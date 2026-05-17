Nedelja, 17. 5. 2026
Francosko prvenstvo, 34. krog
V Franciji se iščeta še dva udeleženca lige prvakov
V Franciji bodo danes odigrali zadnji krog prvenstva. PSG je ubranil naslov, tako da lahko v sklepnem dejanju sezone varčuje z močmi, saj ga 30. maja čaka največja tekma sezone, finale lige prvakov v Budimpešti proti Arsenalu. V ligi prvakov bo zaigral tudi podprvak Lens, za preostali dve vstopnici pa se v francoskem prvenstvu potegujejo Lille, Lyon in Rennes. Nantes in Metz se selita v drugo ligo, močno pa gori pod nogama Nici, a tudi Auxerru in Le Havru.
Lestvica
Najboljši strelci:
18 – Lepaul (Rennes)
16 – Greenwood (Marseille), Panichelli (Strasbourg)
13 – Balogun (Monaco)
12 – Edouard (Lens)
11 – Šulc (Lyon), Tolisso (Lyon)
10 – Barcola (PSG), Dembele (PSG), Dieng (Lorient), Fati (Monaco), Pagis (Lorient), Said (Lens), Sinayoko (Auxerre), Thauvin (Lens)
...