Zaplet Anglije pred tekmo s Hrvaško, tatovom grozi zaporna kazen

Tožilka okraja Jackson Melesa Johnson je v povezavi s krajo opreme v angleški reprezentanci obtožila dva moška. Oba moška bi lahko doletela tudi zaporna kazen sedmih let.

Angleška nogometna reprezentanca na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi velja za enega favoritov za naslov. V pripravah na prve nastope jim je v petek načrte malce pokvarila domnevna kraja opreme, so pred dnevi poročale tuje tiskovne agencije.

Zdaj je ta zapisala, da naj bi obtožena moška med drugim iz vozila, namenjenega v trening center Swope Soccer Village, odtujila dva plišasta leva, komplet Lego kock, nekaj podpisanih dresov, nekaj dragih nogometnih čevljev, par vratarskih rokavic in žogo. Detektivi so skupaj zasedli predmete v vrednosti nekaj več kot 15.500 evrov.

"Okrožje Jackson ne bo toleriralo nobene kriminalne dejavnosti, ki bi bila usmerjena proti obiskovalcem svetovnega prvenstva, vključno z mednarodnimi ekipami, ki so pripotovale sem na tekmovanje," je sporočila tožilka.

"Iz tega nismo delali velikega problema. Imamo vse, kar potrebujemo," pa je na temo kraje dejal branilec Newcastla Dan Burn in dodal: "Tukaj smo, da treniramo, zato to ni zmotilo naših priprav."

Angleška izbrana vrsta bo pod vodstvom nemškega trenerja Thomasa Tuchla v sredo ob 22. uri v Dallasu odigrala prvo tekmo SP proti Hrvaški, v skupini L bodo pozneje igrali še proti Gani in Panami.