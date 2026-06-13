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Avtor:
D.K.

Sobota,
13. 6. 2026,
20.47

Osveženo pred

36 minut

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Natisni članek
Vladimir Putin Ukrajina Christopher Coates

Sobota, 13. 6. 2026, 20.47

36 minut

Upokojeni kanadski general: Trajen mir v Ukrajini malo verjeten, dokler je na oblasti Putin

Avtor:
D.K.

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Vladimir Putin | Upokojeni kanadski general Christopher Coates si trajni mir v Ukrajini težko predstavlja, dokler Rusijo vodi Vladimir Putin. | Foto Reuters

Upokojeni kanadski general Christopher Coates si trajni mir v Ukrajini težko predstavlja, dokler Rusijo vodi Vladimir Putin.

Foto: Reuters

Upokojeni kanadski general Christopher Coates meni, da trajnega miru v Ukrajini ni mogoče pričakovati, dokler je na oblasti ruski predsednik Vladimir Putin. Po njegovih besedah bi stabilne pogoje za mir lahko ustvarila le vojaška zmaga Ukrajine ali smrt ruskega predsednika.

Upokojeni kanadski general Christopher Coates, nekdanji poveljnik kanadskega združenega operativnega poveljstva, je po nedavnem obisku v Ukrajini ostro ocenil možnosti za konec vojne. V pogovoru za ukrajinsko tiskovno agencijo Ukrinform je dejal, da si trajni mir težko predstavlja, dokler Rusijo vodi Vladimir Putin.

Na vprašanje, pod katerimi pogoji bi bil mogoč trajen mir, je Coates odgovoril, da bi bila prva potrebna okoliščina Putinova smrt. Dodal je, da bi bila druga realna podlaga za dolgoročnejšo stabilnost vojaška zmaga Ukrajine.

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Coates je opozoril, da bi morebitne ozemeljske koncesije Rusiji po njegovem mnenju prinesle največ začasno prekinitev spopadov, ne pa trajnega miru. Če bi Moskva ohranila imperialne ambicije, bi po njegovih besedah lahko obnovila vojaške zmogljivosti in se znova vrnila k vojni.

"Rusija ne bije vojne za preživetje"

Upokojeni general je v intervjuju poudaril, da je ena glavnih ruskih šibkosti sama narava vojne. Po njegovem Rusija ne bije vojne za lastno preživetje, temveč vojno politične izbire, v katero vlaga ogromne človeške, vojaške in gospodarske vire.

Kremelj po njegovih besedah domačo podporo še vedno ohranja s propagando in nadzorom nad mediji, vendar naj bi imel tak sistem svoje meje. Človeške izgube, gospodarski pritiski in dolgotrajnost vojne lahko po njegovi oceni postopoma načnejo sposobnost Rusije, da vojno nadaljuje z enako intenzivnostjo.

Po Coatsovih besedah se Ukrajina še naprej bori z omejenimi sredstvi proti nasprotniku, ki ima manj omejitev in se je sposoben prilagajati.

Ukrajinski napadi na rusko naftno infrastrukturo imajo strateški pomen

Pomemben del širše ukrajinske strategije so po Coatsovi oceni tudi napadi na rusko naftno in plinsko infrastrukturo. Ti po njegovih besedah ne bodo odločili vojne, lahko pa zmanjšajo ruske prihodke, prisilijo Moskvo v razpršitev vojaških in varnostnih virov ter vplivajo na moralo obeh strani.

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Posebej je izpostavil razvoj ukrajinskih brezpilotnih sistemov. Ukrajina je po njegovem dokazala, da lahko kombinacija množične uporabe, natančnosti in hitrega prilagajanja poceni tehnologij pomembno spremeni sodobno vojskovanje. Zahodni obrambni sistemi so po njegovi oceni pogosto še vedno preveč vezani na drage in počasneje proizvedene zmogljivosti, medtem ko se ukrajinska vojska prilagaja skoraj v realnem času.

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