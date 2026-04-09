Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
9. 4. 2026,
21.15

Osveženo pred

55 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek
tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva nogometna tržnica Premier League Liverpool Andy Robertson

Četrtek, 9. 4. 2026, 21.15

55 minut

Po Salahu slovo od Liverpoola napovedal še Robertson

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Andy Robertson | Robertson bo po koncu sezone zapustil vrste Liverpoola. | Foto Reuters

Robertson bo po koncu sezone zapustil vrste Liverpoola.

Foto: Reuters

Škotski nogometaš Andy Robertson bo po koncu letošnje sezone zapustil angleškega velikana Liverpool, je danes sporočil aktualni angleški prvak. Dvaintridesetletni levi bočni branilec je z redsi v devetih letih med drugim osvojil dva naslova premier league in ligo prvakov.

Robertson je za Liverpool odigral 373 tekem. V tem času je osvojil dva naslova angleške lige, ligo prvakov, pokal FA, dva ligaška pokala, Uefin superpokal in naslov klubskih svetovnih prvakov.

Liverpool s Škotom pogodbe, ki mu poteče po koncu sezone, ni podaljšal. Škotski kapetan je tako drugi odmevni odhod iz Liverpoola v zadnjem času, pred tem je Mohamed Salah naznanil, da bo redse zapustil po koncu sezone.

"Vedno bom z lepimi spomini gledal nazaj na čas, ki sem ga preživel v tem klubu. Devet let sem v klub vlaga vse svoje srce in dušo ter nimam veliko obžalovanj," je za klubsko stran dejal Robertson.

Manj kot leto dni po osvojitvi naslova angleških prvakov se Liverpool nahaja v precej slabšem stanju. Julija je v prometni nesreči umrl napadalec in tesen Robertsonov prijatelj Diogo Jota, medtem ko se varovanci Arneja Slota na zelenici ne znajdejo tako dobro kot lani in so peti na prvenstveni lestvici.

Robertson se je Liverpoolu pridružil leta 2017, ko so redsi Hullu zanj odšteli približno devet milijonov evrov. Na lestvici branilcev z največ podajami v ligi zaostaja le za nekdanjim članom Liverpoola Trentom Alexanderjem Arnoldom.

Preberite še:

Barcelona : Atletico
Sportal Atletico Madrid in PSG na povratno tekmo z lepo prednostjo
Benjamin Šeško
Sportal Benjaminu Šešku dan polepšala čudovita novica
Leeds United
Sportal Jaka Bijol z Leedsom po nori tekmi v Londonu pisal zgodovino!
tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva nogometna tržnica Premier League Liverpool Andy Robertson
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.