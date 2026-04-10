Pomoč PSG-ju dviga vse več prahu: glavni tekmec opozarja na nešportno potezo

PSG je na vrhu lestvice francoskega prvenstva s 63 točkami, Lens s tekmo več zaostaja štiri točke in tako bo ostalo tudi po 29. krogu. Zaradi obveznosti v ligi prvakov (četrtfinalni tekmi z Liverpoolom) je bil medsebojni obračun vodilnih ekip v Franciji namreč prestavljen. Lens je spremembi nasprotoval in potezo vodstva tekmovanja označil za nešportno. V ospredju bo boj za evropska mesta, kjer so razlike majhne. Marseille bo že nocoj gostil Metz, prav tako bo na delu Monaco, ki gostuje pri Paris FC.