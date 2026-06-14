Slovenke z jasnim ciljem po četrto zmago

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes v ljubljanski dvorani Vižmarje-Brod odigrala še drugo tekmo pred domačim občinstvom v sklopu drugega turnirja evropske lige. Ob 18. uri bodo Slovenke proti Latviji lovile četrto zaporedno zmago v tem tekmovanju.

Izbranke italijanskega stratega Alessandra Oreficeja so udarno vstopile v evropsko ligo, v kateri letos ciljajo na sam vrh. Po dveh zmagah na uvodnem turnirju v Črni gori proti gostiteljicam in Gruzijkam so v petek na prvi domači tekmi premagale še Islandke.

S tremi zmagami in brez izgubljenega niza so na vrhu evropske lige in so trenutno v odličnem položaju za uvrstitev na zaključni turnir najboljše četverice. Boj za to bo zelo tesen, saj bo glede na format tekmovanja odločal vsak niz.

Slovenke kot tretje nosilke igrajo z nižje postavljenimi tekmicami, med katere sodijo tudi Latvijke, zato napadajo novo zmago. Latvijke so v soboto v Ljubljani premagale Islandijo in po dveh porazih na domačem turnirju v Rigi dosegle prvo zmago. Že v latvijski prestolnici so pokazale velik odpor proti prvim nosilkam Romunkam.

Tudi danes bodo slovenske odbojkarice favoritinje. Na svetovni lestvici zasedajo 19., na evropski pa 14. mesto, medtem ko so Latvijke 63. reprezentanca sveta in 31. v Evropi. Reprezentanci sta se do zdaj dvakrat pomerili leta 2021 v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ko so Slovenke dobile obe tekmi.

Po koncu domačega turnirja bodo slovenske odbojkarice prihodnji konec tedna odigrale še tretji in hkrati zadnji turnir evropske lige. V makedonski prestolnici se bodo pomerile s Hrvaško in Severno Makedonijo ter skušale potrditi vstopnico za zaključni turnir.

Evropska liga, 14. junij: Lestvica:

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