnih stikal. Vmesnik nima pretirano širokega nabora aplikacij, zato pa podpira (seveda brezžično) sistema, kot sta Car Play in Android Auto, izbiro terenskih programov in nudi dovolj podatkov tako o porabi goriva kot tudi trenutnih terenskih razmerah (kot nagiba, nadmorska višina, kompas, trenutna globina vode …).

Ponavljam, razmerje med "staromodnostjo" in modernimi digitalnimi pristopi je zelo dobro. Defender ima vse skoraj nujne digitalne pripomočke, ob tem pa tudi odličen zvočni sistem, kakovostne materiale, na drugi strani pa ostaja zvest svojim koreninam.

Dizelski šestvaljnik zanesljivo kos nalogam, poraba zmernih deset litrov na sto kilometrov

Testni avtomobil je poganjal dizelski šestvaljnik z močjo 257 kilovatov (350 "konjev") in 700 newtonmetri največjega navora. Moč se na štiri kolesa prenaša prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika. Vožnja po asfaltnih cestah s takim motorjem je celo presenetljivo udobna in suverena, seveda pa tako vozilo s terenskimi pnevmatikami svoje omejitve na asfaltnih ovinkih. Motor je blagi hibrid, s katerim se je povprečna poraba goriva ustavila pri desetih litrih na sto prevoženih kilometrov.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Ko se asfalt konča in se cesta začne vzpenjati po makadamu, postane v kabini nenavadno tiho. Glasba se umakne v ozadje, voznik pa se nehote spomni časov, ko je bil defender sinonim za največje terenske odprave. Morda se v mislih oglasi celo prepoznavni napev camel trophyja iz leta 1989. Takrat se začne pravi značaj avtomobila šele razkrivati.

Defender je eden redkih sodobnih športnih terencev, ki zna združiti dve na videz nezdružljivi vlogi. Na avtocesti je z zračnim vzmetenjem izjemno udoben potovalnik, ki brez napora požira kilometre, ko pa zavije z urejene ceste, voznik hitro dobi občutek, da pravih meja skoraj ni. Te sicer določajo vstopni in izstopni koti, oddaljenost od tal ter fizikalni zakoni, toda v praksi defender pelje suvereno tja, kamor si ga večina lastnikov verjetno nikoli ne bo upala zapeljati. Dovolj je izbira ustreznega terenskega programa, po potrebi zaklep diferencialov, zmogljive pnevmatike pa nato poskrbijo za oprijem tudi na zahtevni podlagi.

Foto: Gregor Pavšič

Defender ni več avtomobil za odprave na konec sveta v slogu nekdanjih ekspedicij Camel Trophy, ostaja pa izvrsten sopotnik za sodobne avanturistične roadtripe. Ponuja veliko udobja, robustno zasnovo, bogato opremo in kljub šestvaljnemu motorju tudi presenetljivo zmerno porabo goriva. Če izkoristite še strešno pripravo za šotor, postane idealna osnova za overlanding in večdnevna potovanja daleč od turističnih poti. Mimogrede, posoda za gorivo sprejme okrog 89 litrov goriva.

Prav zato defender ostaja eden tistih avtomobilov, ki najbolj navduši voznike, pripravljene izkoristiti njegov potencial. Marsikdo ga morda nikoli ne bo pripeljal do njegovih skrajnih meja, toda že občutek, da jih skoraj ni, je pomemben del njegove privlačnosti.

Cena krepko prek sto tisočakov

Defender je premijski terenec, ki je na cestah vsaj v Sloveniji dokaj redek in njegova cena tu kajpak ima del vloge. Začetna cena defenderja 110 z omenjenim dizelskim motorjem je 102 tisoč evrov, testna različica pa je imela na sebi še za 25 tisočakov (dodatnih 25 odstotkov osnovne cene) dodatne opreme. Paket Trophy stane sedem tisočakov, drsna panoramska streha dobra dva tisočaka, elektronsko iztegljiva vlečna kljuka tisoč in pol evrov, tu je še dodatni paket "off road" za 1.700 evrov.

Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič Foto: Gregor Pavšič