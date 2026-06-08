Gorenje prejelo petzvezdični certifikat Green Star

Gorenje, ki je del skupine Hisense Europe, je ponovno prejelo certifikat Green Star, ki ga podeljuje CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo. Letos je podjetje prvič doseglo najvišjo, petzvezdično oceno in se tako uvrstilo med t. i. Zelene zvezde . Po štirih zaporednih letih s štirimi zvezdicami novo priznanje potrjuje dolgoročen in sistematičen napredek podjetja na področju trajnostnega poslovanja.

Certifikat za celovito trajnostno poslovanje

Green Star je slovenski certifikat odličnosti, ki ocenjuje, kako sistematično podjetja vključujejo vidike ESG in podnebne ukrepe v svoje poslovanje ter strateški razvoj. Ne gre za certifikat posameznega izdelka ali storitve, temveč za celovito presojo trajnostnega delovanja podjetja. Temelji na mednarodnih standardih trajnostnega poročanja in evropski zakonodaji, hkrati pa prepoznava podjetja, ki aktivno in odgovorno uresničujejo trajnostni prehod.

"Certifikat Green Star je danes prepoznan kot pomembno upravljavsko orodje, ki podjetjem omogoča sistematično razumevanje trajnostnih vidikov poslovanja ter podpira strateško odločanje in dolgoročno konkurenčnost. Hkrati podjetjem daje dodatno kredibilnost in krepi zaupanje javnosti, zaposlenih in poslovnih partnerjev," poudarjajo v CER. Dodajajo, da je Gorenje med podjetji, ki certifikat pridobivajo že od začetka, kar njihovemu pristopu daje dodatno težo in potrjuje kontinuiteto prizadevanj. "Letos so svoj napredek nadgradili z najvišjo oceno – petimi zvezdicami," so še zapisali.

Podelitev certifikatov Green Star je tokrat potekala v Logarski dolini. Foto: CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo

Med Zelene zvezde s konkretnimi ukrepi

Petzvezdična ocena Gorenje uvršča med Zelene zvezde – podjetja, ki imajo trajnost že vključeno v jedro svojega poslovanja, sistematično zmanjšujejo podnebni odtis ter transparentno komunicirajo svoje prispevke. Skupina Hisense Europe je svoje trajnostne aktivnosti predstavila v trajnostnem poročilu za leto 2025. Med pomembnejšimi dosežki izpostavljajo:

širitev sončne elektrarne v Velenju na skupno moč 5,3 megavata, s čimer so povečali energetsko samozadostnost,

projekti energetske učinkovitosti, ki prinašajo letne prihranke v višini 1.760 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida,

digitalno spremljanje porabe energije v več kot polovici proizvodnih procesov,

optimizacija dobavne verige, saj 33 odstotkov materialov pridobivajo od lokalnih dobaviteljev, dodatnih 36 odstotkov pa iz držav EU,

širitev pobud krožnega gospodarstva, vključno s ponovno uporabo in popravilom komponent,

nadaljnja vlaganja v zdravje, varnost in dobro počutje zaposlenih,

dodatni ukrepi za izboljšanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem,

aktivno vključevanje potrošnikov v razvoj izdelkov, zlasti za ranljive skupine,

prvo povezavo letnega poročila z neodvisno verificirano izjavo EMAS.

Med vodilnimi tudi po mednarodnih merilih

Trajnostna prizadevanja Gorenja so prepoznana tako doma kot v mednarodnem okolju. Podjetje je prejemnik platinaste ocene EcoVadis, ki ga uvršča med en odstotek najbolje ocenjenih podjetij na svetu na področju trajnostne uspešnosti.

Na lokalni ravni je Gorenje že peto leto zapored prejelo certifikat Green Star, letošnja petzvezdična ocena pa predstavlja nov pomemben mejnik. Lani je CER z nazivom trajnostni lider nagradil tudi Urško Butolen, vodjo korporativnega upravljanja trajnosti v Hisense Europe.

Ti dosežki so rezultat dolgoročne strategije ESG in sistematičnega pristopa, v katerem trajnost predstavlja eno ključnih razvojnih usmeritev podjetja.

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