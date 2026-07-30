Turistka iz BiH je delila svojo izkušnjo s tridnevnega poletnega dopusta na Hrvaškem, kjer so jo neprijetno presenetile cene hrane, nastanitve in dnevnih stroškov. Razkrila je tudi, da je v mestu v bližini Dubrovnika za pico in dve kavi plačala več kot 50 evrov.

Turistka iz Bosne in Hercegovine, ki je z možem na poletnem dopustu bivala v turističnem kraju blizu Dubrovnika, je za portal GPMaljevac delila svojo tridnevno izkušnjo dopusta na hrvaški obali, kjer je bila neprijetno presenečena nad cenami nastanitev, hrane in dnevnih stroškov.

Svoje natančne lokacije turistka ni želela razkriti, saj ni hotela povzročiti negativne publicitete lokalnim gostincem in ponudnikom nastanitev. Za delitev svoje dopustniške izkušnje se je odločila zato, da bi opozorila na težavo, ki po njenem mnenju pesti vse več državljanov Bosne in Hercegovine. Turistka je namreč prepričana, da si družine in pari s povprečnimi ali minimalnimi dohodki vse težje privoščijo nekaj dni oddiha na hrvaški obali.

Ne preveč glamurozna večerja ju je stala več kot 50 evrov

Navedla je primer večerje, na kateri sta z možem naročila eno pico velikosti jumbo in dve kavi. Kot je povedala, je bil račun na koncu visok, saj je plačala okoli 53 evrov (52,7 evra). "Nisva naročila luksuznih jedi, rib, školjk ali dragih pijač. Imela sva eno pico 'jumbo', ki sva si jo delila, in dve kavi. Ob prejemu računa sva bila šokirana," je povedala za portal GP Maljevac.

Dodala je, da draga večerja ni bila edino neprijetno presenečenje. Trdi namreč, da so nastanitev, živila, pijača in drugi vsakodnevni stroški znatno dražji kot pretekla leta. Po njeni oceni so se cene povišale za 30 odstotkov in da je že za krajši dopust potreben precej večji proračun.

"Ostala sva le tri dni, pa sva že občutila, kako drago je vse postalo. Ko plačaš za nastanitev, gorivo, hrano, pijačo, parkiranje in vse malenkosti, ki jih potrebuješ, stroški zelo hitro narastejo. Ne vem, kako si lahko družina z dvema ali tremi otroki in povprečnim dohodkom privošči sedem ali deset dni dopusta," je še povedala.

Je poletni dopust že postal pravo razkošje?

Ob tem je bosanska turistka dodala, da ne trdi, da so cene povsod enake ali da vsi ponudniki gostinskih storitev pretiravajo s cenami, ampak da želi le deliti svojo izkušnjo in popotnikom oziroma turistom svetovati, naj pred odhodom preverijo cene ter načrtujejo višji proračun kot prejšnja leta.

"Hrvaška obala je čudovita in tja se z veseljem vračamo že leta, zdaj pa moramo resno razmisliti, ali si to še lahko privoščimo," je še povedala za omenjeni portal in dodala, da za ljudi z minimalno ali povprečno plačo takšen poletni dopust postaja razkošje. V prihodnje bodo zato morda morali bivanje skrajšati, poiskati cenovno ugodnejše destinacije ali pa se tovrstnemu dopustu ob morju celo povsem odpovedati.

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