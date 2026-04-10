Pevka in pianistka Neisha in njen dolgoletni partner Jernej Celestina sta po poročanju revije Suzy razdrla zaroko.

Neža Buh, na odru bolj znana kot Neisha, se je razšla z zaročencem Jernejem Celestino, poroča revija Suzy. Svojo dolgoletno ljubezen sta z zaroko nadgradila leta 2022, leta 2024 pa skupaj posnela tudi pesem Na koncu leta.

Svojega razhoda nista javno razglašala, je pa o njem mogoče sklepati z družbenih omrežij. Jernej ima na Facebooku označen samski stan, Neisha pa je ob več melanholično pomenljivih objavah posnela novo skladbo Najdi me. Zanjo je posnela videospot, ki nosi veliko simbolike.

Kot je pojasnila ob predstavitvi skladbe in videospota, je z gorečim klavirjem želela poslati posebno sporočilo: "Tudi če je stvar vredna in lepa, je odslužila. Gledati nekaj tako lepega, kako mineva in se vrača v pepel v plesu ognjenih zubljev, je prav čarobno."