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Avtor:
Sa. B.

Torek,
21. 7. 2026,
15.50

Osveženo pred

26 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Hrvaška napad posnetek turizem gostje restavracija

Torek, 21. 7. 2026, 15.50

26 minut

Lastnik restavracije v Primoštenu napadel goste, občani so zgroženi #video

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,33

V hrvaških medijih je zaokrožil posnetek neprimernega vedenja lastnika ene od restavracij v Primoštenu, ki je napadel goste druge restavracije. Posnetek so delili na občini, posredovali pa so jim ga zgroženi občani, ki jih je incident močno pretresel. "Vsako obliko agresivnega, grozilnega ali neprimernega vedenja do gostov ostro obsojamo," so sporočili z občine Primošten. Policija je moškega pridržala, kriminalistična preiskava pa še poteka.

Incident se je zgodil pred eno od restavracij v središču mesta Primošten, vanj pa naj bi bil vpleten lastnik sosednje restavracije Rudina Ante Lukete. Kot je razvidno s posnetka, se lastnik restavracije z dvema lesenima zabojema v rokah približa terasi sosednjega lokala in tam udari ob otroški voziček, ki je bil poleg mize, za katero so sedeli gostje. Nato eden od moških nenadoma vstane in se napoti proti lastniku.

Moškega so pridržali

"Vsakršno obliko agresivnega, grozilnega ali neprimernega vedenja do gostov najostreje obsojamo, še posebej, če bi takšno vedenje lahko ogrozilo njihovo varnost," so ob objavi posnetka sporočili z občine Primošten in izpostavili, da morajo dogodek nujno preiskati pristojni organi.

Pojasnili so, da so posnetek objavili z namenom obveščanja javnosti: "Vsak incident, ki bi lahko ogrozil varnost ljudi, je treba temeljito preiskati, javnost pa ima o njem pravico biti pravočasno in natančno obveščena." Pristojne organe so pozvali, naj primer preiščejo, medije pa prosili, naj o dogodku poročajo profesionalno in vključijo izjave vseh vpletenih. "Posnetek objavljamo, da bi obvestili javnost in zagotovili vse potrebne ukrepe," so dodali.

Največ ogorčenja med uporabniki družbenih omrežij je povzročil udarec v otroški voziček. Mnogi so se namreč vprašali, kaj bi se zgodilo, če bi bil v vozičku otrok. Po poročanju portala Dalmacija Danas je policija moškega pridržala, kriminalistična preiskava pa še poteka.

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