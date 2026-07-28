Poljska turistka ob pogledu na plažo zaprepadena: "Naj pridem ob treh zjutraj?"

Na nekaterih najbolj obljudenih delih Hrvaške se v času visoke sezone na plažah trejo gruče turistov, ki so za najboljša mesta pripravljeni iti čez vse meje zdravega okusa. Čeprav je rezervacija prostora na plaži prepovedana, komunalni delavci pa sproti odvažajo brisače, ki so tam postavljene z namenom rezervacij, pa je poljsko turistko nedavno neprijetno presenetilo stanje na ležalnikih na plaži v Tučepih. Svoje razočaranje in ogorčenje je delila tudi v objavi v eni izmed skupin na Facebooku in sprožila številne odzive.

Poljsko turistko je pred dnevi na plaži v Tučepih, kjer dopustuje, presenetil jutranji prizor, saj je prav na vsakem plastičnem ležalniku že visela brisača, je poročal hrvaški portal Net.hr. To jo je zelo presenetilo, saj to pomeni, da so preostali dopustniki s svojimi brisačami ležalnike rezervirali že v zelo zgodnjih jutranjih urah.

"Naj na plažo pridem ob treh zjutraj?"

"Ali mi lahko kdo razloži, v čem je trik s temi rezervacijami na plaži? V Tučepih je ura sedem zjutraj, pa so že vsa mesta zasedena. Ob kateri uri moram torej priti, da bom našla prostor zase – ob treh zjutraj?" je bila ob pogledu na plažo, polno rezerviranih ležalnikov z najrazličnejšimi brisačami, zgrožena in šokirana poljska turistka. Ob njeni objavi v eni izmed skupin na Facebooku, ki ima več kot 330 tisoč članov, se je hitro razvnela burna razprava, pod katero so se zvrstili številni komentarji.

Poljakinja, ki dopustuje v Tučepih, je objavila fotografijo s plaže zgodaj zjutraj, ki je že polna rezerviranih ležalnikov. Foto: Facebook/posnetek zaslona

Na številnih priljubljenih turističnih destinacijah so tovrstne rezervacije strogo prepovedane ali prepovedane z odloki, je poročal Net.hr. Nekateri so ogorčeni Poljakinji svetovali, naj svojo brisačo postavi na prosto mesto in se s tovrstnimi manevri drugih dopustnikov v prihodnje ne obremenjuje, ali pa svojo brisačo celo odloži na mesto, ki ji najbolj ustreza.

Jutranje racije ležalnikov niso nekaj neobičajnega

Da jutranje akcije občinskih redarjev niso nekaj neobičajnega, pričajo tudi fotografije, ki so jih pred slabima dvema tednoma objavili na straneh mesta Pag, iz katerih je razvidno, da so občinski redarji s plaž odstranili ležalnike in brisače.

Pred nekaj dnevi pa so se pristojni za enak ukrep odločili tudi v občini Sveti Filip i Jakov ter v Novem Vinodolskem.

Iz tega je mogoče sklepati, da si mnoga turistična središča prizadevajo odpraviti to prakso, ki več kot očitno preglavice povzroča tudi preostalim turistom oz. dopustnikom, ki se občinskih pravil v turističnih mestih tako na plažah kot tudi v jedru mesta za zdaj držijo.

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