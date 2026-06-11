Napeto dogajanje v Sparu: med policami mrzlično iskali izdelke

Nakupovanje je ena tistih stvari, za katere smo prepričani, da jih obvladamo. Vemo, kje najdemo najljubše izdelke, poznamo cene in police, po katerih se gibljemo skoraj na pamet. A kako dobro bi se znašli, če bi morali vse to dokazati pod pritiskom časa? Odgovor prinaša nova oddaja Najboljši med policami , v kateri se pari tekmovalcev pod vodstvom Davida Urankarja podajo v pravo bitko med policami. Kdo bo postal najboljši med policami?

Prva oddaja je bila v znamenju poletne osvežitve. Temperature rastejo, vroči dnevi pa kličejo po hladnih napitkih in prijetni ohladitvi. Ker je Sparu mar za dobro počutje kupcev, smo v prvi oddaji preverjali, kako dobro tekmovalci poznajo izdelke, ki poskrbijo za osvežitev v vročih poletnih dneh. Tokrat so bili v ospredju izdelki za osvežitev, tekmovalci pa so morali pokazati, kako dobro poznajo njihovo ponudbo, cene ... Kdo se je bolje znašel med policami, kdo je pokazal več znanja in kdo je ohranil mirne živce pod pritiskom časa? Oglejte si video in sodelujte v nagradni igri.

Kdo se je potegoval za zmago?

V prvi oddaji sta se za zmago pomerili dve zanimivi ekipi. Rdečo ekipo sta sestavljala Marko Vnuk in Rok Krivec, energična Štajerca, ki imata vsak svoj zanimiv način premagovanja poletne vročine. Kakšen? Preverite v videu.

V zeleni ekipi pa sta moči združila mama in sin (prav tako iz Štajerske), Tina Kramberger in Filip Oset. Medtem ko Filip kot triatlonec prisega na redno hidracijo med treningi, ima Tina še bolj preprost recept za osvežitev. V smehu je priznala, da se osveži že, ko opazuje sina pri plavanju.

Pred ekipama so bili trije izzivi, ki so preverili hitrost, spretnost in poznavanje izdelkov za osvežitev. V prvem izzivu sta morala tekmovalna para v zgolj 60 sekundah poiskati čim več izdelkov s pripravljenega seznama in jih spraviti v nakupovalni voziček. Sledil je preizkus poznavanja cen, kjer je odločal občutek za vrednost izdelkov, o končnem zmagovalcu pa je odločal še hitri poletni kviz, ki je preveril splošno razgledanost in poznavanje poletnih tem.

V igri je bil tudi privlačen cilj. Nihče ni domov odšel praznih rok, zmagovalca pa sta bila bogatejša še za darilni kartici za trgovini SPAR in INTERSPAR v skupni vrednosti 100 evrov.

Foto: Siol.net

Izziv 1: Tekma med policami

Čas je bil za prvi izziv, v katerem ni bilo prostora za počasne odločitve. Tekmovalci so se podali v lov na izdelke, vsaka sekunda pa je lahko pomenila razliko med zmago in porazom.

Na seznamu jih je čakalo 15 izdelkov za poletno osvežitev - od bio sokov do energijskih napitkov in mineralnih vod. Med drugim so morali poiskati Natur Pur bio jabolčni sok, S Budget ananasov sok, vodo z okusom manga Joker Out, ledeni čaj z okusom breskve, napitek aloe vera s koščki in Natur Pur bio pomarančni sok. Koliko izdelkov jim je uspelo najti? Na videz preprosta naloga je pod pritiskom časa postala precej zahtevnejša, kot se je zdelo sprva.

Ko se je odštevanje začelo, so vozički zdrveli med police. Tekmovalci so mrzlično iskali izdelke, preverjali embalaže in skušali v omejenem času nabrati čim več izdelkov. Ekipi sta ubrali povsem različni taktiki, a prišli do praktično enakega rezultata. Tako Marku in Roku kot Tini in Filipu je uspelo pravilno poiskati po štiri izdelke s seznama, zato je bil rezultat po prvem izzivu izenačen - 4 : 4.

Kakšen začetek! Bolj napeto se prva oddaja skoraj ne bi mogla začeti. Ker nobeni ekipi ni uspelo priigrati prednosti, je bilo pred drugim in tretjim izzivom še povsem odprto vprašanje, kdo bo na koncu osvojil naziv najboljših med policami.

Foto: Siol.net

Drugi izziv: Cene med policami

Po izenačenem uvodu je sledil izziv, v katerem hitre noge niso več pomagale. Tokrat je odločalo poznavanje cen. Vsi dobro vemo, da je hidracija v vročih poletnih dneh pomembna, Spar pa ponuja osvežilne izdelke po dostopnih cenah. A kako dobro tekmovalci v resnici poznajo njihovo vrednost?

Pred ekipama so bile tri pijače iz prvega izziva. Njuna naloga je bila, da v 45 sekundah ocenita njihove cene. Med izdelki so bili S Budget ananasov sok, voda z okusom manga Joker Out in ledeni čaj z okusom breskve. Točko je prejela ekipa, ki se je s svojo oceno najbolj približala dejanski ceni izdelka. Če je bil prvi izziv povsem izenačen, je drugi prinesel precej drugačno zgodbo. Zelena ekipa je pokazala precej boljši občutek za cene. Rezultat po drugi igri je bil tako 7 : 4 v korist Tine Kramberger in Filipa Oseta.

Čeprav sta si priigrala lepo prednost, še zdaleč ni bilo odločeno. Pred tekmovalci je bil namreč še zadnji izziv: hitri poletni, osvežilni kviz, v katerem je bilo na voljo dovolj točk za popoln preobrat.

Foto: SPAR

Tretji izziv: Osvežilni kviz

Tekmovalce je čakal še osvežilni kviz, v katerem ni bilo časa za dolgo razmišljanje. V 60 sekundah so morali odgovoriti na čim več vprašanj, pri čemer je štel le prvi odgovor.

Med drugim so morali vedeti:

Kako imenujemo vodo, obogateno z ogljikovim dioksidom? (mineralna oziroma gazirana voda)

Katero zeleno zelišče daje poletnim pijačam značilno svežino? (meta)

Pod katero Sparovo znamko najdemo 100-odstotna bio jabolčni in pomarančni sok? (SPAR Naturpur)

Kakšna je razlika med klasično colo in colo z oznako light? (brez/manj sladkorja)

V kateri državi je ledeni čaj najprej postal priljubljen? (ZDA)

Kateri citrusi dajejo vodi značilen kiselkast okus? (limona in limeta)

Kateri naravni čebelji pridelek sladka napitek zelenega čaja iz linije SPAR Enjoy? (med)

Katera klasična gazirana pijača grenkega okusa se tradicionalno postreže z rezino limone in ledom? (tonik)

Kateri poživljajoči sestavini običajno najdemo v energijskih pijačah? (kofein in tavrin)

Katera Sparova znamka ponuja sveže "to-go" prigrizke in napitke? (SPAR Enjoy)

Kako imenujemo poletno pijačo iz stisnjenih limon, vode in sladkorja? (limonada)

Pravilni odgovori so prinašali dragocene točke, napetost pa je rasla z vsakim vprašanjem. Obe ekipi sta se borili kot pravi šampioni in pokazali zavidljivo mero znanja.

Kdo je zmagovalec prve oddaje?

Pred tekmovalci je ostal le še tisti najpomembnejši trenutek: razglasitev zmagovalca prve oddaje Najboljši med policami. Marko in Rok sta v kviz vstopila s tremi točkami zaostanka, a jima je z odličnim poznavanjem poletnih osvežitev uspelo zbrati sedem pravilnih odgovorov. Kljub dobremu nastopu to ni zadostovalo za preobrat.

Tina in Filip sta v kvizu pravilno odgovorila na šest vprašanj, kar je bilo dovolj, da sta ohranila prednost in s skupno 13 točkami osvojila prvo zmago v oddaji. Marko in Rok sta tekmovanje zaključila z 11 točkami. Najboljšo taktiko in največ znanja o poletni osvežitvi v trgovinah SPAR je torej pokazala zelena ekipa, Tina in Filip. Iskrene čestitke za zasluženo zmago!

Vsi sodelujoči so domov odnesli vrečko izdelkov SPAR, zmagovalca pa sta prejela še darilni kartici v skupni vrednosti 100 evrov za nakupe v trgovinah SPAR in INTERSPAR.

Foto: Siol.net