Vreme

Avtorji:
Ž. L., STA

Sreda,
13. 5. 2026,
23.00

Strasbourg Brest Lens PSG francosko prvenstvo

Francosko prvenstvo, zaostali tekmi 29. kroga

PSG z zmago proti neposrednemu tekmecu potrdil francoski naslov

PSG | Khvicha Kvaratskhelia je popeljal PSG v vodstvo z 1:0. | Foto Guliverimage

Khvicha Kvaratskhelia je popeljal PSG v vodstvo z 1:0.

V Franciji sta bili v sredo zvečer odigrani zaostali tekmi 29. kroga državnega prvenstva. Na prvi je Strasbourg z 2:1 premagal Brest. Vse oči so bile uprte v stadion Bollaert-Delelis, kjer sta igrali vodilni ekipi. PSG je 14. francoski naslov potrdil z zmago z 2:0. Zadela sta Hviča Kvarachelia in Ibrahim Mbaye. Pred zadnjim krogom ima Lens devet točk zaostanka.

Ibrahim Mbaye je zadel za končni izid 2:0. Foto: Reuters Za Parižane, ki bodo konec meseca igrali tudi v finalu lige prvakov, je zadel Hviča Kvarachelia v 29. minuti, zmago pa potrdil Ibrahim Mbaye v 93. Parižani imajo na lestvici krog pred koncem devet točk prednosti pred Lensom.

Lens si je sicer tudi že zagotovil igranje v ligi prvakov v prihodnji sezoni, boj za tretje mesto, ki kot zadnje vodi v elitno evropsko tekmovanje, pa bo odločil zadnji krog.

Lille je na tretjem mestu z 61 točkami, četrti je Lyon Lyon (60), peti je Rennes, ki je pri 59 točkah. Marseille je s 56 točkami šesti, prav šesto mesto kot zadnje prinaša evropska tekmovanja, zanj še ima možnost Monaco (54).

V boju za obstanek je že nekaj časa jasno, da bosta v drugo ligo nazadovala 18. Metz in 17. Nantes. Šestnajsto mesto pa vodi v dodatne kvalifikacije za obstanek, o tem pa bo odločal zadnji krog. Trenutno je na njem Nica z 31 točkami, toliko jih ima mesto pred njo tudi Auxerre, eno več pa 14. Le Havre.

Francosko prvenstvo, 33. krog:

Sreda, 13. maj:

Lestvica

Najboljši strelci:

18 – Lepaul (Rennes)
16 – Panichelli (Strasbourg), Greenwood (Marseille)
13 – Balogun (Monaco)
12 – Edouard (Lens)
11 – Šulc (Lyon), Tolisso (Lyon)
10 – Barcola (PSG), Dembele (PSG), Fati (Monaco), Pagis (Lorient), Said (Lens), Thauvin (Lens), Dieng (Lorient), Sinayoko (Auxerre)
...

