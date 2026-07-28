Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Torek,
28. 7. 2026,
14.58

Osveženo pred

45 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
Hrvaška plaža ležalniki dopust počitnice turizem turisti

Torek, 28. 7. 2026, 14.58

45 minut

Poljska turistka ob pogledu na plažo zaprepadena: "Naj pridem ob treh zjutraj?"

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
Makarska, Hrvaška, plaža | Priljubljene hrvaške plaže so v sezoni polne dopustnikov, nekateri pa si svoj prostor že zgodaj zjutraj rezervirajo tako, da na ležalnikih pustijo svoje razgrnjene brisače ali druge manj dragocene predmete. | Foto Shutterstock

Priljubljene hrvaške plaže so v sezoni polne dopustnikov, nekateri pa si svoj prostor že zgodaj zjutraj rezervirajo tako, da na ležalnikih pustijo svoje razgrnjene brisače ali druge manj dragocene predmete.

Foto: Shutterstock

Na nekaterih najbolj obljudenih delih Hrvaške se v času visoke sezone na plažah trejo gruče turistov, ki so za najboljša mesta pripravljeni iti čez vse meje zdravega okusa. Čeprav je rezervacija prostora na plaži prepovedana, komunalni delavci pa sproti odvažajo brisače, ki so tam postavljene z namenom rezervacij, pa je poljsko turistko nedavno neprijetno presenetilo stanje na ležalnikih na plaži v Tučepih. Svoje razočaranje in ogorčenje je delila tudi v objavi v eni izmed skupin na Facebooku in sprožila številne odzive.

Poljsko turistko je pred dnevi na plaži v Tučepih, kjer dopustuje, presenetil jutranji prizor, saj je prav na vsakem plastičnem ležalniku že visela brisača, je poročal hrvaški portal Net.hr. To jo je zelo presenetilo, saj to pomeni, da so preostali dopustniki s svojimi brisačami ležalnike rezervirali že v zelo zgodnjih jutranjih urah.

"Naj na plažo pridem ob treh zjutraj?"

"Ali mi lahko kdo razloži, v čem je trik s temi rezervacijami na plaži? V Tučepih je ura sedem zjutraj, pa so že vsa mesta zasedena. Ob kateri uri moram torej priti, da bom našla prostor zase – ob treh zjutraj?" je bila ob pogledu na plažo, polno rezerviranih ležalnikov z najrazličnejšimi brisačami, zgrožena in šokirana poljska turistka. Ob njeni objavi v eni izmed skupin na Facebooku, ki ima več kot 330 tisoč članov, se je hitro razvnela burna razprava, pod katero so se zvrstili številni komentarji.

Poljakinja, ki dopustuje v Tučepih, je objavila fotografijo s plaže zgodaj zjutraj, ki je že polna rezerviranih ležalnikov. | Foto: Facebook/posnetek zaslona Poljakinja, ki dopustuje v Tučepih, je objavila fotografijo s plaže zgodaj zjutraj, ki je že polna rezerviranih ležalnikov. Foto: Facebook/posnetek zaslona

Na številnih priljubljenih turističnih destinacijah so tovrstne rezervacije strogo prepovedane ali prepovedane z odloki, je poročal Net.hr. Nekateri so ogorčeni Poljakinji svetovali, naj svojo brisačo postavi na prosto mesto in se s tovrstnimi manevri drugih dopustnikov v prihodnje ne obremenjuje, ali pa svojo brisačo celo odloži na mesto, ki ji najbolj ustreza.

Jutranje racije ležalnikov niso nekaj neobičajnega

Da jutranje akcije občinskih redarjev niso nekaj neobičajnega, pričajo tudi fotografije, ki so jih pred slabima dvema tednoma objavili na straneh mesta Pag, iz katerih je razvidno, da so občinski redarji s plaž odstranili ležalnike in brisače.

Pred nekaj dnevi pa so se pristojni za enak ukrep odločili tudi v občini Sveti Filip i Jakov ter v Novem Vinodolskem.

Iz tega je mogoče sklepati, da si mnoga turistična središča prizadevajo odpraviti to prakso, ki več kot očitno preglavice povzroča tudi preostalim turistom oz. dopustnikom, ki se občinskih pravil v turističnih mestih tako na plažah kot tudi v jedru mesta za zdaj držijo.

Oglejte si še:

Pula, Pulj, spominki, pretep
Novice Množični pretep zaradi cene spominkov v Pulju
Krk
Novice Hrvat v šoku: Slovenca na Krku iz kombija potegnila pravi čudež. Zasedla sta polovico plaže.
Odstranjene brisače s plaže, Sv. Filip i Jakov
Novice Občina ima dovolj: tako so s plaže odstranili vse "rezervacije z brisačami" #foto
ležalniki
Novice Srbkinja na Hrvaškem ukradla senčnik in tri ležalnike. Prepovedali so ji vstop v EU.
apartma na Pagu
Trendi Britanski turisti popolnoma opustošili najet apartma na Hrvaškem #video
Makarska, Hrvaška, plaža
Trendi Plaža v Makarski poka po šivih že ob 11. dopoldne: "To nima nobene veze z dopustom"
Hrvaška plaža ležalniki dopust počitnice turizem turisti
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.