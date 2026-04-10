Francosko prvenstvo, 29. krog
Pomoč PSG-ju dviga vse več prahu: glavni tekmec opozarja na nešportno potezo
PSG je na vrhu lestvice francoskega prvenstva s 63 točkami, Lens s tekmo več zaostaja štiri točke in tako bo ostalo tudi po 29. krogu. Zaradi obveznosti v ligi prvakov (četrtfinalni tekmi z Liverpoolom) je bil medsebojni obračun vodilnih ekip v Franciji namreč prestavljen. Lens je spremembi nasprotoval in potezo vodstva tekmovanja označil za nešportno. V ospredju bo boj za evropska mesta, kjer so razlike majhne. Marseille bo že nocoj gostil Metz, prav tako bo na delu Monaco, ki gostuje pri Paris FC.
Francosko prvenstvo, 29. krog:
Najboljši strelci:
16 – Esteban Lepaul (Rennes), Joaquín Panichelli (Strasbourg)
15 – Mason Greenwood (Marseille)
12 – Odsonne Édouard (Lens)
11 – Pavel Šulc (Lyon)
10 – Folarin Balogun (Monaco), Wesley Saïd (Lens), Bradley Barcola (PSG), Ousmane Dembélé (PSG)
9 – Florian Thauvin (Lens)
8 – Yann Gboho (Toulouse), Romain Del Castillo (Brest), Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille), Ilan Kebbal (Paris FC), Pablo Pagis (Lorient), Ansu Fati (Monaco)