Zdelo se je kot nekaj najbolj logičnega. Miha Zajc, ki nastopa v dresu zagrebškega Dinama kot prerojen, je dal lani vedeti, da bi se vrnil v slovensko reprezentanco, a le pod pogojem, da selektor ne bo Matjaž Kek. Boštjan Cesar mu je nudil mesto v izbrani vrsti, a se ime 32-letnega Primorca vendarle ni pojavilo na seznamu. Zaigralo je srce, zaigrala je duša. Zajc je dal Cesarju vedeti, da je bolečina, ki ga spremlja vse od trenutka, ko ga takratni selektor Kek ni uvrstil na seznam potnikov na Euro 2024, preprosto prevelika. Tako je presenetljivo zavrnil povabilo Cesarja, njegova odločitev pa pričakovano odmeva tudi na Hrvaškem.

Napovedalo se je marsikaj. Kot eden izmed simbolov sprememb, ki bi lahko nastopile z začetkom selektorske kariere Boštjana Cesarja oziroma znanilcem novih odločitev, drugačnih od tistih, ki jih je sprejemal njegov predhodnik Matjaž Kek, se je dolgo časa omenjal Miha Zajc.

Mihi Zajcu se v tej sezoni z zagrebškim Dinamom nasmiha dvojna hrvaška krona, Slovenec pa je dosegel že sedem zadetkov in osem asistenc. Foto: Guliverimage Na Hrvaškem blesti v dresu zagrebškega Dinama in je v tej sezoni eden najboljših igralcev vodilnega velikana, ki prisega na modro barvo. Odlično ga pozna tudi zdajšnji selektor, nenazadnje je igral za modre, osvajal lovorike in si delil slačilnico s številnimi velemojstri, tudi Luko Modrićem. Nedavno se je odpravil na sestanek v hrvaško prestolnico, iz katere pa se ni vračal z največjim nasmeškom na obrazu.

"Opravila sva prijazen, korekten sestanek. Dal mi je vedeti, da je bolečina, ki jo čuti od evropskega prvenstva (takratni selektor Kek je prečrtal njegovo ime na seznamu potnikov na Euro 2024 ob zadnjem izboru, op. p.), še prisotna. Tudi zadnje dve leti ni bil zraven v reprezentanci. Odločil se je, da ne bo več del reprezentance, tako da je, kar zadeva mene, ta zgodba končana," je pojasnil Cesar na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju.

Bolečina je prevelika

Matjaž Kek se je leta 2024 odločil, da na Euro 2024 ne bo odpotoval niti Miha Zajc. Priložnost je tako prejel tudi mladi zvezni igralec Adrian Zeljković. Foto: Reuters Bolečina razočaranja in nezadovoljstva, ko je izvedel za končno Kekovo odločitev, da ne bo, čeprav je bil pred tem malodane standardni član izbrane vrste, vajen tudi nastopov v udarnih enajstericah, odpotoval v Nemčijo na Euro kot del slovenske zasedbe, je bila vendarle prevelika.

Od Eura bosta kmalu minili že dve leti, a je še vedno prisotna, kar priča o tem, da jo bo zelo težko zaceliti. Za izbrano vrsto je debitiral leta 2016, bil pred tem oklican za čudežnega najstnika v 1. SNL, nato pa je čakal in čakal na priložnost, da bi lahko s Slovenijo nastopil na velikem tekmovanju. Nasmešek, prijaznost in dobra volja veljajo za njegov zaščitni znak.

Po zadnji zmagi nad Kazahstanom v kvalifikacijah za Euro 2024 se mu je smejalo kot še nikoli. Dal si je duška, ko se je veselil s soigralci. O tem je sanjal kot otrok. Bil je standarden reprezentant, tudi v takratnih kvalifikacijah dobival kar nekaj minut, nazadnje na gostovanju na Danskem, nato pa mu selektor Matjaž Kek ni več ponudil priložnosti.

Nepozabno slavje slovenskih nogometašev po zmagi nad Kazahstanom in uvrstitvi na Euro 2024. Tako sta bila objeta Miha Zajc in Benjamin Verbič (oba desno). Slednji se je znašel na aktualnem Cesarjevem seznamu. Na njem bi bil tudi Zajc, a ... Foto: Grega Valančič

Pozneje je Primorec priznal, da imata drugačen pogled na to, na katerem igralnem mestu in v katerem sistemu bi najbolj koristil ekipi. Sam se najbolj doživlja na mestu "desetice", takoj za napadom v osrednjem delu zvezne vrste, kjer nastopa tudi v dresu Dinama. Čeprav igra v Zagrebu šele prvo sezono, je tako navdušil javnost, da ima v ekipi že status nadomestnega kapetana.

Na 30 tekmah je dosegel sedem zadetkov in osem asistenc, ponavadi se izkaže na največjih tekmah. Na zadnjem večnem derbiju v Splitu je denimo hitro utišal razprodani Poljud z zadetkom. Slovenski zvezni vrsti bi lahko predstavljal dodano vrednost, njegovo tehnično znanje je bilo vedno na zavidljivo visoki ravni, zato so se navijači razveselili njegovega razmišljanja, ki ga je lani zaupal v pogovoru za Sportske novosti. Dal je vedeti, da bi se lahko vrnil v slovensko reprezentanco, a šele v obdobju, ko ne bo selektor Kek.

Zanj bi bilo to preveč boleče

Sanjal je o nastopu s Slovenijo na velikem tekmovanju, a tega ni dočakal. Foto: Aleš Fevžer Ko pa je dejansko prišlo do spremembe in se je na vroči stolček podal Kekov nekdanji pomočnik Cesar, se je Zajc odločil, da iz vrnitve v izbrano vrste ne bo nič. Zanj bi bilo to preprosto preveč boleče.

Ko bi se znova družil z nekdanjimi soigralci, ki so za razliko od njega, vsaj ko je govora o tistih bolj izkušenih in kakovostnih, lahko občutili, kako je biti del velikega tekmovanja (to pa so sanje vsakega nogometaša), bi se vrnili občutki frustracije in nezadovoljstva iz leta 2024.

Ker s tem noče imeti opravka, se je odločil, da zapre reprezentančno knjigo. Vsaj za zdaj. In tudi selektor Cesar je dal vedeti, da je zanj ta zgodba končana in da Zajca ne bo nikoli več moledoval, naj se vrne v reprezentanco.

Nazadnje se je v državnem dresu vpisal med strelce proti Črni gori. Foto: Aleš Fevžer Nekdanji adut Olimpije, ki se je v Zagreb preselil iz turškega velikana Fenerbahčeja, bo čez nekaj mesecev dopolnil 32 let. Je v najbolj zrelih letih, a blesti na Hrvaškem in je pozitivno presenečenje za vse navijače Dinama, s katerim drvi proti dvojni hrvaški kroni, za las pa mu je ušla še uvrstitev v osmini finala evropske lige.

S Cesarjem je bil svojčas soigralec v reprezentanci. Selektor ga tako pozna odlično. Prizadeval si je, da bi ga privabil nazaj, a Primorec vztraja pri svojem. Krajšo je pri tem potegnila slovenska reprezentanca, saj je Zajc v izjemni formi, a je njegovo voljo seveda treba spoštovati. Ostal bo prijeten spomin na njegovih 39 nastopov in 8 reprezentančnih zadetkov. Zadnjega je dosegel 20. novembra 2022 za domačo zmago proti Črni gori (1:0) v Ljubljani. Ravno proti tekmecu, s katerim se bo Slovenija konec meseca pomerila v Podgorici.

Hrvati zapisali: Šok v Sloveniji

Tako so odločitev Mihe Zajca pospremili na Hrvaškem pri 24sata. Foto: zajem zaslona Zajc se tako ne bo vrnil v reprezentanco. Njegova odločitev je pričakovano močno odmevala tudi na Hrvaškem. V deželi, kjer si služi nogometni kruh, radi izpostavljajo izjemno formo Zajca. Index tako pojasnjuje, da v dresu Dinama doživlja drugo nogometno mladost. Zato so še toliko bolj presenečeni, da se ne bo vrnil v reprezentanco, ker bi si to s svojimi igrami zagotovo zaslužil. To je dal vedeti tudi Cesar, ki bi ga, če bi pri Zajcu prevladovala želja po vrnitvi, zagotovo uvrstil na seznam. In mu morda dodelil še katero od vidnejših vlog v izbrani vrsti. Kdo ve, tega ne bomo nikoli izvedeli.

"Šok v Sloveniji. Zajc znova zavrnil reprezentanco," so zapisali pri časniku 24sata, športni dnevnik Sportske novosti pa je izpostavil odločne besede Cesarja po odločitvi zveznega igralca Dinama: "Kar zadeva mene, je za zgodba končana". Net.hr je Zajca opisal kod Dinamovca jeklenih pljuč, ki je šokiral Slovenijo in novega selektorja, pri Večernjem listu pa so odločitev Zajca pospremili z naslovom, da se je vodja Dinama poslovil od reprezentance, njegova odločitev pa je presenetila slovenske navijače.

V soboto se bo z Dinamom pomeril proti mestnemu tekmecu Lokomotivi, pri kateri izstopa 22-letni slovenski napadalec Aleks Stojaković. Foto: Guliverimage

Zajc se bo tako v prihodnjih tednih posvetil zgolj zagrebškemu Dinamu, s katerim naskakuje dvojno hrvaško krono, Cesar pa se bo lotil operacije Madžarska in Črna gora brez enega najbolj vročih slovenskih legionarjev, ki je v hrvaškem prvenstvu pustil tako dober vtis, da bi lahko kandidiral tudi za najboljšega igralca sezone.