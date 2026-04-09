Po Salahu slovo od Liverpoola napovedal še Robertson

Škotski nogometaš Andy Robertson bo po koncu letošnje sezone zapustil angleškega velikana Liverpool, je danes sporočil aktualni angleški prvak. Dvaintridesetletni levi bočni branilec je z redsi v devetih letih med drugim osvojil dva naslova premier league in ligo prvakov.

Robertson je za Liverpool odigral 373 tekem. V tem času je osvojil dva naslova angleške lige, ligo prvakov, pokal FA, dva ligaška pokala, Uefin superpokal in naslov klubskih svetovnih prvakov.

Liverpool s Škotom pogodbe, ki mu poteče po koncu sezone, ni podaljšal. Škotski kapetan je tako drugi odmevni odhod iz Liverpoola v zadnjem času, pred tem je Mohamed Salah naznanil, da bo redse zapustil po koncu sezone.

"Vedno bom z lepimi spomini gledal nazaj na čas, ki sem ga preživel v tem klubu. Devet let sem v klub vlaga vse svoje srce in dušo ter nimam veliko obžalovanj," je za klubsko stran dejal Robertson.

Manj kot leto dni po osvojitvi naslova angleških prvakov se Liverpool nahaja v precej slabšem stanju. Julija je v prometni nesreči umrl napadalec in tesen Robertsonov prijatelj Diogo Jota, medtem ko se varovanci Arneja Slota na zelenici ne znajdejo tako dobro kot lani in so peti na prvenstveni lestvici.

Robertson se je Liverpoolu pridružil leta 2017, ko so redsi Hullu zanj odšteli približno devet milijonov evrov. Na lestvici branilcev z največ podajami v ligi zaostaja le za nekdanjim članom Liverpoola Trentom Alexanderjem Arnoldom.

