Tako so cenili le še Matjaža Keka! Hrvaško obnorel Slovenec, padel je zadetek vseh zadetkov. #video

Na evropskih zelenicah se dogaja na polno. Začenjajo se odločilni boji za naslove in lovorike. Znana sta že prva prvaka. Na Nizozemskem je najboljši PSV Eindhoven, ki ima v svojih vrstah tudi dva "balkanska" junaka, TNS pa ostaja vladar Walesa. Lovorike bi si lahko zagotovilo tudi ogromno slovenskih legionarjev. Najbolj bi odmevala španski pokal v rokah Jana Oblaka in angleški v rokah Jake Bijola, v Bolgariji se tudi na krilih Gašperja Trdina piše izjemna zgodba, saj lahko Ludogorec po rekordnih 14 zaporednih naslovih ostane brez "kante", na Hrvaškem pa odmeva življenjska forma Mihe Zajca, ki navdušuje v dresu zagrebškega Dinama in se mu nasmiha dvojna krona. V sredo je blestel v pokalu in po mnenju televizijskega komentatorja dosegel evrogol po eni najlepših akcij v zgodovini hrvaškega klubskega nogometa. Nato se je še enkrat mojstrsko vpisal med strelce in poskrbel za novo nogometno čarovnijo.

"Čarovnija. To bi morali pokazati svetu. To je bila morda najlepša akcija v zgodovini hrvaškega nogometa," so na hrvaškem Tportalu s komplimenti, ki jih ne doživi vsak, zasuli Miho Zajca. To so besede, ki jih je v neposrednem prenosu na Max Sport izrekel komentator srečanja Mateo Puškar. Izkušeni Slovenec, ki je že zajadral v četrto desetletje, na Hrvaškem igra v življenjski formi. V rekordno kratkem času je postal nepogrešljiv člen zagrebškega Dinama.

Vrhunci srečanja med Gorico in Dinamom, izjemna zadetka Mihe Zajca pri 5:22 in 7:58:

Postal je srce njegove zvezne vrste, ki je zadolžen tudi za prekinitve, na klubski hierarhiji se je povzpel visoko, tako da je postal tudi eden izmed kapetanov, rezultati modrih pa so iz tedna v teden bolj prepričljivi. V prvenstvu so glavnemu tekmecu Hajduku pobegnili na varnih deset točk prednosti, imenitno pa jim gre tudi v pokalu, kjer so v sredo po spektakularnem festivalu zadetkov v polfinalu v gosteh izločili Gorico s 6:3. K "teniški" zmagi je z dvema zadetkoma pomagal Zajc, osrednji junak Dinama, ki mu gre v soseščini domovine tako dobro, da bi se lahko znašel med kandidati za najboljšega igralca hrvaškega prvenstva sezone. Zadnji Slovenec, ki je v hrvaškem nogometu pridobil takšno naklonjenost in priljubljenost, je bil verjetno Matjaž Kek, ko je pred leti navduševal na trenerskem položaju pri Rijeki.

Prekrasna evrogola Zajca, v finalu ga čaka Petrovič

Miha Zajc po zmagi nad Gorico (6:3) in veličastni predstavi ni skrival zadovoljstva. S čim pa je 31-letni Primorec najbolj navdušil v sredo? V 43. minuti mu je uspel čudežni zadetek. Akcija se je začela z dvema zaporednima podajama s peto, eno je prispeval prav Zajc, nato pa jo je s prekrasnim strelom z 18 metrov pod prečko kronal nesojeni slovenski reprezentant. Zajc je nedavno zavrnil vpoklic Boštjana Cesarja. Dal mu je vedeti, da so rane zaradi tega, ker ga selektor Matjaž Kek, ki mu je takrat pomagal prav Cesar, ni uvrstil na seznam potnikov na Euro 2024, prehude. Če teh bolečin ni najbolje predelal pri Fenerbahčeju in Toulousu, kjer ni igral veliko, pa je povsem drugače, odkar se je preselil v Zagreb.

Drugi zadetek je dosegel po preigravanju v kazenskem prostoru Gorice, ki se ga ne bi sramoval niti Lionel Messi iz najboljših let, nato pa je mrežo gostiteljev zatresel s prefinjenim strelom v bolj oddaljeni kot vrat. V dresu Dinama igra kot prerojen, na njegovih licih je narisan nasmešek. Uživa v nogometu, Dinamo, pri katerem je pomočnik trenerja slovenski strateg Sandro Bloudek, občasno pa dobiva priložnost v igri tudi nadarjeni najstnik Sven Šunta, pa drvi proti dvojni hrvaški kroni. Šunta je proti Gorici sedel na klopi, pri gostiteljih pa je Žan Trontelj odigral vso tekmo.

Dinamo se bo v finalu hrvaškega pokala 13. maja v Osijeku pomeril z Rijeko Dejana Petroviča, tako da se bo hrvaška pokalna lovorika v tej sezoni zagotovo znašla tudi v slovenskih rokah. Rijeka je v sredo z 2:0 ugnala Slaven Belupo, trener Victor Sanchez pa Petroviču ni ponudil priložnosti za nastop. Štajerec je ostal na klopi.

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi:

Država Prvak Pokalni zmagovalec Albanija polfinale (22. in 23. april) Anglija polfinale (25. april) Armenija polfinale (15., 16. in 29. april) Avstrija finale LASK Linz - Altach (1. maj) Azerbajdžan polfinale (21. in 22. april) Belgija finale Union SG - Anderlecht (14. maj) Bolgarija polfinale (21., 22., 29. in 30. april) Bosna in Hercegovina polfinale (15. april) Ciper polfinale (22. in 29. april) Češka polfinale (21. april) Črna gora polfinale Danska finale Köbenhavn - Midtjylland (14. maj) Francija polfinale (21. in 22. april) Grčija finale PAOK Solun - OFI Kreta (25. april) Hrvaška finale Dinamo Zagreb - Rijeka (13. maj) Italija polfinale (21. in 22. april) Izrael polfinale (15. april) Kosovo polfinale (22. april) Luksemburg četrtfinale (22. april) Madžarska četrtfinale (21. in 22. april) Malta finale Valletta - Gzira United (24. maj) Moldavija četrtfinale (21. in 22. april) Nemčija polfinale (22. in 23. april) Nizozemska PSV Eindhoven finale AZ Alkmaar - NEC Nijmegen (19. april) Poljska polfinale (9. april) Portugalska polfinale (22. in 23. april) Romunija polfinale (22. april) Rusija polfinale (7. in 8. april) Severna Irska finale Dungannon Swifts - Coleraine (2. maj) Severna Makedonija polfinale (22. april in 6. maj) Slovaška polfinale (14. in 15. april) Slovenija polfinale (22. in 23. april) Srbija polfinale (29. april) Škotska polfinale (18. in 19. april) Španija finale Atletico Madrid - Real Sociedad (18. april) Švica polfinale (18. in 19. april) Turčija četrtfinale (21., 22. in 23. april) Ukrajina polfinale (22. april) Wales The New Saints finale Caernarfon - Flint (12. april)

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih.

Gorenc Stanković znova najboljši?

Jon Gorenc Stanković s Sturmom v zaključek avstrijskega prvenstva vstopa z lepo prednostjo. Foto: Guliverimage Kateri Slovenci bi še lahko osvojili lovorike v tujini? Jaka Bijol z Leeds Unitedom v Angliji ostaja v igri za prestižno pokalno lovoriko, saj se je uvrstil v polfinale, kjer se bo na Wembleyju pomeril s Chelseajem. Benjamina Šeška lahko z Manchester Unitedom na vrh angleškega prvenstva popelje le še neverjeten zdrs Arsenala in Cityja, ki sta si ustvarila ogromno prednost. Do konca je še sedem krogov, topničarji pa imajo pred tretjeuvrščenimi rdečimi vragi kar 15 točk prednosti.

V Avstriji se nov državni naslov nasmiha graškemu Sturmu, pri katerem je kapetan Jon Gorenc Stanković. Nedavno je ostal brez Tomija Horvata, ki v drugi angleški ligi pri Bristol Cityju igra manj od pričakovanj. Sturm ima pred tremi najbližjimi zasledovalci štiri točke prednosti.

V Bosni in Hercegovini najboljše kaže Borcu iz Banjaluke, pri katerem nastopa Sandi Ogrinec. Pred drugouvrščenim Zrinjskim ima ogromnih devet točk prednosti. V BiH bo v finalu pokalnega tekmovanja zagotovo zaigral tudi eden izmed Slovencev. V polfinalu se bosta namreč spoprijela Sloga Meridian Edvina Suljanovića in Velež Mostar Klemna Šturma.

Konec neverjetnega niza Ludogorca?

V Bolgariji bi se lahko pisala zgodovina. Levski, ki ima v tej deželi na Balkanu največ navijačev, bi lahko prvič po letu 2009 postal prvak. Serijski prvak Ludogorec, ki v Bolgariji ni preveč priljubljen, saj velja za klub z bogatim lastnikom in majhnim številom navijačev, je vknjižil 14 zaporednih naslovov prvaka. S takšnim aktivnim nizom se ne more pohvaliti nihče izmed drugih klubov v Evropi. Najboljši je vse od leta 2012.

Kar zadeva aktualne najdaljše nize zaporednih državnih naslovov, je Ludugorec daleč spredaj (14), nato sledi beograjska Crvena zvezda (8), takoj za njo pa Ferencvaroš in Slovan Bratislava (oba po 7). Foto: AP / Guliverimage

Leta 2022 je z Ludogorcem bolgarski prvak postal tudi Ante Šimundža. Levski ima osem krogov pred koncem sedem točk prednosti pred Ludogorcem, zanj pa igra tudi slovenski legionar Gašper Trdin. Nekdanji zvezni igralec Brava bi lahko v Bolgariji pozdravil tisto, kar mu ni nikdar uspelo v domovini.

Ludogorec naskakuje svetovni rekord Ludogorec je izenačil evropski rekord vseh časov. 14 zaporednih državnih naslovov sta v preteklosti osvojila tudi Skonto Riga iz Latvije ter Lincoln Red Imps iz Gibraltarja. Svetovni rekord pripada ekipi Tafea iz male pacifiške državice Vanuatu. Državni prvaki so bili 15-krat zapored.

V preteklosti je v Bolgariji velik pečat pustil Slaviša Stojanović. Dvakrat je vodil Levski, a bil vselej prekratek, da bi se povzpel na vodilni položaj. V tej sezoni kot slovenski trener v Bolgariji izstopa Dušan Kosić. Z Lokomotivom iz Plovdiva, ki se ne more pohvaliti z večjim klubskim proračunom, vztraja na visokem petem mestu in se poteguje za Evropo. Odlično mu gre tudi v pokalu, kjer se je uvrstil v polfinale, tam pa bo favorit na papirju proti sedmouvrščeni Ardi.

Erik Janža ostaja v igri za dvojno krono

Erik Janža je kapetan Gornika. Foto: Guliverimage Na Cipru bi državni prvak lahko postal Jure Balkovec. Nastopa za Omonio iz Nikozije, ki ima osem točk prednosti pred AEK iz Larnake. V polfinale pokalnega tekmovanja se je prebil tudi APOEL Nikozija s kapetanom Vidom Belcem.

Na Češkem sta se v polfinale pokala uvrstili tudi dve "slovenski" ekipi. Karvina z Rokom Štormanom in Ninom Milićem ter Jablonec s Klemnom Mihelakom in Matejem Malenškom.

Na Poljskem si nogometni kruh služi veliko Slovencev, pri vrhu pa vlada gneča. Jagiellonia Bialystok Dušana Stojinovića za vodilnim Lechom zaostaja tri točke, podobno velja za Gornik Zabrze Erika Janže, ki v tem stoletju še čaka na prvi naslov. Gorniku gre odlično v pokalu, saj se je uvrstil v finale. Drugega maja ga čaka sklepno dejanje, v katerem se bo pomeril za lovoriko proti boljšemu iz drugega polfinalnega para Rakow - GKS Katowice. Pri Rakowu se dokazuje tudi mladi slovenski reprezentant Mitja Ilenič.

Slovan in Crvena zvezda pred novima zvezdicama

Andraž Šporar ima že izkušnje s tem, kako je s Slovanom proslavljati naslov prvaka. Foto: Guliverimage Na Slovaškem se smeji privržencem Slovana, ki so na dobri poti, da bodo proslavljali osmi zaporedni naslov. Andraž Šporar je v imenitni strelski formi, po novem je z 12 zadetki drugi najboljši strelec tekmovanja, pri Slovanu standardno nastopa tudi obrambni steber Kenan Bajrić. Slovan Žilini in Dunajski Stredi (Klemen Nemanić, Nino Kukovec in Aljaž Ivačič) beži za devet točk. Dunajska Streda je odigrala tekmo manj. V polfinalu pokala ni Slovana, je pa Podbrežova, za katero igra Rene Rantuša Lampreht.

V Srbiji lahko Crveni zvezdi osvojitev devetega zaporednega državnega naslova prepreči le še čudež. Vojvodina z odigrano tekmo več zaostaja deset, Partizan pa že za 14 točk. Timi Max Elšnik bo tako nadaljeval niz osvajanj državnih naslovov. V domovini je bil prvak že z Olimpijo. Zvezda igra tudi v polfinalu pokala.

Timi Max Elšnik je na dobri poti, da bo s Crveno zvezdo proslavljal novo državno zvezdico. Foto: Guliverimage

V Romuniji je najboljša Universitatea Cluj, blizu pa je tudi njen mestni tekmec CFR Cluj, pri katerem nastopa Luka Zahović. Za vodilnim klubom zaostaja šest točk. V Rusiji Vanja Drkušić z Zenitom za vodilnim Krasnodarjem zaostaja le točko, aktiven je tudi v pokalu.

V Turčiji sta med osmimi v pokalu tudi Konyaspor Blaža Kramerja in Genclerbirligi Žana Žužka. Slovenskega napadalca v četrtfinalu čaka tekma s Fenerbahčejem, branilca pa gostovanje pri Galatasarayu.