Palačinke brez moke? Razkrivamo preprost in okusen recept.

Palačinke veljajo za eno izmed najbolj priljubljenih jedi, ki jih lahko pripravite za zajtrk, večerjo ali sladico. Navdušujejo s svojo preprostostjo in neskončnimi možnostmi kombiniranja okusov, saj jih lahko postrežete s sadjem, jogurtom, čokolado ali različnimi namazi. Kljub temu marsikdo išče nekoliko lažje ali drugačne različice, zato vam v nadaljevanju razkrivamo recept za okusne in preproste palačinke brez moke.

Sestavine (za pet palačink):

1 jajce

25 gramov sladkorja

150 gramov rikote

2 čajni žlički limoninega soka

1/3 naribane limonine lupine

50 gramov koruznega škroba

3 grami pecilnega praška

Postopek:

V večji skledi najprej razžvrkljajte jajce in sladkor, da dobite rahlo penasto zmes.

Dodajte rikoto in dobro premešajte, da nastane gladka masa brez grudic.

V zmes vmešajte še limonin sok in naribano limonino lupino, ki bosta palačinkam dodala prijetno svežino.

Nato postopoma dodajte koruzni škrob in pecilni prašek ter vse skupaj nežno premešajte, da dobite enotno in nekoliko gostejšo maso.

Ponev segrejte na srednji temperaturi in dodajte malo masla.

Z zajemalko vlijte manjšo količino mase na ponev in jo rahlo razporedite v obliko palačinke.

Palačinke pecite približno od dve do tri minute na vsaki strani, dokler ne postanejo zlato rjave.

Ko so pečene, jih postrezite še tople. Odlične so s svežim sadjem, grškim jogurtom ali rahlim prelivom po izbiri.

