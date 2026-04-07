Slovenski nogometni reprezentant Žan Vipotnik je v življenjski formi. Po tem, ko je v Črni gori dvakrat zadel v polno in pomagal Sloveniji do prve zmage pod taktirko Boštjana Cesarja (3:2), je na naslednjih dveh tekmah na Otoku dosegel kar tri zadetke za Swansea City in se utrdil na vodilnem položaju najboljših strelcev angleške druge lige (championship). V tej sezoni je dosegel že izjemnih 20 zadetkov, s čimer je izenačil svoj rekord v članskem nogometu. Ker pa sezone še zdaleč ni konec, diši po novem mejniku 24-letnega Konjičana, ki skupaj z Benjaminom Šeškom sestavlja vroči slovenski napadalni dvojec na Otoku.

Slovenija spada med manjše evropske države, niti se ne more pohvaliti z razširjenim nogometnim bazenom, iz katerega črpa najboljše igralce, zato je še toliko bolj neverjetno, da v zadnjih mesecih nogometni Otok, kjer je zbrana imenitna svetovna konkurenca, navdušujeta dva mlada slovenska napadalca.

Če Benjamin Šeško prejšnji konec tedna ni imel obveznosti, saj je Manchester United hitro sklenil pot v pokalu FA, pa je na zelenici znova zablestel njegov dobri prijatelj in reprezentančni cimer Žan Vipotnik. Konjičan trese mreže kot za stavo. Swansea City je presrečen, da ga ima v svojih vrstah. Nedavno je z vročim Slovencem sklenil novo pogodbo, po kateri je nekdanji napadalec Maribora na labode vezan do leta 2030, to pa je novica, ki je zadovoljila obe strani. Vipotnik je na začasnem delu v Walesu deležen še boljših plačilnih pogojev, Swansea pa bo, sodeč po vse večjem zanimanju klubov za usluge slovenskega napadalca, v bližnji prihodnosti napolnil klubsko blagajno.

Žan Vipotnik je v tej sezoni dosegel 20 tekem. Ko jih je toliko v sezoni 2022/23 dosegel v 1. SNL za Maribor, je zbral 30 nastopov. V tej sezoni je že pri 39 nastopih, število pa bi se lahko do konca sezone povzpelo na 44. Tako diši po novem rekordu Vipotnika.

Prodaja Vipotnika, katerega tržna vrednost po oceni Transfermarkta znaša 15 milijonov evrov, bi lahko ob tako veličastnih številkah postala aktualna že poleti. Slovenec je vse bližje temu, da bi sezono končal s prestižnim naslovom najboljšega strelca tekmovanja championship. V njem nastopa kar 24 klubov, tako da velja za maratonskega, a tudi še kako napornega. V njem pa je z naskokom največ zadetkov dosegel prav Vipotnik.

Po novem je že pri okrogli številki 20. Tako je izenačil rekordni dosežek, ki ga je prispeval v sezoni 2022/23 za Maribor. Takrat je bil najboljši igralec in strelec 1. SNL, se nato preselil v Francijo k Bordeauxu, kjer mu ni šlo slabo (deset zadetkov), a še zdaleč ni prišel do takšnega izraza, kot v svoji drugi sezoni pri Swansea Cityju. Če je v prejšnji sezoni spoznaval championship in dosegel sedem zadetkov, je v tej sezoni že skoraj potrojil učinek. Prvič, odkar je v tujini, je dosegel na prvenstvenih tekmah kar 20 zadetkov.

Pri nekdanjih prvakih si lahko zagotovi obstanek

Do čarobne meje je prišel v ponedeljek, ko je na domači tekmi dvakrat meril v polno proti Middlesbroughu (2:2). Oba zadetka je prispeval z bele točke in dokazal, da je postal v tej sezoni tako velik in samozavesten magnet za zadetke, da je nezgrešljiv tudi z najstrožjih kazni.

Tako je Vipotnik dosegel jubilejni 20. zadetek v Championshipu v tej sezoni:

Labodi na lestvici vztrajajo pri varnem 15. mestu. Do konca rednega dela sezone je še pet krogov. Pred 22. mestom, na katerem je nekdanji angleški prvak Leicester City, imajo 13 točk prednosti. Tako bi si lahko že v naslednjem krogu tudi matematično zagotovili obstanek v drugi angleški ligi. V soboto bodo namreč gostovali na stadionu King Power pri lisicah, kjer bi lahko še poglobili krizo Leicesterja, hkrati pa že potegnili kljukico ob osnovnem cilju, s katerim so vstopili v sezono 2025/26.

V soboto bo skušal imenitno strelsko formo nadaljevati proti lisicam, ki se krčevito potegujejo za obstanek.

O tem, kako zahtevno je dosegati zadetke v drugi angleški ligi, zgovorno priča podatek, da je najbližji zasledovalec Vipotnika v tej sezoni dosegel 16 zadetkov. To je Američan Haji Wright, napadalec vodilnega Coventry Cityja (16 zadetkov), najboljši Anglež pa je Jack Clarke (Ipswich - 14 zadetkov).

Matko prekinil post, Šporar še naprej blesti

Andraž Šporar je v izjemni strelski formi. Na Slovaškem se je vmešal v boj za strelskega kralja sezone. Foto: Guliverimage Poleg Vipotnika strelsko izstopata tudi njegova reprezentančna soigralca Andraž Šporar (Slovan Bratislava) in Aljoša Matko (Ujpest). Ljubljančan je vodilnemu Slovanu pomagal do gladke zmage nad Dunajsko Stredo s 3:0 z novim zadetkom, že sedmim na zadnjih petih srečanjih za velikana iz Bratislave, Belokranjec pa je prekinil skoraj dva meseca dolg strelski post na Madžarskem. V polno je zadel proti MTK (2:2), to je bil njegov 14. zadetek v tej sezoni, tako da si znova deli prvo mesto na lestvici najboljših strelcev. Toliko zadetkov je dosegel tudi madžarski reprezentant Daniel Lukacs (Akademija Puškaš), ki je nedavno nastopil tudi proti Sloveniji.

Na srečanju na Areni Puškaš je nastopil tudi Šporar, ki se je na lestvici najboljših strelcev na Slovaškem povzpel na drugo mesto, Slovan pa se spogleduje že z osmimi zaporednim naslovom državnega prvaka.