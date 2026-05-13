PSG z zmago proti neposrednemu tekmecu potrdil francoski naslov

V Franciji sta bili v sredo zvečer odigrani zaostali tekmi 29. kroga državnega prvenstva. Na prvi je Strasbourg z 2:1 premagal Brest. Vse oči so bile uprte v stadion Bollaert-Delelis, kjer sta igrali vodilni ekipi. PSG je 14. francoski naslov potrdil z zmago z 2:0. Zadela sta Hviča Kvarachelia in Ibrahim Mbaye. Pred zadnjim krogom ima Lens devet točk zaostanka.

Ibrahim Mbaye je zadel za končni izid 2:0. Za Parižane, ki bodo konec meseca igrali tudi v finalu lige prvakov, je zadel Hviča Kvarachelia v 29. minuti, zmago pa potrdil Ibrahim Mbaye v 93. Parižani imajo na lestvici krog pred koncem devet točk prednosti pred Lensom.

Lens si je sicer tudi že zagotovil igranje v ligi prvakov v prihodnji sezoni, boj za tretje mesto, ki kot zadnje vodi v elitno evropsko tekmovanje, pa bo odločil zadnji krog.

Lille je na tretjem mestu z 61 točkami, četrti je Lyon Lyon (60), peti je Rennes, ki je pri 59 točkah. Marseille je s 56 točkami šesti, prav šesto mesto kot zadnje prinaša evropska tekmovanja, zanj še ima možnost Monaco (54).

V boju za obstanek je že nekaj časa jasno, da bosta v drugo ligo nazadovala 18. Metz in 17. Nantes. Šestnajsto mesto pa vodi v dodatne kvalifikacije za obstanek, o tem pa bo odločal zadnji krog. Trenutno je na njem Nica z 31 točkami, toliko jih ima mesto pred njo tudi Auxerre, eno več pa 14. Le Havre.

