Je to nova dimenzija domače priprave kave?

Še pred nekaj leti je bila domača priprava kave za večino precej preprosta rutina, hitro skuhan espresso za dobro jutro in morda cappuccino ob koncu tedna. Danes pa si vse več ljudi želi nekaj več: raznolikost okusov, prilagajanje lastnim navadam in občutek, da si lahko tudi doma pripravijo kavo, kakršno običajno naročijo v svoji najljubši kavarni.

Spremenile so se tudi kavne navade. Zjutraj morda prisegamo na močan espresso, popoldne na kremast latte, poleti pa vse pogosteje posegamo po hladnih kavnih napitkih in cold brew različicah. Prav zato čedalje bolj v ospredje stopajo kavni aparati, ki omogočajo več različnih načinov priprave ter uporabniku nudijo bolj osebno izkušnjo.

Philips Café Aromis serije 8000. Popolnoma samodejni kavni aparat združuje širok izbor toplih in hladnih napitkov, personalizacijo ter pametno povezljivost z aplikacijo HomeID. Novo generacijo domače priprave kave zdaj naslavlja tudi.

Zakaj danes ne pijemo več samo ene vrste kave?

Pri izbiri kavnega aparata danes ni več pomembno zgolj to, da pripravi dobro kavo, temveč da se zna prilagoditi različnim navadam in trenutkom dneva. V posameznem domu nekdo prisega na močan espresso, drugi uživa v bolj kremastih mlečnih napitkih, tretji pa posega po hladnih kavnih napitkih brez dolgotrajne priprave.

V ospredje tako stopa predvsem prilagodljivost oziroma možnost, da si vsak napitek pripravimo hitro, preprosto in po svojem okusu. Dobra kava danes ni več vezana le na eno rutino, ampak na možnost, da si vsak pripravi točno takšno skodelico, kot mu v tistem trenutku najbolj ustreza.

Zakaj je cold brew postal eden največjih kavnih trendov? Hladni kavni napitki v zadnjih letih niso več rezervirani le za poletne mesece ali specializirane kavarne. Cold brew je zaradi bolj nežnega in manj grenkega okusa postal priljubljena izbira tudi za domačo pripravo kave. Prav zato vse več uporabnikov išče aparate, ki omogočajo pripravo takšnih napitkov brez dodatnega zapletanja ali dolgotrajnega ročnega postopka.

Več kot 50 napitkov brez zapletene priprave

Ena največjih prednosti sodobnih kavnih aparatov je zato danes prav raznolikost. Različne kavne napitke lahko z njimi pripravimo precej bolj preprosto, brez dodatnih nastavitev ali zamudnega penjenja mleka.

Philips Café Aromis serije 8000 omogoča pripravo več kot 50 toplih in hladnih napitkov, med njimi tudi cold brew kave. Uporabnik lahko izbira med različnimi vrstami napitkov in jih pripravi s pritiskom na en sam gumb.

Pomemben del uporabniške izkušnje je tudi mlečni sistem LatteGo Pro, ki ustvari gladko mlečno peno za vroče in hladne napitke, ob tem pa je zasnovan tako, da čiščenje vzame le nekaj sekund.

Personalizacija: ko aparat spozna vaš okus

Končni okus kave ni odvisen le od kakovosti zrn, temveč tudi od načina priprave. Nekateri imajo radi izrazitejšo aromo in močnejši okus, drugi prisegajo na bolj uravnoteženo in nežnejšo pripravo. Prav zato postaja personalizacija ena ključnih lastnosti sodobnih kavnih aparatov.

Philips Café Aromis serije 8000 vključuje funkcijo Barista pomočnik, ki si zapomni uporabnikove preference ter pomaga prilagoditi pripravo posamezne skodelice. Uporabnik lahko izbira med različnimi stopnjami intenzivnosti in prilagodi pripravo glede na svoje navade ter okus.

Pomembno vlogo pri tem ima tudi povezava z aplikacijo HomeID. Preko nje lahko aparat prejme informacije o uporabljenih kavnih zrnih in temu ustrezno optimizira nastavitve priprave, da iz njih izlušči kar največ arome in polnosti okusa.

Ko uporabnik enkrat najde kombinacijo, ki mu najbolj ustreza, lahko nastavitve shrani v svoj osebni profil in do svoje najljubše skodelice pride še hitreje.

Pametna povezanost za bolj enostavno rutino Foto: Philips Sodobni kavni aparati niso zasnovani le za pripravo dobre kave, temveč tudi za čim bolj brezskrbno uporabniško izkušnjo. Philips Café Aromis serije 8000 je tako povezan z aplikacijo HomeID, ki pripravo kave še dodatno poenostavi. Uporabnik lahko pripravo napitka zažene na daljavo, načrtuje jutranjo kavo, da ga ob določeni uri že čaka pripravljena, ali pa aparat upravlja glasovne ukaze preko Alexe. Takšne funkcije v vsakdan vnesejo predvsem več udobja in občutek, da se aparat prilagaja tempu uporabnika in ne obratno.

Dobra kava brez zahtevnega vzdrževanja

Pri vsakodnevni uporabi kavnega aparata niso pomembni le okus, funkcije in prilagoditve, ampak tudi to, koliko časa vzame čiščenje. Prav zato je Philips Café Aromis serije 8000 zasnovan tako, da priprava in vzdrževanje ostaneta čim bolj preprosta.

Mlečni sistem LatteGo Pro tako denimo deluje brez cevk, zato je čiščenje hitrejše in manj zamudno. Sistem lahko po uporabi preprosto speremo pod tekočo vodo, celoten postopek pa traja le nekaj sekund.

Za prijetnejšo uporabniško izkušnjo poskrbi tudi tehnologija SilentBrew, ki občutno zmanjša hrup med pripravo kave. Tako aparat ne izstopa le z zmogljivostjo, temveč tudi z bolj umirjenim in diskretnim delovanjem v vsakodnevnem ritmu domače kuhinje.