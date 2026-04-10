Marseille Lyon Lille Lens PSG Ligue 1 francosko prvenstvo tuja nogometna prvenstva

Petek, 10. 4. 2026, 15.44

Francosko prvenstvo, 29. krog

Pomoč PSG-ju dviga vse več prahu: glavni tekmec opozarja na nešportno potezo

Liga prvakov: PSG - Liverpool, Desire Doue | Foto Reuters

PSG je na vrhu lestvice francoskega prvenstva s 63 točkami, Lens s tekmo več zaostaja štiri točke in tako bo ostalo tudi po 29. krogu. Zaradi obveznosti v ligi prvakov (četrtfinalni tekmi z Liverpoolom) je bil medsebojni obračun vodilnih ekip v Franciji namreč prestavljen. Lens je spremembi nasprotoval in potezo vodstva tekmovanja označil za nešportno. V ospredju bo boj za evropska mesta, kjer so razlike majhne. Marseille bo že nocoj gostil Metz, prav tako bo na delu Monaco, ki gostuje pri Paris FC.

Francosko prvenstvo, 29. krog:

Petek, 10. april:

Sobota, 11. april:

Nedelja, 12. april:

Lestvica

Najboljši strelci:

16 – Esteban Lepaul (Rennes), Joaquín Panichelli (Strasbourg)
15 – Mason Greenwood (Marseille)
12 – Odsonne Édouard (Lens)
11 – Pavel Šulc (Lyon)
10 – Folarin Balogun (Monaco), Wesley Saïd (Lens), Bradley Barcola (PSG), Ousmane Dembélé (PSG)
9 – Florian Thauvin (Lens)
8 – Yann Gboho (Toulouse), Romain Del Castillo (Brest), Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille), Ilan Kebbal (Paris FC), Pablo Pagis (Lorient), Ansu Fati (Monaco)

Miha Zajc THUMB
Sportal Tako so cenili le še Keka! Hrvaško obnorel Slovenec, padel zadetek vseh zadetkov
Andy Robertson
Sportal Po Salahu slovo od Liverpoola napovedal še Robertson
Marseille Lyon Lille Lens PSG Ligue 1 francosko prvenstvo tuja nogometna prvenstva
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Do 720 € prihranka s paketi Naj

Do 720 € prihranka s paketi Naj

Paketi Naj zdaj z garancijo cene: 13,99 € za kar 4 leta. Preverite, kateri paket Naj je pravi za vas.