Taja Kaja Cekuta

14. 4. 2026,
4.00

brez moke TikTok palačinke zdrav recept zdrav recept

Palačinke brez moke? Razkrivamo preprost in okusen recept.

Foto: Shutterstock

Palačinke veljajo za eno izmed najbolj priljubljenih jedi, ki jih lahko pripravite za zajtrk, večerjo ali sladico. Navdušujejo s svojo preprostostjo in neskončnimi možnostmi kombiniranja okusov, saj jih lahko postrežete s sadjem, jogurtom, čokolado ali različnimi namazi. Kljub temu marsikdo išče nekoliko lažje ali drugačne različice, zato vam v nadaljevanju razkrivamo recept za okusne in preproste palačinke brez moke.

Sestavine (za pet palačink): 

  • 1 jajce
  • 25 gramov sladkorja 
  • 150 gramov rikote
  • 2 čajni žlički limoninega soka
  • 1/3 naribane limonine lupine
  • 50 gramov koruznega škroba
  • 3 grami pecilnega praška
@pancake_eden PANCAKE MAGICI AL LIMONE (senza farina) 🍋 | Ep. 10: PANCAKE ESTIVI Morbidi, alti, profumati… e senza farina?! Solo 6 ingredienti, zero sbatti e tutto il gusto dell’estate ☀️ Per quando vuoi qualcosa di fresco, leggero e buono subito. Il procedimento dettagliato con tutti i nostri consigli è sul blog > link in bio 🫶 INGREDIENTI (per 5 pancake) 1 uovo 25 g zucchero 150 g ricotta 2 cucchiaini succo di limone 1/3 scorza di limone grattugiata 50 g amido di mais 3 g lievito in polvere PROCEDIMENTO - Versate tutti gli ingredienti in una ciotola seguendo l’ordine scritto e mescolate bene. - Cuocete i pancake a fuoco medio-basso con coperchio, 3 min per lato. - Aggiungete una spolverata di zucchero a velo e... BUON PANCAKE : ) . #pancakeeden #pancake #senzafarina #pancakeallaricotta #ricotta #limone #senzaglutine #glutenfree #colazione #pancakelovers #ricetteveloci #ricetteestive #easyrecipe #asmr #asmrbaking ♬ suono originale - Pancake Eden

Postopek: 

V večji skledi najprej razžvrkljajte jajce in sladkor, da dobite rahlo penasto zmes.  

Dodajte rikoto in dobro premešajte, da nastane gladka masa brez grudic. 

V zmes vmešajte še limonin sok in naribano limonino lupino, ki bosta palačinkam dodala prijetno svežino.  

Nato postopoma dodajte koruzni škrob in pecilni prašek ter vse skupaj nežno premešajte, da dobite enotno in nekoliko gostejšo maso. 

Ponev segrejte na srednji temperaturi in dodajte malo masla.  

Z zajemalko vlijte manjšo količino mase na ponev in jo rahlo razporedite v obliko palačinke. 

Palačinke pecite približno od dve do tri minute na vsaki strani, dokler ne postanejo zlato rjave. 

Ko so pečene, jih postrezite še tople. Odlične so s svežim sadjem, grškim jogurtom ali rahlim prelivom po izbiri. 

Preberite še:

Pad thai
Trendi Zdrav pad thai, ki ga boste želeli jesti vedno znova
matcha
Trendi Imamo recept za viralno jagodno matcho
chilli con carne
Trendi Chilli con carne: preprosta in okusna jed za več dni
