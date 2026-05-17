V Franciji se iščeta še dva udeleženca lige prvakov

V Franciji bodo danes odigrali zadnji krog prvenstva. PSG je ubranil naslov, tako da lahko v sklepnem dejanju sezone varčuje z močmi, saj ga 30. maja čaka največja tekma sezone, finale lige prvakov v Budimpešti proti Arsenalu. V ligi prvakov bo zaigral tudi podprvak Lens, za preostali dve vstopnici pa se v francoskem prvenstvu potegujejo Lille, Lyon in Rennes. Nantes in Metz se selita v drugo ligo, močno pa gori pod nogama Nici, a tudi Auxerru in Le Havru.