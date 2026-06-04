Carles Martinez Novell je novi trener Bayerja iz Leverkusna

Nemški nogometni prvoligaš Bayer Leverkusen je potrdil, da se je razšel s trenerjem Kasperjem Hjulmandom in na njegovo mesto postavil Španca Carlesa Martineza Novella. Ta bo klub prevzel 1. julija, pogodbo pa je podpisal do junija 2028.

Dvainštiridesetletni Carles Martinez Novell, ki se bo uradno predstavil v petek na opoldanski novinarski konferenci, je nazadnje vodil Toulouse v elitni francoski ligi in z njim osvojil deveto mesto. V klubu so se Kasperju Hjulmandu zahvalili za delo in predanost, med drugim je Danec ekipo popeljal do polfinala nemškega pokala, osmine finala lige prvakov in šestega mesta v domači ligi, s čimer si je Bayer zagotovil igranje v ligaškem delu evropske lige.

Simon Rolfes, generalni direktor kluba, je dejal, da so se intenzivno ukvarjali z vprašanjem, kateri trener najbolje ustreza naslednji razvojni fazi kluba. "Carles Martinez je uspešno razvil številne mlade igralce v Toulousu in oblikoval mednarodno pisano ekipo v močno enoto. Poleg teh dragocenih izkušenj prinaša visoko raven strokovne usposobljenosti iz svojega časa na mladinski akademiji Barcelone. Carles je trener z jasnimi načeli in sodobno idejo igre. Prepričani smo, da lahko postavi naredi prave poteze za našo športno prihodnost," je dejal Rolfes.

Pred Martinezom Novellom je klub iz Leverkusna že vodil španski strateg, in sicer Xabi Alonso med letoma 2022 in 2025. Ta je ekipo leta 2024 pripeljal do državnega in pokalnega naslova.