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Avtor:
Ž. L.

Sobota,
13. 6. 2026,
13.50

Osveženo pred

10 minut

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Joao Cancelo SP 2026 SP 2026 SP 2026 v nogometu SP 2026 v nogometu

Sobota, 13. 6. 2026, 13.50

10 minut

Tragična nesreča

"Spomnim se zadnjega krika mame." Portugalski zvezdnik šokiral z izpovedjo.

Avtor:
Ž. L.

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Joao Cancelo | Joao Cancelo je spregovoril o dveh travmatičnih izkušnjah. | Foto Guliverimage

Joao Cancelo je spregovoril o dveh travmatičnih izkušnjah.

Foto: Guliverimage

Joao Cancelo bo na svetovnem prvenstvu pomemben adut Portugalske, ki na čelu s Cristianom Ronaldom cilja na najvišja mesta. Branilec Barcelone je pred začetkom turnirja nogometno javnost osupnil z izpovedjo o tragični prometni nesreči, v kateri je izgubil mamo.

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Joao Cancelo se je v pogovoru za portugalski Alta Definição najprej spomnil travmatične izkušnje izpred petih let, ko so ga na domu napadli oboroženi vlomilci.

"Ko so bili s hrbtom obrnjeni proti meni, sem pomislil, da je to moja priložnost. Danes to obžalujem. Enega od njih sem z udarcem v hrbet uspel spraviti na tla, ob tem pa mu je iz rok padel nož, ki sem ga poskušal brcniti stran. Takoj potem me je drugi vlomilec z železno palico udaril po glavi in padel sem v nezavest. Ko sem prišel k sebi, sem imel nož na vratu," se 32-letnik spominja dogodka, ki se je na srečo končal brez hujših telesnih posledic, so pa storilci iz hiše odnesli kar nekaj nakita in preostalih dragocenosti.

V avtomobilu tudi osemletni brat

Portugalski nogometaš se je nato vrnil k še precej bolj tragični zgodbi, ki je močno zaznamovala njegovo življenje. Pred 13 leti je bil z družino vpleten v hudo prometno nesrečo, ki je njegova mama Filomena Cancelo ni preživela. Čeprav je Joao večkrat povedal, da je prav mami najbolj hvaležen za vse v življenju, o tragičnem dnevu nikoli ni spregovoril tako podrobno. V avtomobilu je bil tudi njegov mlajši brat, ki ni bil huje poškodovan.

"Življenje se mi je v milisekundah obrnilo na glavo. Še vedno se spomnim določenih stvari. Spomnim se zadnjega krika mame, spomnim se joka mojega brata, ki je imel takrat osem let. Poskušal sem dvigniti avto, da bi jo rešil, poskušal sem vse, a nisem mogel. Nemogoče je dvigniti avto," je skrušeno razlagal Cancelo, ki zadetke še danes posveča pokojni mami.

Brez dvoma bo v njegovih mislih tudi prihodnjo sredo, ko bo zaigral na svojem drugem svetovnem prvenstvu. Portugalsko reprezentanco v prvem krogu skupinskega dela čaka obračun z DR Kongo.

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