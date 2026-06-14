Aretacije v Albaniji: so povezane s Trumpovim zetom?

Albansko tožilstvo je v soboto sporočilo, da je zahtevalo aretacijo 20 oseb, osumljenih pranja denarja. Po poročanju lokalnih medijev so nekateri med njimi morda vpleteni v turistični projekt, povezan z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. V soboto so sicer znova potekali protesti proti kompleksu, ki ga načrtuje Trumpov zet Jared Kushner.

Posebno tožilstvo za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (Spak) je v izjavi sporočilo, da je preiskava mednarodne trgovine s kokainom razkrila vpletenost več posameznikov v "operacije, za katere sumijo, da služijo prikrivanju izvora premoženja in vključevanju nezakonitega dobička v formalno gospodarstvo".

Spak je še navedel, da je sodišče zaprosilo za aretacijo 20 ljudi, vendar so bili do sobote aretirani le štirje.

Zasegli več kot 128 milijonov evrov

Sodišče je tudi odredilo preventivni zaseg več sredstev, povezanih s prodajnimi pogodbami albanskih državljanov s podjetjem, za katerega so navedli zgolj kratice. "Znesek zaseženih sredstev presega 128,4 milijona evrov," so zapisali v sporočilu tožilstva.

Javni dokumenti iz albanskega poslovnega registra kažejo, da je omenjeno podjetje kupilo obsežne parcele v Zvernecu, podobne tistim, ki so vključene v turistični projekt, ki ga je Ivanka Trump, soproga Jareda Kushnerja in hčerka Donalda Trumpa, nedavno opisala v podkastu.

Med tistimi, ki naj bi sklenili sporne pogodbe, je sodišče omenilo tudi osebo s kraticami A. Sh. To bi lahko bil podjetnik, ki ga je več lokalnih medijev omenjalo kot glavnega prodajalca zemljišča za sporni projekt turističnega kompleksa.

Protesti na območju načrtovane gradnje Foto: Reuters

Množični protesti proti Kushnerjevemu projektu

Nasprotovanje načrtovanemu luksuznemu letovišču v Zvernecu in na otoku Sazan, ki ga načrtuje Kushner, je v zadnjih dveh tednih v Albaniji sprožilo obsežne proteste. V soboto je v Tirani protestiralo več tisoč ljudi, ki so zahtevali opustitev gradnje.

Kushnerjev investicijski sklad Affinity Partners na nenaseljenem otoku Sazan načrtuje kompleks vil in hotelov s približno 10 tisoč hotelskimi sobami, vreden 1,4 milijarde evrov. Ločen projekt predvideva tudi gradnjo luksuznih hotelov v Zvernecu ob zaščitenem obalnem območju Vjosa-Narta.