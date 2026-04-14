Nekoč v Evropi zelo priljubljeni in nepogrešljivi enoprostorci so v zadnjem desetletju izumrli, toda zdaj se spet vračajo, in sicer po zaslugi Kitajske. Forthingov V9 je s hibridnim in še bolj s priključnohibridnim pogonom, med katerima je le tisoč evrov razlike, eden od teh novodobnih velikih enoprostorcev.

Forthing V9 je z dolžino 5,2 metra in sedmimi (realno šestimi) sedeži primer novodobnih kitajskih velikih enoprostorcev, ki v Evropi spominjajo na podobna, a manjša vozila iz preteklosti. Kitajskega enoprostorca poganja dokaj glasen in tudi ne preveč varčen hibridni pogon, le tisoč evrov več pa bo treba odšteti za priključnohibridnega. V9 prepriča z udobjem in občutkom prestiža, enako tudi s prostornostjo in zelo dobro opremo za ceno slabih 42 tisoč evrov. Vozne lastnosti so prav tako precej solidne, le vmesnik zna biti precej muhast.

Palec gor: velikost vozila, prostornost, udobje in občutek prestiža v drugi vrsti, dovolj prostora za šest odraslih potnikov, veliko opreme za zmerno ceno

velikost vozila, prostornost, udobje in občutek prestiža v drugi vrsti, dovolj prostora za šest odraslih potnikov, veliko opreme za zmerno ceno Palec dol: v drugi vrsti le ločena sedeža, precej glasen pogon, bencinski motor ni najnovejši in tudi ne dovolj varčen, muhast vmesnik

Kitajska je v zadnjih letih sprožila nov val sprememb v priljubljenosti enoprostornih vozil, s katerimi vstopajo tako v najvišje luksuzne razrede kot tudi v cenovno veliko dostopnejšo ponudbo. Kitajski enoprostorci so na prestižni ravni že izzvali odgovor tekmecev (na primer lexus LM in volvo XX), pri dostopnejših vozilih pa je v Slovenijo prvi prispel forthing V9. Ta ima klasične hibridne pogone, na povsem električnega xpenga X9 še čakamo.

Ta 5,2 metra dolg enoprostorec z agresivno sprednjo masko je sodil med testna vozila, ki so na cesti požela nadpovprečno veliko zanimanja. To pač ni več evropsko odmerjen enoprostorec – Volkswagnov sharan je bil na primer nazadnje dolg 4,85 metra – temveč precej večje vozilo. V9 ima v notranjosti prostora za do sedem (realno prej šest) oseb, a zares udobno in kar malo luksuzno se bosta peljali predvsem tisti dve v srednji vrsti. Različice s klasično klopjo v drugi vrsti v Evropi za zdaj še ni.

Stranska vrata so drsna, sedeža v drugi vrsti pa samostojna. Usmerjena sta v popolno udobje in kar luksuzno počutje, kjer bo vsak pozabil, da sedi v vozilu za “le” dobrih 40 tisočakov. Prilagodljivost sedežev, masaža, seveda tudi ogrevanje, tu je še tablica pri vsakem sedežu za upravljanje klimatske naprave in sedežev. Na voljo je tudi zložljiva mizica. Prostora za noge je na pretek in o udobju v teh dveh sedežih zares ne gre dvomiti.

Seveda se postavlja vprašanje, komu je vozilo s tako razporeditvijo sedežev namenjeno. Najprej so to lahko poslovni uporabniki, ki bodo zadaj vozili svoje goste, prav gotovo tudi taksisti. V9 je sicer precej velik, a vtis vožnje za potnike je nekaj posebnega. Družinska raba? Tudi, čeprav bodo največ prestiža dobili otroci, starša spredaj pa se bosta peljala precej manj luksuzno – naj ne bo pomote, tudi udobje spredaj je na visoki ravni.

Zadnjo klop se hitro potegne iz dna prtljažnika

Z drsnima sedežema na sredini (pritisk na gumb) se odpre pot do zadnje klopi. Ta je načeloma zložena v ravno dno prtljažnika, precej preprosto pa se oba dela sedeža potegne ven in tako iz štirisedežnika nastane sedemsedežnik. Če se zadaj usede odrasla oseba, potem bo treba sedeže druge vrste pomakniti nekoliko naprej. Tako bo prostora sicer manj, a še vedno dovolj za udoben prevoz odraslih oseb tako v drugi kot tretji vrsti.

Prtljažnik? Pri zloženi tretji vrsti ima kar 2.792 litrov prostornine, ob dvignjenih zadnjih sedežih pa še vedno 593 litrov. Forthing V9 tu izkorišča svojo dolžino in je zaradi nje tudi v sedemsedežni izvedbi veliko bolj praktičen, kot smo vajeni pri večini sedemsedežnikov na trgu.

S svojo dolžino se najbolje znajde na avtocesti, čeprav tudi v mestnih središčih večjih težav ni. Preglednost iz vozila je namreč dobra, kar je tudi zasluga ustrezne kakovosti videokamer in 360-stopinjskega pogleda okrog vozila. Večjih pripomb ni nad položajem za volanom, kjer že tako sedimo nekoliko višje in imamo zato dober pogled na cesto. Vozne lastnosti so povsem zadovoljive za vozilo takih dimenzij in tudi mase (skoraj 2,2 tone), kar prav tako velja za občutek na volanu.

Glede na izkušnje s testnim vozilom sta precej muhasta infozabavni vmesnik in tudi ozvočenje, ki je občasno izgubilo vso moč. Vmesnik podpira sistem CarPlay, pa tudi ogled videov in celo nekaj igric. Vseeno je vmesnik pustil vtis, kot da potrebuje še nekoliko resnejšo nadgradnjo.

V9 je v vsakem primeru hibrid. Vozili smo klasičnega, saj priključnohibridni šele prihaja na trg. Zanimiv je podatek, da je med njima le za tisoč evrov razlike v ceni. To je seveda zelo malo in vsaj načeloma se zdi zato priključni hibrid logična izbira. Treba je namreč povedati, da hibridni pogon pri V9 ne sodi med najmodernejše, da je osnovni 1,5-litrski motor (125 kilovatov) precej glasen in da tudi poraba (seveda spet pomembno vlogo igra masa vozila) ni nizka. V povprečju se je gibala vsaj med osem in devet litri na sto prevoženih kilometrov.

Zanimiva je kapaciteta baterije, ki znaša dve kilovatni uri. To je več, kot smo vajeni v večini klasičnih samopolnilnih hibridov. Dodatnih 55 kilovatov k skupni moči prispeva še elektromotor.

Cena hibridnega V9, kjer doplačila niso mogoča in so tudi barve brezplačne, znaša slabih 42 tisoč evrov. Priključni hibrid je torej tisoč evrov dražji, tam pa je kapaciteta baterije že skoraj 35 kilovatnih ur. Električni doseg po WLTP znaša do 160 kilometrov, tako da bi moralo biti sto električnih kilometrov dosegljivih tudi v realnem prometu. V primerjavi s klasičnim je priključni hibrid 300 kilogramov težji, večja baterija pa ne vpliva na velikost prtljažnika.