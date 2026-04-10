Inter pred velikim izzivom: derbi kroga ob slikovitem jezeru Como

Italijanski nogomet si še dolgo časa ne bo opomogel po novi zaušnici na reprezentančnem odru, a državno prvenstvo, ki prav tako nima svojega predstavnika v četrtfinalu elitne lige prvakov, gre naprej. V ospredju 32. kroga bo nedeljski derbi ob slikovitem jezeru Como. Cesc Fabregas bo skušal s svojo senzacijo na kolena spraviti vodilni Inter. Napoli, ki je v prejšnjem krogu skočil na drugo mesto, gostuje pri Parmi, Milan pa bo v soboto rane celil proti Udineseju.

Juventus podaljšal s Spallettijem

Vodstvo italijanskega Juventusa je podaljšalo pogodbo s trenerjem Lucianom Spallettijem. Naslednji dve sezoni bo izkušeni strateg dobival po pet milijonov evrov letne plače. Spalletti je oktobra na klopi torinske zasedbe zamenjal Igorja Tudorja. "Pomembno je, da najprej vam povem, da smo se odločili podaljšati pogodbo za dve leti," je dejal 67-letni Spalletti igralcem v videu, ki ga je objavil Juventus. Spalletti je zadnji velik uspeh na klubski ravni dosegel leta 2023, ko je Napoli pripeljal do naslova italijanskega prvaka. To sezono ima za glavni cilj pripeljati Juventus do mest, ki vodijo v ligo prvakov, trenutno Torinčani za četrtouvrščenim Comom zastajajo za točko. Za nameček so črno-beli izgubili obe medsebojni tekmi s Comom v tej sezoni.

